Президент Владимир Зеленский хочет приравнять коррупцию во время войны к государственной измене. Соответствующий законопроект он пообещал внести в Верховную Раду на этой неделе. LIGA.net ознакомилась с предварительной редакцией документа и узнала, что его главным автором является заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.
Согласно документу, коррупционные преступления с ущербом более 24 млн грн будут расследованы Службой безопасности Украины.
"Яйца по 17 грн, зимние куртки и хищение помощи западных партнеров", – объясняет LIGA.net собеседник в руководстве ОП.
Что известно об идее Зеленского и как на это среагировали международные партнеры – краткий разбор LIGA.net.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. По словам Зеленского, в ближайшую неделю парламент получит президентский законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене на период военного положения.
"Поддержат ли это законодатели – я не знаю, но я точно предложу. Потому что мы развиваем демократическое общество, и очень важно не перекручивать гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной вопиющий случай, а вводить системные вещи", – подчеркнул он.
Такой закон будет, по его мнению, серьезным предохранителем – "чтобы даже не думали" [о коррупции]: "Но это – не расстрел, это – не сталинизм. Это – если есть доказательства, человек должен быть за решеткой".
Максимальные сроки заключения команда президента декларировала еще в 2019 году, говорит LIGA.net представитель президента в парламенте Федор Вениславский: "Однако международная правовая среда не воспринимает такое чрезмерное наказание за коррупцию в условиях мирного времени. А в условиях войны президент выдвинул абсолютно правильную инициативу".
"Возможность выхода из-под стражи под залог подозреваемых в коррупции чиновников в мирное и военное время на эмоциональном уровне воспринимается по-разному: во втором случае, как "откупная" и легальная возможность воровать, – объясняет LIGA.net советник руководителя ОП Михаил Подоляк. – Устранение этой возможности будет являться мощной демонстрацией серьезности намерений президентской вертикали".
LIGA.net ознакомилась с предварительной редакцией законопроекта. Он разрабатывается под председательством заместителя руководителя ОП Татарова, сообщили LIGA.net три собеседника (два – в Раде, один – в ОП).
Авторы предлагают ввести в Уголовный кодекс две новые статьи: посягательство на экономическую и военную безопасность Украины.
В частности, нанесение существенного вреда экономической безопасности Украины в условиях военного положения, совершенное путем нецелевого использования, присвоения или растраты бюджетных средств, гуманитарной помощи, грантов, направленных на восстановление Украины, наказываются лишением свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества.
Принятие предложения неправомерной выгоды должностным лицом предлагается наказывать от 10 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Если на этом "поймают" военного и лицо, занимающее ответственное (или особо ответственное) положение, – санкция будет предусматривать 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Существенным будет считаться ущерб, в 18 000 и более раз превышающий необлагаемый налогом минимум доходов граждан – более 24 156 000 грн.
Ключевое предложение вносится в Уголовный процессуальный кодекс. Досудебное расследование по новым статьям должно осуществляться СБУ.
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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Разработанный Татаровым законопроект должны были презентовать на совещании с силовиками на прошлой неделе, сообщил LIGA.net собеседник в руководстве ОП.
Перед этим законодательные предложения показали руководству НАБУ, которое согласно действующему законодательству расследует топ-коррупцию.
"То, что мы увидели, это – полная дичь", – признается собеседник LIGA.net в антикоррупционном бюро. – В таком виде законопроект не должен даже появиться в стенах парламента".
Совещание с силовиками пришлось перенести, потому что к непубличной критике документа присоединились международные партнеры.
Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин считает, что, приравнивая коррупцию к госизмене, ОП хочет защитить топ-коррупционеров. Ведь СБУ "будет расследовать то же, что и НАБУ, а, значит доказательства в "чувствительных" для ОП делах будут уничтожены", говорит Шабунин LIGA.net.
Источник LIGA.net в руководстве Офиса президента уточняет, что в случае принятия законопроекта генпрокурор будет единолично разрешать спор о подследственности между НАБУ и СБУ.
LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-службе СБУ, но там сообщили, что службе ничего не известно о законопроекте.
Подоляк призвал дождаться доработки и публикации законопроекта – некоторые нюансы могут до сих пор дискутироваться в экспертных кругах.
"Что можно сказать совершенно точно: установившейся антикоррупционной инфраструктуры в виде НАБУ-САП-ВАКС эта инициатива касаться не будет. Напротив, изменения в УПК позволят детективам и прокурорам повысить эффективность работы", – уверяет Подоляк LIGA.net.
В интервью Натальи Мосейчук Зеленский публично упрекнул НАБУ: "Я благодарен многим, кто там работает. Но они должны предлагать системные решения. Не получится сказать, что чего-то не хватает, нам немного больше коллектива к следствию привлечь. Этого мало".
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ЧТО ДАЛЬШЕ. Законопроект продолжают дорабатывать в стенах Банковой. Однако он может претерпеть изменения после непубличной критики международных партнеров, сообщили LIGA.net два собеседника в ОП.
Тем более, сейчас руководство НАБУ и САП находятся в командировке в Вашингтоне. Собеседник в НАБУ уверяет, что это – плановая поездка и "так совпало": "Но очевидно, что инициатива Офиса будет обсуждаться".
Первый заместитель правоохранительного комитета Рады Андрей Осадчук считает подобные идеи Зеленского "медийным хайпом".
По его мнению, сейчас ничто не мешает эффективно предотвращать коррупцию, ведь "все законодательные инструменты есть: как с точки зрения функционала работы правоохранительных органов, так и с точки зрения наказания".
У Зеленского настаивают на уместности идеи. Вениславский считает, что законопроект имеет все шансы быть принятым в первом чтении уже в ближайшее время. А ко второму чтению можно будет внести поправки.
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