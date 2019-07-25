Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть

Пропрезидентская партия Слуга народа получит более 250 депутатских мандатов в следующем созыве Верховной Рады. LIGA.net уже изучила, что это означает для Украины (Слуга народа получит в Раде 250+ депутатов. Что они могут). На нашей инфографике видно, как примерно может выглядеть парламент. Самые большие - фракция Слуги народа (254 мандата), далее ОПЗЖ (43), Батькивщина (26), Евросолидарность (25), Голос (20), 46 самовыдвиженцев-мажоритарщиков, десять представителей разных партий (тоже мажоритарщики), а также 26 вакантных мест (из-за оккупированных Россией территорий Украины).

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