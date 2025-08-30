Украина может проиграть войну не на фронте, а в кабинетах, – говорит LIGA.net подполковник, старший офицер командования сухопутных войск ВСУ Павел Кишкар: "Бюрократия тормозит масштабирование дронов и современных технологий, которые могли бы спасти тысячи жизней".

В новом подкасте LIGA DEFENCE – откровенный разговор о том, почему мы до сих пор не можем создать аналог российских управляемых авиационных бомб, как работают дроны-перехватчики и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и сможет ли техническая мобилизация изменить ход войны.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, заместитель генерального директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский вместе с Павлом Кишкарем обсуждают сложные и важные темы:

проиграет ли Украина технологическую войну и достаточен ли ее текущий технологический потенциал для победы;

какие основные проблемы возникают при масштабировании производства военной техники в Украине;

почему бюрократические процессы и закупки являются ключевой проблемой и как их можно решить.

