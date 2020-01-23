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23.01.2020, 09:00

Зарплаты в “конвертах”, налоговые каникулы, дешевые евробонды. Что надо знать этим утром

Зарплаты в “конвертах”, налоговые каникулы, дешевые евробонды. Что надо знать этим утром - Фото
коллаж liga.net Фото: liga.net

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня четверг, 23 января. Температура от 0 до +2, курс доллара 24.33.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Украинцы не против получать зарплату "в конвертах" - исследование

Вчера было много громких новостей: меморандум Укрзализныци и Дойче Бана, программа Зеленского для иностранных инвесторов, падение промпроизводства в декабре на 8% и еще с десяток актуальных новостей. Но меня больше всего удивила (неприятно) неприметная заметка на основе данных соцопроса. Суть - больше половины украинцев не против получать часть зарплаты в конвертах.  Это, конечно, печально. когда большинство не соблюдает закон он теряет и легитимность, и смысл. Больше по ссылке.


Украина разместила евробонды рекордно дешево

Украина разместила еврооблигации на 1,25 млрд евро со ставкой 4,375%. Это самый дешёвый долг среди всех украинских выпусков евробондов за всю историю. Стоимость заимствования- это лучший показатель, как инвесторы оценивают риски страны и действия-планы властей. Похоже, что иностранные финансисты видят то, что не замечают отечественные Facebook-эксперты. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Зеленский пообещал инвесторам налоговые каникулы и "опекунов"

Зеленский оформляет новую практику отношений с бизнесом. Вчера на закрытой вечеринке он лично вписал в телефон Лакшми Миттала (Криворожсталь) свой номер телефона. А на официальном форуме Давоса пообещал инвесторам «няню» от государства, если инвестор вложит в Украину от $100 млн. За $10 млн пообещал пять лет налоговых каникул. Больше по ссылке.

Технологии. Насколько в Украине подорожает интернет и телевидение в 2020

В Украине, согласно исследованию британской компании Cable.co.uk, почти самый дешевый интернет мире - в среднем он стоит $6,64 в месяц. Но за прошлый год эта услуга подорожала. Украинские провайдеры поднимали тарифы весь 2019 год. Мы выясняли, почему мы так сильно отличаемся по цене и все еще довольствуемся самым дешевым интернетом в мире и будет ли он дорожать. Больше по ссылке.

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Теги: эмейл-рассылка, налоги, Владимир Зеленский, давос 2020, зарплаты
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