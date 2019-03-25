Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.03.2019, 23:05

"Зеленский - тест на самоубийство". Интервью Тимошенко за минуту

Юлия Тимошенко (скриншот видео)

По словам Тимошенко, Порошенко - убийца, Аваков - молодец, а Зеленский - тест на самоубийство

Реклама
Реклама

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко дала интервью проекту "В гостях у Гордона". С кем она хочет выйти во второй тур, что думает о Зеленском и Вакарчуке, и за что благодарит Авакова: самое важное – в 10 коротких цитатах.

Реклама

Порошенко убил Оранжевую революцию. "Я считаю, что с его (Порошенко) президентством не нужно было начинать… Я с этим человеком пережила Оранжевую революцию, и я видела, как они своей невероятной жадностью убивали Оранжевую революцию. Они ее расстреливали в упор. Они делили дома и земли, рвали на себя заводы…И поэтому сегодня он должен уйти… Он убил надежду людей, убил веру после Оранжевой революции".

Читайте также: "Коломойский мне не хозяин". Интервью Зеленского - за минуту

Не понимает Зеленского-политика. "Володя – это серьезный удар по лицу всему политикуму, который не делал, что обещал, и который довел страну до такого состояния. Но в тоже время Володя – это и своеобразный тест на способность нации к политическому самоубийству. Да, отплатить политикам нужно, но при этом не себе… Как человека я его очень уважаю, как политика я просто его понимаю".

Но хочет встретиться с ним во втором туре. "У Володи Зеленского приблизительно 40% - это люди, которые никогда не ходили на выборы. И поэтому есть два варианта. Первый – если придут те, кто голосуют за Зеленского, то мы с ним будем во втором туре. А если не придут его люди, то мы будем с Порошенко…Хотелось бы, чтобы в первом туре люди дали адекватную оценку этой власти. И хочется все-таки с Володей Зеленским выйти во второй тур".

Читайте также
Битва за результат. Как оппозиция объединяется против Порошенко 25.03.2019Если выборы в Раду в марте. Слуга народа - в отрыве: опрос КМИС 25.03.2019"Коломойский мне не хозяин". Интервью Зеленского - за минуту 23.03.2019

А внутри себя хочет во втором туре Порошенко. "Я просто мечтаю о дебатах с Порошенко, потому что это будут самые интересные дебаты для Украины. И поэтому я хочу для себя где-то на подсознании, чтобы он все-таки может прорвался в этот второй тур. Я хочу вызвать его на дебаты".

Допускает объединение с Гриценко. "Это серьезный политик и достаточно серьезный человек. И может быть по-разному. После всех политических гонок можем быть с ними или вместе в одной демократической команде (это было бы прекрасно), или можем быть оппонентами. Но в любом случае это будет цивилизованное европейское сотрудничество или цивилизованная европейская конкуренция".

Могла бы зарегистрировать 10 Порошенко. "Вы же не сомневаетесь, что Порошенко Петров Алексеевичей в стране хоть пруд пруди. И если бы мы играли по таким же низким правилам, мы бы зарегистрировали 10 Порошенко. Но я никогда этого не сделаю, потому что я ценю свой авторитет среди людей…Но еще есть время у главнокомандующего поступить по-офицерски…Если он имеет наивысший офицерский чин, ему надо просто забрать Тимошенко Юрия Владимировича из списка и показать, что он готов к честной конкуренции".

Читайте также: Скандал с Тимошенко. Что надо знать об истории с подкупом

Реклама

Отдыхает под Вакарчука. "Я думаю, это очень хорошо для Вакарчука (что он не пошел в президенты – ред.). Потому что его тянули, его убеждали, даже учили. Он нашел в себе мужество остаться самим собой и не стал принимать участие в чужих играх…И если когда-то закончится его прекрасная творческая карьера, и он захочет пойти в политику, то сейчас он набрал тысячу баллов. Он понимает, что он ни психологически, ни профессионально не готов к этой должности…Когда мне очень сложно и я переезжаю с митинга на митинг, я включаю песни Вакарчука и я отдыхаю под них".

Благодарит Авакова. "Даже, если мы сегодня в разных политических командах, мне приятно как старожилу политической истории Украины констатировать, что впервые на президентских выборах министр внутренних дел не обслуживает фальсификацию действующего президента…Именно это фактор может быть решающим в том, что эти выборы будут относительно честными и будут иметь шанс ликвидировать старую систему. И сегодня роль Арсена Авакова очень и очень значима. И я благодарю его за это позицию".

Луценко затащили в тьму. Она его оттуда вытащит. "Для меня Юрий Луценко – олицетворение истории Евгения Шварца «Убить дракона». Это тот случай, когда тот, кто убил дракона, сам превратился в дракона. И мне очень жаль Юрия Луценко, потому что я его воспринимала как собрата по политическим репрессиям. А сейчас я его так не воспринимаю, потому что его не сломала тюрьма, но его сломали медные трубы – его кум… Луценко для меня не чужой человек и я приложу все усилия, чтобы его из этой темноты вернуть".

Янукович смотрел ее интимные фото из тюрьмы. "К сожалению, это реальность. Меня снимали в этих камерах тотально. При этом камеры были не скрытые. В комнате, где я жила, ела, спала и все на свете, были установлены три не скрытых камеры. И они двигались за каждым моим движением… Более того, в соседней комнате, где стояли мониторы и компьютерная техника, умышленно посадили мужчин. И мне это показали. Это был тонкий психологический террор… То, что делал Янукович, говорило о том, что его душа – это тьма".

Читайте также: "Нет олигарха ярче Коломойского". Интервью Авакова - за минуту

Отправить:
Распечатать:
Теги: юлия тимошенко, интервью, выборы 2019, Дмитрий Гордон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Государство им. Ахметова. Сколько олигарху стоили 5 лет Порошенко
Люди Государство им. Ахметова. Сколько олигарху стоили 5 лет Порошенко
Люди
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 