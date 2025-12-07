"Повний зал. Що ж такого повинен ще зробити Міндіч, щоби ми переплюнули Пивоварова?" – поцікавився Євген Кошовий на початку виступу Єдиного Кварталу.

LIGA.net сходила на перший виступ Кварталу після скандального викриття корупційних схем Тімура Міндіча та звільнення Андрія Єрмака, щоб подивитись, як вони жартуватимуть про співвласника студії та президента. Розказуємо, що ми там почули (спойлер: смішно було, але не через виступ на сцені).