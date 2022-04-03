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Дайджест | Зверства оккупантов в пригороде Киева, армия Путина получила в зубы. Обзор западных медиа

Цей матеріал також доступний українською
Зверства оккупантов в пригороде Киева, армия Путина получила в зубы. Обзор западных медиа - Фото
Улица в Буче после освобождения (фото - EPA-EFE/OLEG PETRASYUK)
03.04.2022, 18:00

Обзор западных СМИ: геноцид против украинцев – это "новая Сребреница", бутафорская армия Путина

Сегодня на первых страницах самых влиятельных мировых СМИ - военные преступления оккупационной армии РФ в пригородах Киева: в Буче, Ирпене, Гостомеле и других освобожденных городках. Фото страшных находок – убитых россиянами мирных жителей, в братских могилах и прямо на улицах, – публикуют New York Times, The Washington Post, BILD, The Guardian, Financial Times, The Telegraph.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

The Telegraph: "Новая Сребреница". Вокруг Киева нашли массовые захоронения, мэр назвал эти зверства геноцидом

Украина сравнила зверства России в Буче со Сребреницей после того, как в селах под Киевом, которые были освобождены после отвода российских войск, нашли массовые захоронения, пишет The Telegraph.

Минобороны Украины опубликовало в Twitter кадры освобожденной Бучи со словами "новая Сребреница", проведя параллели с геноцидом 8000 боснийских мусульман, убитых во время войны 1990-х в Боснии.

Местных жителей казнили беспредельно, некоторых – со связанными за спиной руками, их тела разбросали по улицам города, сообщает издание.

Зверства оккупантов в пригороде Киева, армия Путина получила в зубы. Обзор западных медиа

Буча была в оккупации почти месяц после того, как Россия вторглась в Украину в феврале. Бои в этом районе помогли отразить атаку на Киев.

Лишь теперь, когда украинские войска вернули Бучу, стали очевидны зверства российских солдат, которые они совершали в течение месяца.

The Telegraph цитирует мэра Бучи Анатолия Федорука, который сообщил, что в городке нашли погребенными более 280 гражданских, а иногда – даже расстрелянные семьи в машинах. У многих были белые повязки, что свидетельствует о том, что у них не было оружия.

Президент Зеленский назвал последствия российской оккупации катастрофическими и обвинил Запад в затягивании с военной помощью.

Между тем министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс поддержала расследование военных преступлений России. Она сказала, что поражена "отвратительными зверствами", направленными против мирных жителей Бучи, и что Великобритания стремится собрать все необходимые для расследования доказательства.

Эксперты отмечают, что такого поведения от россиян можно было ожидать. Это то же самое, что они делали в обеих чеченских кампаниях.

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The Atlantic: Почему Запад так переоценил российскую армию

Это была сказка о якобы лучшей армии в мире. Самые современные танки, самолеты нового поколения, передовые военно-морские силы. Страна инвестировала в модернизацию и подготовила планы нападения и обороны, причем очень подробно. Все это приписывает себе российская армия в 2022 году, но на самом деле описание – о французской армии 1930-х, пишет The Atlantic.

Тогда армия Франции считалась сильнейшей на планете. Уинстон Черчилль даже называл ее главной надеждой всего мира в борьбе с Гитлером и неоднократно благодарил Бога за нее.

Но оказалось, что в бою от нее мало толку. Немцы разбили ее в 1940 году менее чем через два месяца. Новейшая техника и идеальные доктрины оказались не нужны, когда армия страдает от негибкой системы подчинения, проблем с логистикой и низкого морального духа.

Чтобы предсказать готовность армии к реальной войне, а не к гламурным парадам, нужны не техника и доктрины, а способность выполнять сложные операции, а также готовность солдат сражаться и погибать в войне, зная, за что они сражаются. И главное – как они будут вести себя, когда противник начнет стрелять в ответ. Как говорил Майк Тайсон: "У каждого есть план, пока его не ударят в зубы".

Зверства оккупантов в пригороде Киева, армия Путина получила в зубы. Обзор западных медиа

То, что мы видим сегодня в Украине, — результат именно такого удара в зубы, сравнивает издание. Стойкость украинского сопротивления поражает западное военно-аналитическое сообщество, которое уверенно предполагало победу россиян в течение считанных дней.

Годами западные "эксперты" разглагольствовали о высокотехнологичной "модернизации" российской армии, а также о лучших танках, истребителях, бомбардировщиках. Рассказывали, что россияне якобы реорганизовали свою армию в профессиональную и разработали "революционную наступательную доктрину".

По факту, все купились на своеобразное "военное гламурное порно".

Эксперты считали, что их подсчеты что-то значат. Впрочем, они потерпели неудачу так же, как и российская армия.

К примеру, считалось, что российские ВВС скоро смогут подавить украинскую ПВО и поддерживать наступление с воздуха. Но украинцы создали сложную систему противовоздушной обороны, которая до сих пор успешно сдерживает Россию. И оказалось, что российские ВВС попросту не способны готовить сложные операции.

А логистика россиян проявила себя еще хуже. Чем больше россияне продвигались в Украину, тем сложнее им было получать все необходимое. Якобы профессиональные солдаты были шокированы мощным украинским сопротивлением и бросали на произвол судьбы свою современную технику, даже не использовав ее. Уже сейчас сообщается об отказе российских солдат и их командиров идти в бой и даже о нескольких покушениях на офицеров.

Западные эксперты вполне могли предугадать эти проблемы, ведь российская армия не выполняла сложных операций в течение трех десятилетий и всегда воевала только против слабого врага.

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The Economist: Современным автократам врать – выгоднее, чем убивать

"Россия не нападала на Украину. Украинцы сами обстреливают собственные города. Президент-еврей вообще нацист". Диктаторы всегда лгут, и Кремль здесь – не исключение. Причем для современных автократов ложь важнее убийств, пишет The Economist.

Автократы 20 века делали ставку на насилие, чтобы запугать оппонентов и народ. Новые диктаторы пытаются притворяться демократами, постоянно участвуя в выборах, где стабильно набирают 90%.

Цензура при диктаторах прошлого была тотальной. Современные диктаторы позволяют жить нескольким диссидентским ресурсам, чтобы показать, как они уважают свободу слова. За кулисами же душат независимые СМИ искусственными методами, а критиков режима точечно преследуют по статьям о "клевете" или "фейковых новостях".

Зверства оккупантов в пригороде Киева, армия Путина получила в зубы. Обзор западных медиа

Авторитарные лидеры, которые манипулируют СМИ, а не прямо цензурируют их, как правило, более популярны, чем демократически избранные лидеры со свободной прессой.

Политическая конкуренция новых диктаторов существует исключительно на бумаге, а своих оппонентов они сажают по неполитическим обвинениям. Оппозиционные партии – запутывают бюрократическими волокитами и банкротят большими штрафами. Чтобы травить оппонентов в сети, нанимают специальные отряды ботов.

Есть только одна проблема: новые диктаторы выглядят менее кровожадными лишь на первых этапах. Оставаясь у власти, они становятся все более репрессивными. Путин за 23 года правления перешел от модели диктатора 21 века целиком к сталинским масштабам. Си Цзиньпин – от открытого рынка к государству тотальной слежки.

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