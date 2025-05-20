"Каждый из нас – президент. Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев. Это не моя, это наша общая победа. И это – наш общий шанс".

Так Владимир Зеленский говорил 20 мая 2019 года – в день, когда стал шестым президентом независимой Украины. На площади перед Верховной Радой его ждали сторонники и коллеги по юмористическому цеху. Кто следил за тем днем, наверное, до сих пор помнят, как он "в прыжке" целовал голову Евгения Кошевого.

Зеленский шел на инаугурацию успешным комиком, взявшим невероятную политическую высоту – и стал хозяином главного кабинета в Офисе президента (ОП). Он обещал новую политику – без цинизма и кулуаров. И говорил простыми словами. О мире, которого хочет каждый. О том, что с Путиным нужно разговаривать, потому что невозможно прекратить войну без диалога. Что будет делать все, чтобы "украинцы больше не плакали".

"Я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свои рейтинги, и если потребуется – я без колебаний готов потерять свой пост, чтобы только наступил мир. Не теряя наших территорий", – говорил Зеленский во время инаугурации.

Но прошло шесть лет. Украина уже третий год в большой войне. Часть своего окружения, которое шло с ним на выборы, президент уволил, часть обвинили в коррупции. Дипломатия превратилась в фронт. И даже интонации Зеленского изменились.

Мы сравнили заявления Зеленского шесть лет назад с тем, что он говорит сейчас. Относительно вопросов войны, Путина, коррупции, окружения и международной поддержки.