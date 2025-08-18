Сьогодні, 18 серпня, у Вашингтоні буде зустріч президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Згодом до них приєднаються глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, британський прем’єр Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александер Стубб і генсек НАТО Марк Рютте.

LIGA.net прочитала Bloomberg, The Financial Times, CNN, The Times, Reuters, The Economist і переповідає три ключові моменти, на які варто звернути увагу перед зустріччю.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

яку пастку для Зеленського готує Трамп;

чому європейські лідери супроводжують Зеленського;

чому Київ не може погодитись на вихід із Донбасу і як може відповісти Трамп.