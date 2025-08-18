Сегодня, 18 августа, в Вашингтоне будет встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Впоследствии к ним присоединятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.

LIGA.net прочла Bloomberg, The Financial Times, CNN, The Times, Reuters, The Economist и пересказывает три ключевых момента, на которые следует обратить внимание перед встречей.

Из этого текста вы узнаете:

какую ловушку для Зеленского готовит Трамп;

почему европейские лидеры сопровождают Зеленского;

почему Киев не может согласиться на выход из Донбасса и как может ответить Трамп.