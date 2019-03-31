Зеленский и Порошенко во втором туре. 10 реакций из Facebook

Общенациональный экзитпол подтвердил выход во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Юлия Тимошенко только в экзитполе собственного штаба занимает второй место. В Центризбиркоме уже заявили, что выборы состоялись и начали публиковать официальные результаты в процентах и должен объявить результаты в течение 10 дней. Второй тур - 21 апреля. LIGA.net ведет детальную хронику. Как на предварительные результаты первого тура отреагировали известные люди в Facebook - показываем 10 реакций.

1. Роман Синицын

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2. Юрий Бутусов

3. Вахтанг Кипиан

4. Матвей Никитин

5. Анастасия Рингис

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6. Евгений Кузьменко

7. Зураб Аласания

8. Михаил Ткач

9. Валерий Пекар

10. Владислав Береза

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