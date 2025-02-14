Зміст:
  1. The Financial Times: Трамп відчиняє двері амбіціям Путіна
  2. Politico: Росія радіє дзвінку Трампа
  3. Bloomberg: Плани Трампа коштуватимуть $3 трлн для Європи
  4. Бен Воллес для The Telegraph: Відлунює нацистською змовою

Російський диктатор Володимир Путін як ніколи "близький до того, чого добивався" в Україні. Від 12 лютого ситуація виглядає набагато сприятливішою для Кремля, ніж будь-коли з початку великого вторгнення. Захист України може коштувати європейцям, якщо вони погодяться, додаткових $3,1 трлн у наступні 10 років.

Дзвінок Трампа до Путіна спричинив шквал публікацій у західних медіа: про відмову Заходу від ізоляції Путіна, пошук миру за спиною українців, дух Мюнхенської змови західних лідерів з нацистами. LIGA.net все прочитала: реакція Заходу – коротко.

The Financial Times: Трамп відчиняє двері амбіціям Путіна

Початковий план Путіна захопити Україну за кілька днів закінчився катастрофою. Але коли Трамп розпочав переговори з Москвою в обхід Києва і європейців, Путін став як ніколи близький до того, щоб отримати все, чого хотів, пише британське FT.

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