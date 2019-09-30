"Байден шантажировал моего президента". Интервью Луценко – за минуту

На прошлой неделе весь мир обсуждал стенограмму разговора президентов США и Украины, в котором Дональд Трамп просил Владимира Зеленского "взглянуть на" закрытое расследование, к которому имел отношение сын Джозефа Байдена. Кроме того, было рассекречено сообщение информатора из разведсообщества США, согласно которому Трамп якобы хвалил экс-генпрокурора Юрия Луценко за расследование против семьи Байдена и предлагал Зеленскому оставить его на должности генпрокурора. BBC пообщалась с Луценко в аэропорту перед его вылетом в Лондон, куда он направился на несколько недель "учить английский язык". Все самое интересное LIGA.net пересказывает в восьми коротких тезисах.

Украина не может расследовать дело семьи Байдена. "Я не знаю никаких оснований, согласно украинскому законодательству, для расследования по Джо Байдену или Хантеру Байдену. Но это не значит, что это невозможно по американскому законодательству".

Рассказал, что заинтересовало адвоката Трампа. "Еще до меня было три дела в отношении компании Burisma… Первая касалась неуплаты налогов. Мы завершили это дело, они заплатили деньги… Второе дело, которое вел еще мой предшественник Шокин, передали в Национальное антикоррупционное бюро. Как по мне, это было незаконно, и насколько я знаю, а это открытая информация, они закрыли это дело без всякого расследования. И это заинтересовало господина Джулиани - почему они закрыли это дело?".

К отмыванию денег сын Байдена не причастен. "И третье дело касается отмывания денег. Это дело все еще расследуется Генеральной прокуратурой, но она не связано с Байденом, поскольку возможное отмывание средств господином Злочевским могло происходить за два года до того, как Хантер Байден стал членом совета директоров (Burisma – ред.)".

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Burisma могла платить сыну Байдена миллионы за "политическую защиту". "Внутри моего дела есть документы о выплате Хантеру Байдена миллионов и миллионов. Это законно? На первый взгляд, да. У нас эти платежки… Если американский генпрокурор спросит меня: "У вас есть эти платежки?" - Да, у меня есть. И они должны проверить - это был реальный консалтинг или нет. Если это были настоящие консультации, все нормально. Если нет - это выглядит как плата за политическую защиту".

Луценко был готов помочь Трампу. "И я сказал господину Джулиани: хорошо, если вы начнете расследование в США, мы можем вам официально помочь. Согласно международному законодательству, мы предоставим вам всю юридическую международную помощь через запросы или через присоединение к следственной группе. Это возможно".

Ведь Байден шантажировал Порошенко. "У нас есть некоторые доказательства в отношении компании Burisma и ее связи с Хантером Байденом. И в то время, когда мой предшественник (Виктор Шокин – ред.) вел расследование в отношении этой компании, Джо Байден шантажировал моего президента. Он предложил: миллиард или уволить моего предшественника. Это было связано с Burisma? Не знаю. Это не моя юрисдикция. Это юрисдикция США".

Советовал Зеленскому, как вести себя с американцами. "Я проинформировал президента Порошенко после встречи с Джулиани. И, конечно, я информировал об этих переговорах и о заинтересованности американской стороны господина Зеленского, когда он стал президентом. И я порекомендовал Зеленскому объяснить (американской стороне - ред.) очень понятную позицию - давайте передадим этот вопрос прокурорам, давайте заберем это цунами из рук политиков и передадим его прокурорам".

Готов дать показания в Конгрессе США. "Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма".

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