Президент США Дональд Трамп встретился с украинским коллегой на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН. По словам Владимира Зеленского, эта встреча была "пожалуй, наиболее содержательной" среди всех предыдущих.

Несмотря на почти часовое заявление Трампа на Генассамблее, в котором он охарактеризовал Россию как "плохую и слабую" и Украину как "храбрую", настоящей сенсацией дня стал его сообщение в Truth Social после встречи с Зеленским. В нем Трамп заявил:

"Я считаю, что Украина, при поддержке ЕС, способна отвоевать и вернуть всю свою территорию в ее первоначальных границах <...> Путин и Россия имеют большие экономические проблемы, и сейчас для Украины настало время действовать."

Это заявление звучит значительно позитивнее, чем предыдущие комментарии Трампа.

"Однако важно обратить внимание на то, чего в этой заметке не упоминается: ни гарантий безопасности для Украины, ни усиления экономического давления на Россию – все эти вопросы были озвучены украинским президентом журналистам после встречи", – говорит LIGA.net старший научный сотрудник по российским и евразийским исследованиям Совета по международным отношениям Стивен Сестанович.

Являются ли положительные волнения в позиции Трампа иллюзорными и что важного произошло во время встречи с Зеленским – коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Трамп и Зеленский встретились 23 сентября в американском Нью-Йорке после того, как месяц назад вместе с европейскими лидерами обсуждали гарантии безопасности для Украины в Вашингтоне.

Зеленский был доволен нью-йоркской встречей. Он рассказал Трампу, что украинские войска освободили более 300 квадратных километров территории и окружили российских оккупантов в сентябре.

Глава Белого дома в свою очередь подтвердил, что Украина успешно останавливает российскую армию, которая пытается продвигаться. Ситуация для россиян на фронте не самая лучшая.

"Он соглашается относительно того, что происходит на поле боя, и это очень важно, я хотел этого с самого начала – чтобы президент знал и чувствовал, что мы чувствуем", – отметил Зеленский.

Сразу после двусторонних переговоров глава Белого дома опубликовал сообщение в Truth Social, где Россия является "бумажным тигром" с "большими экономическими проблемами", а Украина имеет "Великий Дух и становится только лучше". По мнению Трампа, она сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, "кто знает, может, даже пойти дальше".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Это заявление стало настоящей сенсацией дня. Это потенциальная смена тона, которая может иметь далеко идущие последствия. Впрочем, это изменение может быть как незначительным, так и непоследовательным.

Директор Варшавского офиса Atlantic Council Аарон Корева указывает на то, что Трамп постоянно колеблется в своих взглядах. Эти изменения настолько малы и непоследовательны, что трудно это отследить.

"Если бы он был, например, Виктором Орбаном, то хотя бы была бы какая-то последовательность. В случае с Трампом – это все постоянно варьируется", – говорит он LIGA.net.

Зеленский со своей стороны считает, что Трамп стал ближе к пониманию ситуации. Он даже заявил, что президент США доверяет ему больше, чем Путину, и пообещал предоставить Украине гарантии безопасности после войны. Сестанович отмечает, что такие заявления от украинского президента – это хорошо. Но их должен подтвердить сам Трамп.

Несмотря на позитивные сигналы, в подходе президента США все еще остается неопределенность. Например, на вопрос журналиста, доверяет ли он Путину, Трамп ответил: "Я скажу вам через месяц". Эта фраза, по мнению аналитиков, означает, что Трамп просто не знает ответа. Эта нечеткая формулировка вновь подчеркивает непоследовательность и непредсказуемость его политики.

"Мы не увидели изменения в подходе США, – комментирует Стесанович, – а именно, готовности выкладывать новые карты на стол, чтобы показать Путину, что единство Запада велико и будет расти".

ЧТО ДАЛЬШЕ. По мнению Коревы, лучшее, что можно ожидать от встречи, – это чтобы Трамп еще больше склонился на сторону Украины и Европы. Он должен осознать, что Россия уязвима к экономическому давлению и что Украина способна победить при условии правильной поддержки. Помощь Украине выгодна и для Соединенных Штатов, поскольку не позволит одному из их основных геополитических противников победить.

Кроме того, сильная Европа, поддерживающая США, необходима для противостояния Китаю.

Заявления Трампа о том, что Украина может отвоевать все свои территории, хоть и звучат обнадеживающе, могут быть лишь еще одним способом уклониться от реальных действий. "Если он говорит, что Украина может добиться успеха, это его способ сказать: "Мне не надо ничего делать", – заключает Сестанович.

Итог дня выглядит неоднозначным: с одной стороны, риторика Трампа стала заметно позитивнее, но с другой – она не подкреплена четкими обязательствами.

Важно, что США отказались присоединиться к антироссийскому заявлению в Совете Безопасности ООН, что является очередным свидетельством того, что изменений в подходе пока не произошло.

Именно поэтому все взгляды направлены на конкретные действия, которых так ожидают в Киеве. "Сегодня я встретился с президентом Трампом: мы говорили о том, как могут сработать определенные идеи. Я очень рад этой встрече. Мы ожидаем определенных действий Америки, которые заставят Россию двигаться к миру. Потому что Москва всегда прислушивается к США", – рассказал президент Зеленский.

Поэтому в ближайшее время стоит наблюдать не только за словами, чтобы понять, действительно ли произошли изменения.