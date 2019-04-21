Зеленский VS Порошенко. Что сказал бы Фрейд

Дебаты, как и ожидалось, были не столько политической дискуссией оппонентов, сколько символической битвой двух бойцов. С одной стороны, мы не увидели содержательной полемики о будущем Украины. С другой – была возможность яснее обрисовать психологические портреты обоих кандидатов. Все это отражает их человеческую натуру.

Зигмунд Фрейд писал, что любой политический лидер наделен такими качествами, как властность, самоуверенность, независимость, способность вызывать страх, а также благосклонность к людям до тех пор, пока они нужны. А еще отец психоанализа утверждал, что первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был творцом цивилизации.

Реклама

А что бы сказал Фрейд о Владимире Зеленском и Петре Порошенко, проанализировав всю их предвыборную активность, включая дебаты? LIGA.net зовет на помощь специалистов по фрейдизму. Вот, что они рассказали.

Компенсаторный нарциссизм Зеленского

Политический психолог и психоаналитик исследовательского центра Seetarget Спартак Суббота считает, что Зеленский, демонстрируя бунтарское поведение, проявляет Эдипов комплекс, агрессию против символического отца – спокойного и стабильного Порошенко. "Также у Зеленского наблюдается некоторая истеричность. В том смысле, что он бросает вызов оппоненту, тот его принимает, но потом кандидат Зе самоустраняется. Например, как в случае с анализами", – говорит Суббота.

Психоаналитик полагает, что Зеленскому свойственен компенсаторный нарциссизм. Это – нацеленность на создание иллюзии превосходства, неутомимый поиск статуса и признания, продиктованный детскими травмами. "Избыточный нарциссизм проявляется у Зеленского и в том, как он реагирует на выпады в свой адрес. Ему очень тяжело терпеть резкую критику, тем более оскорбления. Правда, некоторые из них он обратил себе на пользу", – считает Суббота.

Читайте также: Эксперты назвали победителя дебатов. Это Порошенко или Зеленский?

Фрейдист Жак Лакан писал, что на самом деле люди не хотят получать желаемое – им нравится желать. Мол, человек никогда не удовлетворяется, достигая той или иной цели. "Вот и Зеленский хочет стать президентом, но, похоже, не знает зачем ему это и что он будет делать, став у руля государства", – полагает Суббота.

В свою очередь, психоаналитик Владимир Бондаренко, говоря о Зеленском, акцентирует на его смелости и решительности.

"Он достаточно отважен и всячески показывает, что готов противостоять нынешней системе, которую олицетворяет Порошенко, – считает Бондаренко. – И вполне возможно, что это спровоцировано неким внутриличностным конфликтом, который связан с фигурой отца".

Ригидный Порошенко

Реклама

Порошенко демонстрирует ригидную модель поведения, говорит Суббота. "Другими словами, он не готов воспринимать нынешнюю ситуацию объективно и мириться с поражением, – отмечает политический психолог. – Последние несколько недель отчаянное нежелание Порошенко расставаться с властью стало особо заметным".

Будучи очень амбициозным человеком, действующий глава государства потратил долгие годы и приложил много усилий, чтобы получить желаемое – пост президента, акцентирует Суббота.

"Именно поэтому Петру Алексеевичу так сложно отстраниться от источника наслаждения. То есть отказаться от своего влияния и политического статуса. Очевидно, что это не является здравой позицией", – говорит психоаналитик.

Читайте также: Кто выиграл дебаты - Зеленский или Порошенко? Опрос LIGA.net

Бондаренко добавляет, что поведение Порошенко свидетельствует: он уверен в себе и ощущает собственную силу. "Поэтому поражение молодому и неопытному Зеленскому может стать для него ударом ниже пояса. Тем более, если он проиграет ему с большим отрывом", – подчеркивает психолог.

По мнению же Субботы, и Зеленский, и Порошенко – ярко выраженные невротики. "Но для первого характерен истерический невроз, а для второго – невроз навязчивости, – считает Суббота. – Президент бьет в одни и те же точки, апеллируя к тому, что он успел сделать – армия, ассоциация с ЕС, безвиз, томос".

Зеленский и Порошенко: дилемма вечного выбора

Бондаренко отмечает, что сам факт выбора между такими кандидатами, как Порошенко и Зеленский, весьма символичен.

"Порошенко – это привычное и понятное. Выбор в пользу прошлого, продиктованный чувством безопасности. Лучше синица в руках, чем журавль в небе", – говорит психоаналитик.

А Зеленский – это новое и неизвестное, подчеркивает Бондаренко. Такая альтернатива порождает много страхов и тревог. Человеком, который все же делает подобный выбор, обычно движет душевный порыв.

"Но только благодаря новому происходит развитие. Иначе мы бы жили до сих пор в пещерах и не выходили бы за их пределы. Понять, верное ли решение я принял или нет, можно лишь постфактум. Не все инновации, конечно, дают прорыв – последствия могут быть и катастрофическими. Но развитие возможно только через новое", – акцентирует психолог.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net