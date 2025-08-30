Україна може програти війну не на фронті, а в кабінетах, каже LIGA.net підполковник, старший офіцер командування сухопутних військ ЗСУ Павло Кишкар: "Бюрократія гальмує масштабування дронів і сучасних технологій, які могли б врятувати тисячі життів".

У новому подкасті LIGA DEFENCE – відверта розмова про те, чому ми досі не можемо створити аналог російських керованих авіаційних бомб, як працюють дрони-перехоплювачі та системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і чи здатна технічна мобілізація переламати перебіг війни.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, заступник генерального директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський разом з Павлом Кишкарем обговорюють складні та важливі теми:

чи програє Україна технологічну війну і чи достатній її поточний технологічний потенціал для перемоги;

які основні проблеми з масштабуванням виробництва військової техніки в Україні;

чому бюрократичні процеси та закупівлі є ключовою проблемою і як їх можна вирішити.

