Президент Володимир Зеленський хоче прирівняти корупцію під час війни до державної зради. Відповідний законопроєкт він пообіцяв внести до Верховної Ради цього тижня. LIGA.net ознайомилась з попередньою редакцією документа та дізналась, що його головним автором є заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Згідно з документом, корупційні злочини зі збитком понад 24 млн грн розслідуватиме Служба безпеки України.

"Яйця по 17 грн, зимові куртки та розкрадання допомоги західних партнерів", – пояснює LIGA.net співрозмовник в ОП.

Що відомо про ідею Зеленського та як на це зреагували міжнародні партнери – короткий розбір LIGA.net.

ЩО СТАЛОСЯ. За словами Зеленського, найближчого тижня парламент отримає президентський законопроєкт про прирівняння корупції до державної зради на період воєнного стану.

"Чи підтримають це законодавці – я не знаю, але я точно запропоную. Бо ми розвиваємо демократичне суспільство, і дуже важливо не перекручувати гайки і не дивитися кожного разу на той чи інший кричущий випадок, а запроваджувати системні речі", – наголосив він.

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Такий закон буде, на його думку, серйозним запобіжником – "щоб навіть не думали" [про корупцію]: "Але це – не розстріл, це – не сталінізм. Це – якщо є докази, людина має бути за ґратами".

Максимальні строки ув'язнення команда президента декларувала ще у 2019 році, каже LIGA.net представник президента у парламенті Федір Веніславський: "Проте міжнародне правове середовище не сприймає таке надмірне покарання за корупцію в умовах мирного часу. А в умовах війни президент висунув абсолютно правильну ініціативу".

"Можливість виходу з-під варти під заставу підозрюваних у корупції чиновників у мирний та воєнний час на емоційному рівні сприймається по-різному: у другому випадку, як "відкупна" та легальна можливість красти, – пояснює LIGA.net радник керівника ОП Михайло Подоляк. – Усунення цієї можливості буде потужною демонстрацією серйозності намірів президентської вертикалі".

LIGA.net ознайомилася з попередньою редакцією законопроєкту. Він розробляється під головуванням заступника керівника ОП Татарова, повідомили LIGA.net три співрозмовники (два – в Раді, один – в ОП).

Автори пропонують запровадити в Кримінальному кодексі дві нові статті: посягання на економічну та воєнну безпеку України.

Зокрема, завдання істотної шкоди економічній безпеці України в умовах воєнного стану, вчинене шляхом нецільового використання, привласнення чи розтрати бюджетних коштів, гуманітарної допомоги, грантів, спрямованих на відновлення України, караються позбавленням волі на строк від восьми до 12 років із конфіскацією майна.

Прийняття пропозиції неправомірної вигоди службовою особою пропонується карати від 10 до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Якщо на цьому "спіймають" військового та особу, яка займає відповідальне (або особливо відповідальне) становище, – санкція передбачатиме 15 років тюрми з конфіскацією майна.

ДОВІДКА. Відповідальне та особливо відповідальне становище займають, зокрема, президент, члени уряду, нардепи та судді.

Істотною буде вважатися шкода, яка у 18 000 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян – понад 24 156 000 грн.

Ключова пропозиція вноситься в Кримінальний процесуальний кодекс. Досудове розслідування за новими статтями має здійснювати СБУ.

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ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Розроблений Татаровим законопроєкт мали презентувати на нараді з силовиками минулого тижня, повідомив LIGA.net співрозмовник в ОП.

Перед цим законодавчі пропозиції показали керівництву НАБУ, яке, згідно з чинним законодавством, розслідує топкорупцію.

"Те, що ми побачили, це – повна дичина", – зізнається LIGA.net співрозмовник в антикорупційному бюро. – В такому вигляді законопроєкт не має навіть з'явитись в стінах парламенту".

Нараду з силовиками довелось перенести, тому що до непублічної критики документа доєднались міжнародні партнери.

Голова правління ЦПК Віталій Шабунін вважає, що, прирівнюючи корупцію до держзради, ОП хоче захистити топкорупціонерів. Адже СБУ "буде розслідувати те саме, що і НАБУ, а, значить, докази в "чутливих" для ОП справах буде знищено", каже Шабунін LIGA.net.

Джерело LIGA.net в Офісі президента уточнює, що у разі ухвалення законопроєкту генпрокурор одноосібно вирішуватиме спір про підслідність між НАБУ і СБУ.

"Якщо концепція не змінилась, то ідея виглядає максимально погано, – вважає співрозмовник. – Яйця по 17 грн та куртки буде розслідувати СБУ. А гроші на відновлення – це суми на порядок вищі".

LIGA.net звернулась за коментарем до пресслужби СБУ, але там повідомили, що тему законопроєктів уповноважені коментувати саме представники парламенту.

Подоляк закликав дочекатися допрацювання та публікації законопроєкту – певні нюанси можуть досі дискутуватися в експертних колах.

"Що можна сказати абсолютно точно: сталої антикорупційної інфраструктури у вигляді НАБУ-САП-ВАКС ця ініціатива стосуватися не буде. Навпаки, зміни до КПК дозволять детективам та прокурорам підвищити ефективність роботи", – запевняє Подоляк LIGA.net.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук Зеленський публічно дорікнув НАБУ: "Я вдячний багатьом, хто там працює. Але вони повинні пропонувати системні рішення. Не вийде сказати, що чогось не вистачає, нам трішки більше колективу до слідства доєднати. Цього замало".

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ЩО ДАЛІ. Наразі законопроєкт продовжує доопрацюватись в стінах Банкової. Проте він може зазнати змін після непублічної критики міжнародних партнерів, повідомили LIGA.net два співрозмовники в ОП.

Тим більше зараз керівництво НАБУ і САП перебувають у відрядженні у Вашингтоні. Співрозмовник в НАБУ запевняє, що це – планова поїздка і "так співпало": "Але очевидно, що ініціатива Офісу буде обговорюватись".

Перший заступник правоохоронного комітету Ради Андрій Осадчук вважає подібні ідеї Зеленського "медійним хайпом".

"Замість того, щоб робити тяжку роботу з запобігання корупції — нормальну звітність, прозорі конкурсні процедури — президент виходить і каже про прирівнювання до держзради, — пояснює Осадчук LIGA.net . — Який би вони законопроєкт не подавали, це ніяк не допоможе нам подолати корупцію".

На його думку, зараз нічого не заважає ефективно запобігати корупції, адже "всі законодавчі інструменти є: як з точки зору функціонала роботи правоохоронних органів, так і з точки зору покарання".

У Зеленського наполягають на доречності ідеї. Веніславський вважає, що законопроєкт має всі шанси бути ухваленим в першому читанні вже найближчим часом. А до другого читання можна буде внести правки.

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