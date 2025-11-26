Слив прослушки Ушакова ставит под удар Лаврова и работает на имидж "дерзкого решалы" для Дмитриева

Слив "пленок Уиткоффа" явно российский, тут без вариантов. В очередной раз надо подчеркнуть нездоровую тягу глобального большевистского медиа Bloomberg к участию в российских операциях.

Что касается содержания – ничего шокирующего или крамольного ни один из участников не говорит. Даже Трамп подтвердил: Уиткофф делает свою работу. За закрытыми дверями и не такое можно сказать ради достижения цели. Поэтому двери и закрывают, чтобы не тревожить впечатлительную публику. Значит, важен сам факт слива.

На поверхности – две гипотезы.

Первая. Смотрим на лобовой контекст.

Месяц назад после разговора Рубио с Лавровым была сорвана встреча в Будапеште. После чего в США кабанчиком метнулся Кирилл Дмитриев. Это породило несколько сюжетов.

С одной стороны, кампанию "Акела промахнулся" в адрес Лаврова, который уже не тот. Лавров мягко оправдывался: четко выполнял приказы.

С другой стороны, противоречивые оценки поездки Дмитриева. Кто-то в России его нахваливал, кто-то высмеивал.

Слив телефонных разговоров наигрывает на версию, что Дмитриев – красавчик, так замечательно всё запаковал с американцами. Более того – формально ставит под удар Ушакова, поскольку слушали явно его.

Таким образом, за короткое время сразу два члена клуба "злых дедушек" – причем оба отвечающие у Путина за международку – оказались в неких порочащих обстоятельствах.

Один "дедушка" нагрубил Рубио, второй проявил излишнюю осторожность, якобы не поверил в готовность Уиткоффа сыграть на стороне РФ. Мол, оба теряют хватку. И это все на фоне дерзкого решалы Дмитриева.

Из чего должен последовать вывод, что Дмитриев их переиграл.

И эта версия была бы основной. Однако вчера Дмитриев назвал разговоры фейком, а сегодня Ушаков подтвердил их подлинность. То есть грубо выставил Дмитриева суетливым дурашкой. Лавров также дал несколько комментариев в стиле "кыш, мелюзга". Налицо некая творческая дискуссия, все аспекты которой нам не видны.

Со стороны выглядит так, что Дмитриева откармливают "на вырост" как вождя новой либеральной "башни", некий аналог замены "сислибам" для большей устойчивости кремлевской конструкции.

Но если смотреть под другим углом – одновременно это чистой воды "Титаник", на котором "злые дедушки" позволяют собраться всем перебежчикам и нестойким элементам, чтобы их коллективно утопить, как в старые добрые времена КГБ.

Читайте также Кремль все больше нервирует местные элиты и теряет поддержку в регионах

И вторая гипотеза, лобовее первой.

Путин тупо срывает переговоры. Он позволил Дмитриеву поиграть в дипломата, однако недооценил внутренний расклад в США и потребность Трампа что-то быстро прокачать.

Украина по ряду причин вошла в этот процесс, который остановился в шаге от предъявления Путину малоприемлемого для России документа. Путин согласиться на него (пока) не может. За что получит какое-то обострение со стороны США. Вот он и пытается генерировать скандалы, чтобы как минимум затормозить движение, а в идеале – сорвать переговоры чужими руками.

Ушаков де-факто это прямым текстом подтверждает: сливали (не) мы, с целью (не) сорвать переговоры...

Сегодня–завтра будет медиавойна, так что надо просто сортировать, кто и в какую корзинку какие ходы делает.



