Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.07.2019, 18:45

Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть

На нашей инфографике видно, как примерно может выглядеть парламент

Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть

Пропрезидентская партия Слуга народа получит более 250 депутатских мандатов в следующем созыве Верховной Рады. LIGA.net уже изучила, что это означает для Украины (Слуга народа получит в Раде 250+ депутатов. Что они могут). На нашей инфографике видно, как примерно может выглядеть парламент. Самые большие - фракция Слуги народа (254 мандата), далее ОПЗЖ (43), Батькивщина (26), Евросолидарность (25), Голос (20), 46 самовыдвиженцев-мажоритарщиков, десять представителей разных партий (тоже мажоритарщики), а также 26 вакантных мест (из-за оккупированных Россией территорий Украины).

Читайте также: Восемь угроз для Украины. Как их будет решать партия Зеленского (интервью с Дмитрием Разумковым)

Читайте также
Оппоплатформа сенсационно уступила Торецк кандидату Батькивщины 25.07.2019Балога потребовал пересчета голосов, комиссия согласилась 24.07.2019
Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, Слуга народа, выборы 2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
"На компромиссы не идем". Зеленский поговорил со "слугами народа"
Политика "На компромиссы не идем". Зеленский поговорил со "слугами народа"
Нардепа Королевскую митингующие обсыпали мукой: видео
Политика Нардепа Королевскую митингующие обсыпали мукой: видео
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Фарма — новый IT для Украины. 7 фактов, которые это доказывают
FMCG Фарма — новый IT для Украины. 7 фактов, которые это доказывают
FMCG
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 