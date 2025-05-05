У першому турі президентських виборів у Румунії 4 травня переміг ультраправий націоналіст і палкий противник допомоги Україні Джордже Сіміон.

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Досі Румунія була найбільш надійним західним сусідом України, нагадує LIGA.net аналітикиня фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва та аспірантка Бухарестського національного університету Маріанна Присяжнюк.

Але якщо за два тижні Сіміон переможе мера Бухареста Нікушора Дана у другому турі, все кардинально зміниться. Тоді Румунія може перетворитись з надійного сусіда на країну, яку очолює політичний послідовник Віктора Орбана та Роберта Фіцо.

Здається, що це не віщує нічого доброго Україні. Проте в Європі є політик, спроможний допомогти Києву знайти спільну мову з Сіміоном, переконує LIGA.net румунський аналітик, президент Expert Forum (Бухарест) Сорін Іоніта.

Як Києву не спалити мости з потенційно новою владою у Румунії – коротко.