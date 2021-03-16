Зеленский и "засланные казачки" Коломойского, "Ирокезы под Одессой". Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Медведчук наносит ответный удар?

Крупный поставщик нефтепродуктов Proton Energy прекращает поставки в Украину. Этой же группе принадлежит и сеть Glusco, в которой на прошлой неделе прошли обыски.

Официальная причина, зачем сотрудники СБУ пришли к "заправщикам", – расследования дела "о теневой реализации некачественных нефтепродуктов. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов – около 240 млн грн". Не официальная: Glusco входит в сферу интересов Виктора Медведчука (в компании любую связь отрицают) и визит СБУ – это продолжение санкций.

Если верна вторая версия, то ответ Proton понятен – это крупный поставщик, и длительный простой поставок может спровоцировать дефицит на топливо и рост цен (в первую очередь, дизеля). Такая себе проверка Зеленского на прочность очередями на заправках. Больше по ссылке.

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Зеленский и "засланные казачки" Коломойского. Что стоит за изгнанием Дубинского

Вчера депутата Александра Дубинского выгнали из партии Слуга народа. Дубинский – близкий и лояльный "штык" Коломойского в Раде, поэтому это важно. Его исключение – хитрая трехходовая операция (детали в статье). Но Зеленский вошел во вкус партийного "перетряхивания" и в ближайшее время Слугу народа могут ждать новые исключения.

Над кем нависла угроза сдачи партбилета, выяснил наш спецкор Юрий Смирнов. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Свиньи, кафель, "Ирокезы", Укроборонпром. Где тут вертолеты? Эпичная история

Этот сериал можно было бы назвать "Ирокезы под Одессой". Немыслимая история произошла в Укроборонпроме. Топ-менеджеры концерна заявили о планах собирать военные вертолеты Ирокез американской компании Bell. Оказалось, США не в курсе. Потом – что это не Ирокезы. И не делать, а ремонтировать. Хорошая новость – вертолеты действительно есть. Больше по ссылке.

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