ЧИТАТИ УКРАЇНСЬКОЮ

Влиятельная журналистская организация Bellingcat много лет на передовой войны с российскими спецслужбами. В этой неравной битве демократия пытается отстоять право на существование в новом мире, где российские спецслужбы, по команде Владимира Путина, охотятся за политическими оппонентами по всему миру. Любой критик российского президента может быть убит. Журналисты – не исключение.

В этой ожесточенной и тайной войне задействованы все спецорганы Кремля – начиная от ФСБ (спецподразделение "Вымпел") и заканчивая ГРУ (в том числе под вывеской ЧВК Вагнера). Инструментарий россиян чрезвычайно широкий: киллеры используют военные яды (Солсбери), убивают политических оппонентов из пистолета (Берлин), расстреливают журналистов у обочины (Африка).

Владимир Путин сделал спецслужбы конвейером политических убийств. Влиятельная организация Bellingcat годами ходит по стопам киллеров. Как Европе защититься от России, какова судьба раскрытых убийц и как спецоперация против ЧВК Вагнера вывела украинские спецслужбы в ТОП – об этом LIGA.net рассказал Христо Грозев.

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"НИ ОДНА СПЕЦОПЕРАЦИЯ НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ОДОБРЕНИЯ ПУТИНА"

- Благодаря вашим расследованиям широкая публика узнала, как выглядят современные спецоперации России по всему миру. Можете назвать переломный момент в своей работе, когда вы, глядя на действия спецслужб, впервые сказали себе: "Ну, ничего себе, ребята, вы и так умеете?!".

- Если вопрос в том, когда я понял, что эти службы настолько склонны к идиотским ошибкам, что расследовать их будет относительно легко: наверное, это было тогда, когда я обнаружил денежный перевод Western Union от офицера ГРУ своему агенту в Сербии, который написал в качестве адреса отправителя Хорошевское шоссе, 76 (штаб-квартира ГРУ в Москве). Но если вопрос в том, когда я понял масштабы чудовищности их операций: это было определено тогда, когда мы расследовали отравление Навальнoгo и я обнаружил, что отряд отравителей ФСБ следит за более чем 10 людьми в любое время. Это означало, что в России реализуется программа по убийствам буквально промышленного масштаба.

Навальный сделал ставку на то, что система сломана – и это сработало. Я не думаю, что это может случиться дважды в жизни – я боюсь, что никогда не переживу чего-то настолько невероятного и шокирующего, как тот 50-минутный телефонный звонок.

- Разговор Навального с одним из его отравителей – это журналистская удача или свидетельство деградации российских спецслужб, беспомощности и хаоса внутри?

- Это был "идеальный шторм". Это не могло произойти без хаоса и деградации внутри ФСБ. Это не могло произойти без чувства безнаказанности, которое правит внутри секретных служб: ощущения того, что никто извне не смеет вторгаться в их внутреннее святилище силы и страха. Это не могло произойти без страха перед Большим начальником, который заставляет офицеров нарушать все правила только для того, чтобы не обидеть босса. Но это также не могло произойти, если вы не знаете об этих нюансах и не попытаетесь их эксплуатировать.

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Навальный сделал ставку на то, что система сломана – и это сработало. Я не думаю, что это может случиться дважды в жизни – я боюсь, что никогда не переживу чего-то настолько невероятного и шокирующего, как тот 50-минутный телефонный звонок.

Ни одна спецоперация невозможна без личного разрешения Владимира Путина.

- За спецоперациями против Навального, против Украины (можно приводить многочисленные примеры), против Европы ("Вымпел" ФСБ в убийстве Хангошвили или сотрудники ГРУ в Солсбери) стоит Путин? Или кто-то может это все делать без его ведома?

- Я считаю, что ничего из этого не могло произойти без одобрения Путина. Просто потому, что политическую цену за любую из этих операций платит он, а не Шойгу, или Бортников, или кто бы ни был шефом ГРУ в этом году. Один только этот факт означает, что никто не посмеет организовать операцию с таким потенциалом обратного удара для Путина без его личного разрешения. Потому что это будет последняя операция, которую они организуют при жизни.

- Если посмотреть на задействованных лиц в политических казнях и убийствах по всему миру, то окажется, что этим занимаются все российские спецслужбы. Россия в этом уникальна или другие страны тоже ведут себя так же нагло?

- Мы несколько пристрастны, потому что смотрим на вещи с европейской точки зрения. С этой точки зрения Россия сегодня уникальна. Она находится в серой зоне с Европой (и США) – это означает почти войну, или необъявленную войну. Нет другой страны, которая находится в серой зоне с Западом – если исключить Северную Корею. В Европе нет другой страны, кроме России, которая сегодня тоже ведет горячую войну. Так что Россия уникальна в этом отношении.

Но Россия уникальна и в том, что в 21 веке у нее есть структурированная, управляемая правительством программа по убийству собственных граждан. Навальный, Скрипаль, Кара-Мурза, Немцов, журналисты, блогеры, правозащитники. Я не могу припомнить ни одного другого примера среди развитых стран. Интересно, что российские пропагандистские СМИ – и МИД – начали перекладывать дебаты с "мы этого не делали" на "но другие страны тоже так делают".

Грозев отвечает Захаровой: Начните с признания, что именно вы убили Хангошвили, чтобы сравнивать себя и свои действия с США и убийством бен Ладена.

На прошлой неделе, по-видимому, был распространен новый темник – несколько российских СМИ и Мария Захарова стали обвинять Bellingcat в расследовании только российских убийств, но при этом игнорируя американские. В качестве примера был приведен один конкретный: "Почему Запад возмущен убийством Хангошвили в Берлине, но аплодировал убийству бен Ладена в США".

Ну, я бы на это ответил: "Начнем с того, чтобы Россия с гордостью признала, что убила Хангошвили, как это сделали США с бен Ладеном, вместо того, чтобы выставлять себя дураком и кормить Германию унизительной ложью". Тогда мы сможем начать дискуссию о том, было ли у нее моральное право сделать это. Но очевидно, сам тот факт, что Кремль не смеет признаваться в том, что он это сделал, означает, что они не уверены, что смогут убедить мир, что у них было моральное право на это.

- А как вы считаете, когда и почему в Кремле решили, что теперь можно свободно убивать политических оппонентов и ничего за это не будет? Сегодня они перешли одну грань, завтра – другую.

- Эта российская инфраструктура для внесудебных убийств существовала годами, она не нова... Но, кажется, что до 2013-2014 годов она в основном использовалась для, скажем, более легитимных целей – людей, которых Россия считает, например, террористами. А то, что мы видим теперь, – это расширение списка мишеней за счет включения в него и политических оппонентов.

Если им сошла с рук кража полуострова с двухмиллионным населением и убийство тысяч людей в Украине, то зачем им останавливаться на убийстве пяти или десяти собственных неудобных граждан?

Я думаю, что такому поведению есть две причины. Во-первых, оккупация Крыма Россией и вторжение в восточную Украину не нанесли Кремлю слишком большого политического вреда, и это показало им, что это сойдет с рук. И если им сошла с рук кража полуострова с двухмиллионным населением и убийство тысяч людей в Украине, то зачем им останавливаться на убийстве пяти или десяти собственных неудобных граждан?

Во-вторых, после определенного момента, когда режим совершил слишком много преступлений, он уже не может позволить себе передачу власти. Потому что новые ребята привлекут их к ответственности. Похоже, что пик этого "накопления криминального багажа" пришелся примерно на 2014 год. Поэтому с этого момента российский режим, кажется, готов на все – в том числе убить любого, кто представляет даже отдаленную угрозу его преемственности.

- Часто говорят, что для того, чтобы противостоять России, невозможно действовать так, будто мы имеем дело с демократическим государством. Вы согласны с этим мнением? Надо ли Европе что-то менять, чтобы защищать себя?

- Наверняка. Нынешние правовые механизмы – даже в правоохранительных органах – не подходят для работы со страной, готовой совершить преступление. Посмотрите на пример из расследования Хангошвили: убийца ездил по поддельному паспорту, выданному российским государством. "Господин Соколов" – человек, которого за четыре месяца до убийства даже не существовало. Германия обратилась в РФ за правовой помощью: скажите, пожалуйста, существует ли этот человек? Россия ответила: "Да, этот человек существует, и ФСБ говорит, что он хороший парень, но из-за законодательства о неприкосновенности частной жизни мы не можем больше о нем рассказывать без его личного согласия" (как выяснили журналисты, на самом деле мужчину зовут Вадим Красиков, и он связан с ФСБ. – Ред.).

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То есть Россия лжет и троллит Германию, полностью игнорируя свои обязательства по международному праву. Поэтому – нет, Германия не может и не должна продолжать относиться к России как к демократическому государству; и не должна верить в ее официальную ложь. Она должна расследовать Россию как преступное государство – и любые меры, которые подходят для применения к преступнику, должны быть применимы к преступному государству.

- Ваша работа сопряжена с высокими рисками. Как вы оберегаете свою жизнь? Угрожали ли вам или вашей семье? Приходилось ли когда-либо предпринимать специальные меры безопасности?

- Я бы предпочел не комментировать это подробно. Да, конечно, были угрозы, но я не воспринимаю их всерьез. Настоящая опасность исходит от людей, которые не посылают вам угроз. Да, я принимал меры безопасности – тем более что в ходе наших последних расследований я понял, что любой, кто лично оскорбил господина Путина, попадает в длинный список "врагов государства".

Некоторые из киллеров были отправлены на работу в Сибирь. Да, это не то возмездие, которого заслуживают их жертвы, но, по крайней мере, мир безопаснее – и рекруты подумают дважды, прежде чем согласиться на работу, которая рано или поздно сделает их "невыездными" навсегда.

- Что вы чувствуете, когда понимаете, что герои ваших публикаций останутся безнаказанными? Например, когда речь о спецслужбах России, и мы понимаем, что власти РФ не будут трогать тех, кого сами наняли. И если вы это понимаете, то какой видите главную цель своей работы?

- Я бы не сказал, что они остаются безнаказанными. Да, Чепига и Мишкин убили невинную англичанку, и в ближайшее время они не будут отбывать срок в тюрьме... Но ни один из них – ни один из их 18 "коллег" из тайной команды ГРУ, которые ездили по миру, убивая людей, не сможет снова покинуть Россию. Некоторые из киллеров были отправлены на работу в Сибирь. Да, это не то возмездие, которого заслуживают их жертвы, но, по крайней мере, мир безопаснее – и рекруты подумают дважды, прежде чем согласиться на работу, которая рано или поздно сделает их "невыездными" навсегда.

То же самое можно сказать и о команде отравителей ФСБ: мы сделали их лица известными, они больше никогда не смогут выполнять свою работу, а фотография Кудрявцева выложена соседями с надписью "наш сосед – убийца". Берлинского убийцу судят под его настоящим, а не поддельным именем – и о его связи с ФСБ стало известно. Поэтому – с мира по нитке.

Изучая сотрудников российских спецслужб, мы чувствуем, что знаем их иногда даже лучше, чем их жены.

- Вы отслеживаете дальнейшую судьбу героев ваших расследований? Например, что случилось с киллерами из Солсбери или в других историях. Люди, которых вы вскрываете – они все еще служат под другими именами? Или бесследно исчезают?

- Да, проведя долгие месяцы – или годы – изучая сотрудников российских спецслужб, мы чувствуем, что знаем их иногда даже лучше, чем их жены. Поэтому мы следим за их жизнью "после публикации". Большинство из них теряют работу – они не могут работать под прикрытием, поэтому бесполезны в своей первоначальной карьере. Почти никто из них не наказан, но всем им дают государственную работу где-то в другом месте. Как я уже говорил, некоторых из них отправляют в отдаленные места России в качестве, например, "государственных инспекторов". Других отправляют на пенсию. До сих пор интересуюсь, какова будет судьба "отравителей нижнего белья" – пока еще неизвестно.

- Bellingcat публикует расследования о конспирологической сети QAnon. Что стало причиной заинтересованности их деятельностью – только штурм Капитолия или вы нашли следы спецслужб?

- QAnon чрезвычайно интересен как психологический феномен, который может заставить большую группу людей делать иррациональные вещи – даже вещи, которые не в их собственных интересах. У нас нет оснований полагать, что это движение было создано с помощью спецслужб – но я не сомневаюсь, что многие спецслужбы сейчас изучают его и извлекают из него уроки – или даже пытаются использовать его в своих целях. Это просто один из новых, мощных инструментов манипулирования общественным мнением, и как таковое оно должно представлять интерес для плохих государственных акторов. Любой феномен, который может быть вооружен подобными плохими акторами, представляет для нас интерес для расследования.

"УКРАИНА В ТОП МИРОВЫХ СПЕЦСЛУЖБ"

- Если бы Христо Грозев составлял рейтинг сильнейших (влиятельных и так далее) спецслужб планеты, как выглядела бы топ-5?

- Это трудно ранжировать, так как нет ни одного критерия, по которому их можно было бы упорядочить. Существуют различные критерии – такие как бюджет, масштаб глобального проникновения, способность обрабатывать информацию и учиться, смелость и агрессивность, а затем – умение хранить свои собственные секреты. Раньше КГБ был хорош во всем этом, но из трех российских спецслужб сегодня только СВР способен (наполовину) хранить секреты.

Кроме того, мы можем иметь только мнение о качестве и эффективности секретной службы, основанное на общеизвестной информации – а это очень мало по определению. Но если бы пришлось выбирать один критерий, то это было бы "соотношение общеизвестных успехов и общеизвестных неудач". По этому критерию я бы поставил семерку лучших:

1. Израиль

2. Китай

3. Нидерланды

4. Великобритания

5. США

6. Украина

7. Россия

- Украина в топе! Это очень интересно!

- Да, после начала войны ваши спецслужбы приобрели новый, огромный опыт, которого по естественным причинам нет у многих других служб (потому что не находятся в состоянии войны). Примеры успехов: аресты и репатриация подозреваемых в терроризме с территорий, подконтрольных РФ; накопление и обработка огромной базы перехватов, включая раскодирование шифрованных коммуникаций. Перехват разговора Суркова и Бородая. Спецоперация по вывозу Цемаха. И, конечно, так называемая операция "Вагнер", в рамках которой реально под носом ФСБ и ГРУ была развернута масштабная операция по накоплению информации и выманиванию "индустриального" количества подозреваемых.

Недавно смотрели взломанную почту одного генерала ФСБ. Он посылает подчиненному ссылку к статье о новой ЧВК (в 2016 году) и пишет: "А что, в этом проекте мы не участвуем? Давай, ищи, кто делал – договаривайся". Так что сегодня российские ЧВК – это сращение интересов режима Путина с личными интересами генералов и олигархов.

- Вы сказали, что до публикации фильма не будете давать комментариев по ЧВК Вагнера, потому что расследование продолжается. А почему выбрали именно Netflix как площадку для презентации?

- Netflix – далеко не единственная площадка, с которой мы ведем переговоры. А дальше – как обещал, не буду отвечать, пока не закончим.

- ЧВК Вагнера, по-вашему, это – инструмент заработка денег или политический рычаг Путина? Или и то, и другое? Или что-то большее?

- Частные военные компании – не только та, что стала известна как Вагнер – реально существуют в России намного дольше, чем публично известно. Уже точно больше 10 лет. Началось все как инструмент спецслужб – ГРУ и ФСБ – участвовать в военных конфликтах, чтобы "официально не участвовать". Очень удобно, так как, с одной стороны, не нужно придерживаться правил войны, не нужно оправдывать внутриполитически участие в войне, и не надо отчитываться о потерях.

Но в течение времени это стало инструментом заработка денег – для генералов и окружения Путина. Недавно смотрели взломанную почту одного генерала ФСБ. Он посылает подчиненному ссылку к статье о новой ЧВК (в 2016 году) и пишет: "А что, в этом проекте мы не участвуем? Давай, ищи, кто делал – договаривайся". Так что на сегодня это сращение интересов режима Путина с личными интересами генералов и олигархов. И все это финансируется обычным налогоплательщиком-избирателем, который на такой бизнес добро не давал и о своем участии в его финансировании даже не предполагает.

- Bellingcat недавно выиграл суд у структур "повара Путина" Евгения Пригожина, которого связывают с ЧВК Вагнера. В этой связи у меня вопрос. Как вы считаете, какое оружие, когда оно попадает в руки спецслужб, более опасно: бесконечное количество "Новичка", бесконечная армия наемников или бесконечные нефтеденьги на ботофермы и "медиа"?

- Бот-медиа, по-моему, самое опасное. Остальное можно остановить сменой режима. Но медиа – это то, что не позволит саму смену режима, такой себе "новичок" для общественного сознания на поколения вперед.

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