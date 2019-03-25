"Зеленский - тест на самоубийство". Интервью Тимошенко за минуту

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко дала интервью проекту "В гостях у Гордона". С кем она хочет выйти во второй тур, что думает о Зеленском и Вакарчуке, и за что благодарит Авакова: самое важное – в 10 коротких цитатах.

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Порошенко убил Оранжевую революцию. "Я считаю, что с его (Порошенко) президентством не нужно было начинать… Я с этим человеком пережила Оранжевую революцию, и я видела, как они своей невероятной жадностью убивали Оранжевую революцию. Они ее расстреливали в упор. Они делили дома и земли, рвали на себя заводы…И поэтому сегодня он должен уйти… Он убил надежду людей, убил веру после Оранжевой революции".

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Не понимает Зеленского-политика. "Володя – это серьезный удар по лицу всему политикуму, который не делал, что обещал, и который довел страну до такого состояния. Но в тоже время Володя – это и своеобразный тест на способность нации к политическому самоубийству. Да, отплатить политикам нужно, но при этом не себе… Как человека я его очень уважаю, как политика я просто его понимаю".

Но хочет встретиться с ним во втором туре. "У Володи Зеленского приблизительно 40% - это люди, которые никогда не ходили на выборы. И поэтому есть два варианта. Первый – если придут те, кто голосуют за Зеленского, то мы с ним будем во втором туре. А если не придут его люди, то мы будем с Порошенко…Хотелось бы, чтобы в первом туре люди дали адекватную оценку этой власти. И хочется все-таки с Володей Зеленским выйти во второй тур".

А внутри себя хочет во втором туре Порошенко. "Я просто мечтаю о дебатах с Порошенко, потому что это будут самые интересные дебаты для Украины. И поэтому я хочу для себя где-то на подсознании, чтобы он все-таки может прорвался в этот второй тур. Я хочу вызвать его на дебаты".

Допускает объединение с Гриценко. "Это серьезный политик и достаточно серьезный человек. И может быть по-разному. После всех политических гонок можем быть с ними или вместе в одной демократической команде (это было бы прекрасно), или можем быть оппонентами. Но в любом случае это будет цивилизованное европейское сотрудничество или цивилизованная европейская конкуренция".

Могла бы зарегистрировать 10 Порошенко. "Вы же не сомневаетесь, что Порошенко Петров Алексеевичей в стране хоть пруд пруди. И если бы мы играли по таким же низким правилам, мы бы зарегистрировали 10 Порошенко. Но я никогда этого не сделаю, потому что я ценю свой авторитет среди людей…Но еще есть время у главнокомандующего поступить по-офицерски…Если он имеет наивысший офицерский чин, ему надо просто забрать Тимошенко Юрия Владимировича из списка и показать, что он готов к честной конкуренции".

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Отдыхает под Вакарчука. "Я думаю, это очень хорошо для Вакарчука (что он не пошел в президенты – ред.). Потому что его тянули, его убеждали, даже учили. Он нашел в себе мужество остаться самим собой и не стал принимать участие в чужих играх…И если когда-то закончится его прекрасная творческая карьера, и он захочет пойти в политику, то сейчас он набрал тысячу баллов. Он понимает, что он ни психологически, ни профессионально не готов к этой должности…Когда мне очень сложно и я переезжаю с митинга на митинг, я включаю песни Вакарчука и я отдыхаю под них".

Благодарит Авакова. "Даже, если мы сегодня в разных политических командах, мне приятно как старожилу политической истории Украины констатировать, что впервые на президентских выборах министр внутренних дел не обслуживает фальсификацию действующего президента…Именно это фактор может быть решающим в том, что эти выборы будут относительно честными и будут иметь шанс ликвидировать старую систему. И сегодня роль Арсена Авакова очень и очень значима. И я благодарю его за это позицию".

Луценко затащили в тьму. Она его оттуда вытащит. "Для меня Юрий Луценко – олицетворение истории Евгения Шварца «Убить дракона». Это тот случай, когда тот, кто убил дракона, сам превратился в дракона. И мне очень жаль Юрия Луценко, потому что я его воспринимала как собрата по политическим репрессиям. А сейчас я его так не воспринимаю, потому что его не сломала тюрьма, но его сломали медные трубы – его кум… Луценко для меня не чужой человек и я приложу все усилия, чтобы его из этой темноты вернуть".

Янукович смотрел ее интимные фото из тюрьмы. "К сожалению, это реальность. Меня снимали в этих камерах тотально. При этом камеры были не скрытые. В комнате, где я жила, ела, спала и все на свете, были установлены три не скрытых камеры. И они двигались за каждым моим движением… Более того, в соседней комнате, где стояли мониторы и компьютерная техника, умышленно посадили мужчин. И мне это показали. Это был тонкий психологический террор… То, что делал Янукович, говорило о том, что его душа – это тьма".

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