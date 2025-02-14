Российский диктатор Владимир Путин как никогда "близок к тому, чего добивался" в Украине. С 12 февраля ситуация выглядит гораздо благоприятней для Кремля, чем когда-либо с начала большого вторжения. Защита Украины может обойтись европейцам, если они согласятся, дополнительных $3,1 трлн в следующие 10 лет.

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Звонок Трампа Путину вызвал шквал публикаций в западных медиа: об отказе Запада от изоляции Путина, поиске мира за спиной украинцев, духе Мюнхенского сговора западных лидеров с нацистами. LIGA.net все прочла: реакция Запада – коротко.

The Financial Times: Трамп открывает двери амбициям Путина

Первоначальный план Путина захватить Украину через несколько дней закончился катастрофой. Но когда Трамп начал переговоры с Москвой в обход Киева и европейцев, Путин стал как никогда близок к тому, чтобы получить все, чего хотел, пишет британское FT.