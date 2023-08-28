Президент Владимир Зеленский хочет приравнять коррупцию во время войны к государственной измене. Соответствующий законопроект он пообещал внести в Верховную Раду на этой неделе. LIGA.net ознакомилась с предварительной редакцией документа и узнала, что его главным автором является заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Согласно документу, коррупционные преступления с ущербом более 24 млн грн будут расследованы Службой безопасности Украины.

"Яйца по 17 грн, зимние куртки и хищение помощи западных партнеров", – объясняет LIGA.net собеседник в руководстве ОП.

Что известно об идее Зеленского и как на это среагировали международные партнеры – краткий разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. По словам Зеленского, в ближайшую неделю парламент получит президентский законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене на период военного положения.

"Поддержат ли это законодатели – я не знаю, но я точно предложу. Потому что мы развиваем демократическое общество, и очень важно не перекручивать гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной вопиющий случай, а вводить системные вещи", – подчеркнул он.

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Такой закон будет, по его мнению, серьезным предохранителем – "чтобы даже не думали" [о коррупции]: "Но это – не расстрел, это – не сталинизм. Это – если есть доказательства, человек должен быть за решеткой".

Максимальные сроки заключения команда президента декларировала еще в 2019 году, говорит LIGA.net представитель президента в парламенте Федор Вениславский: "Однако международная правовая среда не воспринимает такое чрезмерное наказание за коррупцию в условиях мирного времени. А в условиях войны президент выдвинул абсолютно правильную инициативу".

"Возможность выхода из-под стражи под залог подозреваемых в коррупции чиновников в мирное и военное время на эмоциональном уровне воспринимается по-разному: во втором случае, как "откупная" и легальная возможность воровать, – объясняет LIGA.net советник руководителя ОП Михаил Подоляк. – Устранение этой возможности будет являться мощной демонстрацией серьезности намерений президентской вертикали".

LIGA.net ознакомилась с предварительной редакцией законопроекта. Он разрабатывается под председательством заместителя руководителя ОП Татарова, сообщили LIGA.net три собеседника (два – в Раде, один – в ОП).

Авторы предлагают ввести в Уголовный кодекс две новые статьи: посягательство на экономическую и военную безопасность Украины.

В частности, нанесение существенного вреда экономической безопасности Украины в условиях военного положения, совершенное путем нецелевого использования, присвоения или растраты бюджетных средств, гуманитарной помощи, грантов, направленных на восстановление Украины, наказываются лишением свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества.

Принятие предложения неправомерной выгоды должностным лицом предлагается наказывать от 10 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Если на этом "поймают" военного и лицо, занимающее ответственное (или особо ответственное) положение, – санкция будет предусматривать 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СПРАВКА. Ответственное и особо ответственное положение занимают, в частности, президент, члены правительства, нардепы и судьи.

Существенным будет считаться ущерб, в 18 000 и более раз превышающий необлагаемый налогом минимум доходов граждан – более 24 156 000 грн.

Ключевое предложение вносится в Уголовный процессуальный кодекс. Досудебное расследование по новым статьям должно осуществляться СБУ.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Разработанный Татаровым законопроект должны были презентовать на совещании с силовиками на прошлой неделе, сообщил LIGA.net собеседник в руководстве ОП.

Перед этим законодательные предложения показали руководству НАБУ, которое согласно действующему законодательству расследует топ-коррупцию.

"То, что мы увидели, это – полная дичь", – признается собеседник LIGA.net в антикоррупционном бюро. – В таком виде законопроект не должен даже появиться в стенах парламента".

Совещание с силовиками пришлось перенести, потому что к непубличной критике документа присоединились международные партнеры.

Председатель правления ЦПК Виталий Шабунин считает, что, приравнивая коррупцию к госизмене, ОП хочет защитить топ-коррупционеров. Ведь СБУ "будет расследовать то же, что и НАБУ, а, значит доказательства в "чувствительных" для ОП делах будут уничтожены", говорит Шабунин LIGA.net.

Источник LIGA.net в руководстве Офиса президента уточняет, что в случае принятия законопроекта генпрокурор будет единолично разрешать спор о подследственности между НАБУ и СБУ.

"Если концепция не изменилась, то идея выглядит максимально плохо, – считает собеседник. – Яйца по 17 грн и куртки будет расследовать СБУ. А деньги на восстановление – это суммы на порядок выше".

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-службе СБУ, но там сообщили, что службе ничего не известно о законопроекте.

Подоляк призвал дождаться доработки и публикации законопроекта – некоторые нюансы могут до сих пор дискутироваться в экспертных кругах.

"Что можно сказать совершенно точно: установившейся антикоррупционной инфраструктуры в виде НАБУ-САП-ВАКС эта инициатива касаться не будет. Напротив, изменения в УПК позволят детективам и прокурорам повысить эффективность работы", – уверяет Подоляк LIGA.net.

В интервью Натальи Мосейчук Зеленский публично упрекнул НАБУ: "Я благодарен многим, кто там работает. Но они должны предлагать системные решения. Не получится сказать, что чего-то не хватает, нам немного больше коллектива к следствию привлечь. Этого мало".

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Законопроект продолжают дорабатывать в стенах Банковой. Однако он может претерпеть изменения после непубличной критики международных партнеров, сообщили LIGA.net два собеседника в ОП.

Тем более, сейчас руководство НАБУ и САП находятся в командировке в Вашингтоне. Собеседник в НАБУ уверяет, что это – плановая поездка и "так совпало": "Но очевидно, что инициатива Офиса будет обсуждаться".

Первый заместитель правоохранительного комитета Рады Андрей Осадчук считает подобные идеи Зеленского "медийным хайпом".

"Вместо того, чтобы делать тяжелую работу по предотвращению коррупции — нормальную отчетность, прозрачные конкурсные процедуры, — президент выходит и говорит о приравнивании к госизмене, — объясняет Осадчук LIGA.net . — Какой бы они законопроект не подавали, это никак не поможет нам преодолеть коррупцию".

По его мнению, сейчас ничто не мешает эффективно предотвращать коррупцию, ведь "все законодательные инструменты есть: как с точки зрения функционала работы правоохранительных органов, так и с точки зрения наказания".

У Зеленского настаивают на уместности идеи. Вениславский считает, что законопроект имеет все шансы быть принятым в первом чтении уже в ближайшее время. А ко второму чтению можно будет внести поправки.

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