Зомби-банк, интервью с владельцем МХП и контроль над ТВ вещанием. Что надо знать утром

Доброе утро!

Сегодня четверг, 13 февраля. Температура от +1 до +2, курс доллара 24.50.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. С ног на голову. Как небольшой “зомби-банк” может перевернуть дело ПриватБанка

Украина страна удивительных решений: Национальный банк признал банкротом более 100 банков, а украинские суды решили, что в каждом четвертом случае НБУ ошибся и даже вернули с десяток банков в рынок. Денег от этого в этих банках больше не стало, так появились в Украине зомби-банки. Но пару месяцев назад Большая палата Верховного суда приняла важное решение (оно опубликовано только 7 февраля) по такому зомби - Укринбанку - суды не могут перебирать на себя роль НБУ и Фонда гарантирования и возвращать банки в рынок. Почему это важно. Верховный суд показал пример и теперь все суды должны руководствоваться этим принципом ( условный Барышевский суд не сможет придраться к формальным нарушениям и выдать решение вернуть владельцам банк). Это касается и Приватбанка. Три причины почему Коломойскому теперь будет сложнее - в статье. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Сюр в РФ. Суд за свадебное видео, 86 лет суммарно за "намерения"

Владимир Зеленский заявил, что увидел в глазах Путина желание закончить российско-украинскую войну. Вот я не смотрел в глаза российскому президенту. Зато регулярно читаю, что творит ФСБ в России. Почитайте и вы. Если вот так они поступают со своими гражданами - какова цена украинской жизни для них? Нулевая. И это важно знать. Чтобы просто не забывать из какого мира нас вырвали две последних революции. И чтоб иллюзий не было. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Интервью с владельцем МХП Юрием Косюком

Юрий Косюк — один из самых богатых украинцев и собственник крупнейшего в Украине производителя курятины. В большом интервью для LIGA.net он рассказывает, чем работа при Владимире Зеленском отличается от времен Петра Порошенко и Виктора Януковича, может ли его компания прожить без дотаций государства, нужен ли нам рынок земли и зачем сотрудникам в офисе барная стойка с алкоголем. Большая и интересная беседа. Стоит прочесть. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. ТВ-концерна РРТ нет среди компаний, запрещенных для приватизации

Государственный телевизионный концерн, на котором держится все эфирное ТВ в стране, не внесли в список объектов, которые нельзя приватизировать. Может, конечно, и забыли. Халатность. А может и наоборот спланированное действие. Концерн начинает быть интересным активом после того, как Нацсовет по ТВ разрешил ему запускать свою эфирную сеть. В свете того, что у его единственного конкурента Зеонбуда лицензия в этом году истекает, игра может таки стоить свеч. Эфирное ТВ после кодировки спутника становится самым массовым в стране. Кто завладеет его инфраструктурой (ТВ-вышки), возьмет под технический контоль и само вещание. Больше по ссылке.

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