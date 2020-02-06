Зарплаты министров, отмена импичмента Трампа, охота на Фаворит. Что надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня четверг, 6 февраля. Температура от -7 до +2, курс доллара 24.80.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. "Справедливо". Зарплаты министров привяжут к средней по стране

Не “справедливо”, а “убийственно”. Я бы так озаглавил договоренность премьера и президента о привязке министерских зарплат к средним по стране. Премьер отрапортовал, что Зеленский поддержал решение Кабмина установить ЗП министров, замов и других гостопов в 3-5 среднеукраинские зарплаты (и премия до 100%). В сегодняшних реалиях это доход в 33 000 - 55 000 грн (+ премия).

То есть Зеленский хочет: растущую экономику, верховенство права, искоренение коррупции, десятки других реформ и чтобы все это обеспечили, люди с зарплатой хорошего электрика или посредственного программиста? Это махровый популизм. Без адекватной оплаты труда люди могут сделать революцию, но не технически сложную многолетнюю реформу.

За прошлый год среднемесячный доход украинского министра составил 59 000 грн (это все-все-все), оклад министра в США - около $10 000 (это немного по меркам США). Но после года-трех госслужбы американский министр идет партнером в консалтинговую компанию на многомиллионный пакет, а его украинский коллега почти 100% идет на допрос НАБУ, ГБР и прокуратуру. Сколько стоит подпорченное будущее? Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Украинцы активно покупают б/у автомобили. ТОП-5 самых популярных

Не очень новые, зато надежные. Типичный средний класс. Такие машины предпочитают покупать украинцы. На каждый новый легковой автомобиль приходится четыре регистрации б/у авто, ввезенных из-за границы. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Импичмент Трампа. Сенат оправдал президента США

Трамп невиновен! Так решил Сенат, где большинство кресел за республиканцами. История с импичментом подошла к концу. Этой осенью в США президентские выборы. И выглядит так, что эта победа - в Сенате - не последняя для Трампа. Вся Америка знает, что Трамп использовал полномочия в личных интересах. Но вся Америка готова закрыть на это глаза - и политический истеблишмент, и, судя по опросам, электорат. Вопрос в том, что ждать Украине от Трампа. И это следующий важный вопрос, который будет волновать наше общество ближайшие месяцы. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Днепровский суд обязал провайдеров закрыть сайты "Фаворит Спорт"

Игорный рынок лихорадит. Пока законопроект о казино ещё окончательно не принят, участники рынка пытаются друг друга убить. Как домоклов мечь навис над одной из крупнейших беттинговых компании Фавбет определение днепровского районного суда - закрыть все сайты Фаворит в связи с нелегальной деятельностью. Источники редакции видят тут происки конкурентов. Интересно, сколько игроков выживет к принятию закона? Больше по ссылке.

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