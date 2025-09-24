Президент США Дональд Трамп зустрівся з українським колегою на полях 80-ї Генеральної асамблеї ООН. За словами Володимира Зеленського, ця зустріч була "мабуть, найбільш змістовною" серед усіх попередніх.

Попри майже годинну заяву Трампа на Генасамблеї, в якій він схарактеризував Росію як "погану та слабку" та Україну як "хоробру", справжньою сенсацією дня став його допис у Truth Social після зустрічі з Зеленським. В ньому Трамп заявив:

"Я вважаю, що Україна, за підтримки ЄС, здатна відвоювати та повернути всю свою територію в її початкових кордонах <...> Путін і Росія мають великі економічні проблеми, і зараз для України настав час діяти."

Ця заява звучить значно позитивніше, ніж попередні коментарі Трампа.

"Однак важливо звернути увагу на те, чого в цьому дописі не згадується: ані гарантій безпеки для України, ані посилення економічного тиску на Росію – усі ці питання були озвучені українським президентом журналістам після зустрічі", – каже LIGA.net старший науковий співробітник з російських та євразійських досліджень Ради з міжнародних відносин Стівен Сестанович.

Чи є позитивні зрушення у позиції Трампа ілюзорними та що важливого сталося під час зустрічі із Зеленським – коротко.