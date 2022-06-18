Данилов: Подоляк – голос армии? Я его видел только на пеньках у Януковича

В Киеве – воздушная тревога. Россия повышает градус напряженности: утром в Украину приехали Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, а накануне в Брюсселе состоялась сверхважная оборонительная встреча Рамштайн-3. Офис СНБО в центре столицы оцеплен военными. На проходной сотрудник Окружного админсуда Киева демонстрирует "корочку" и просит охрану пропустить его в бомбоубежище.

Видно, что СНБО работает на военных рельсах. Хотя "живых" встреч и пятничных сенсаций, к которым все привыкли перед вторжением России, стало гораздо меньше. Это вопрос безопасности, объясняет LIGA.net секретарь СНБО Алексей Данилов: "Собираться всем вместе сейчас – очень опасная история".

Когда заработает ленд-лиз от США, как СНБО работает в условиях полномасштабной войны, забыл ли Зеленский об обещанной деолигархизации (спойлер – нет) и почему нельзя верить данным Давида Арахамии и Михаила Подоляка о ситуации на фронте – в интервью Данилова LIGA.net.

"НЕ ДЕЛАЕМ ТРАГЕДИИ... ЛЕНД-ЛИЗ ЕЩЕ НЕ НАЧИНАЛСЯ"

– Как вы оцениваете результаты Рамштайна-3? Не выглядит ли это как капля в море в контексте реальных военных нужд?

– Нам нужно задать себе вопрос: а кто нам что обязан? Для этого у нас должны быть немного другие отношения с теми странами, которые берут на себя обязательство. Если бы наша страна была членом НАТО, был бы совсем другой разговор и изменилась конфигурация таких встреч. Сегодня мы должны благодарить страны, которые оказывают нам помощь. Их очень много. Не обо всех мы знаем. Очень многие страны просят не озвучивать военное вооружение, которое они нам передают. Пройдет время и будет наша победа – будем всех благодарить.

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Поэтому мы спокойно относимся к этим вещам и не делаем трагедии. Есть четкое понимание: защищать нашу страну, кроме нас, никто не будет. Будут ли нам помогать оружием? Будут. Достаточно ли будет этого оружия? Оружия достаточно никогда не бывает. Но в этой войне у каждой страны свои задачи и видение для себя.

В этом кресле (интервью записывалось в кабинете Данилова в офисе СНБО. – Ред.) с октября сидело очень много почтенных господ, которые говорили, что мы через три-пять дней будем вынуждены капитулировать, будут построены концлагеря и фильтрационные лагеря, будет уничтожено высшее политическое руководство страны. Они не верили в нас.

– Почтенные господа – это кто?

– Представители зарубежных стран. Не было ни одной страны, которая считала, что мы выстоим перед российским нашествием. Но мы получили сатисфакцию. Когда посольства начали возвращаться (в Украину после эвакуации. – Ред.), у меня 10 мая состоялась встреча, и один из послов извинился, сказав: "Мячеславович, вы были правы".

– Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что нам только для паритета нужно 1000 гаубиц 155-мм, 300 РСЗО и 500 танков. Согласны ли вы с этими расчетами?

– Я не понимаю, почему он делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого перепуга он сейчас голос армии. Такие вещи должен говорить Залужный, Шаптала (начальник Генштаба ВСУ. – Ред.) и министр обороны.

"Я не понимаю, почему Подоляк делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого перепуга он сейчас голос армии"

– По словам президента, для полномасштабного контрнаступления украинской армии нужно преимущество перед россиянами в технике минимум в 10 раз. Учитывая, что такого преимущества сейчас нет – мы предполагаем, что эта война может растянуться на годы.

– У каждой страны есть свое видение, как должна разворачиваться война. Для нас важно поскорее закончить победой эту войну. Чем дольше она продлится, тем больше будет падать градус восприятия на Западе. Внутренние проблемы, внутренняя политика, выборы... Они будут переходить на внутреннюю повестку дня и все меньше обращать внимания (на Украину. – Ред.). От войны будет определенная усталость.

– Сколько у нас есть времени высокого внимания? До осени?

– Очень много зависит от дальнейших событий. Буча, Ирпень, Бородянка всколыхнули весь мир. Все в мире знают эти города. Мариуполь… Есть истории, поднимающие градус напряженности. Я не хочу, чтобы у нас были такие трагедии, но многое зависит не от нас.

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– Так же весь мир месяц назад говорил о ленд-лизе для Украины от США, но значительных движений так и нет. Переоценили?

– Не переоценили. Там есть процедура. Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе – очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос – когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки – это как сутки, а для нас это совсем другие измерения.

– Так когда будет ленд-лиз?

– Это может быть июль-август, может, сентябрь. Здесь очень много факторов. Надо понимать, что мир не так велик. Все знают, что у кого есть в стране. Наличие оружия, оборудования для его изготовления, боеприпасов. Сегодня так получилось, что боеприпасов советского образца 122-го и 155-го калибров почти не осталось.

"ПРЕКРАТИТЕ ЖОНГЛИРОВАТЬ ПОТЕРЯМИ. ЭТО НЕ КЕГЛИ И НЕ ЦИРК"

– Какие вообще перспективы на фронте относительно возможного продвижения врага? Они сейчас нацелены на захват Луганской области и выход на админграницы двух областей?

– Их задача – уничтожение нашей страны. То, о чем вы говорите, может являться одним из локальных шагов на определенный период. После заявлений Рогозина и Медведева, что нас нужно уничтожить, это переходит в ситуацию, похожую на 1930-е годы и отношение нацистов к евреям.

– Вы неоднократно подчеркивали, что главное – не потерять страну, а территории вернем. Почему тогда не покинуть Северодонецк, поскольку город может превратиться в Волноваху-2?

– Вчера (15 июня. – Ред.) президент собирал заседание ставки верховного главнокомандующего, где в том числе обсуждали этот вопрос. Я считаю, что такое решение должно принимать военное руководство. Военные знают свою тактику и силы. Мы доверяем нашим военным, они профессиональные люди и несут за это ответственность.

"Я хочу еще раз обратиться к деятелям, которые рассказывают, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей на фронте (гибнут. – Ред.). Кое-кто вообще о 1000 заявил… Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизни людей".

Когда я говорил о потере территорий, я говорил не именно о Северодонецке, а вообще. У нас сегодня нет контроля над Херсоном. Это временное явление, мы обязательно его вернем и выйдем на границы.

Я хочу еще раз обратиться к деятелям, которые рассказывают, что у нас ежедневно 200, 300 и больше людей на фронте (гибнут. – Ред.). Кое-кто вообще о 1000 заявил… У них нет возможности получить такую информацию.

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– Это может быть давлением на западных партнеров?

– Я не знаю, что это. Но нужно отвечать за свои слова. И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизни людей.

Если вы партнеры – вы садитесь и разговариваете.

– Сегодня (интервью записывалось 16 июня. – Ред.) в Киев приехали Макрон, Шольц и Драги. Есть ли риск, что они могут склонять Украину к переговорам и уступкам?

– Владимир Александрович для многих является неудобным президентом. У меня нет сомнений, что он не будет делать того, что не на пользу нашему государству. Если это будет коррелироваться с пользой – он это сделает. Если не будет коррелироваться – ему безразличны фамилии.

– Байден на днях заявил, что зимой Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждение об опасности большой войны с РФ. Зеленский ответил, что западные страны не снабдили Украину оружием и не закрыли воздушное пространство. Что это за пинг-понг?

– Никакого пинг-понга нет. Все, что говорили американцы по поводу войны, не было для нас неожиданностью. Готовиться к войне мы начали заранее. Мы поняли, что нужно максимально убирать влияние РФ.

Представьте себе, если бы до 24 февраля все эти медийные гауляйтеры, вопящие из пропагандистских каналов, были в эфире нашего телевидения. Представьте, что Медведчук не дома с браслетом на ноге сидит, а продолжает работать со своей агентурой. Представьте, что мы не уделяем внимания нашей киберзащите и связи. И 25 февраля ни у кого нет телевидения, радиовещания, вы не можете позвонить… Мы полтора года готовились, чтобы все коммуникации были защищены. Во время войны это вопрос номер один.

"Мы должны были в ноябре выйти и сказать: у нас будет война, РФ создаст здесь концлагеря? Вы представляете себе уровень паники, который мог подняться? Но мы дали четкий ответ, чтобы наша страна была готова к войне".

Да, мы очень хотели, чтобы беларусы нас не предали и с их территории не шли бы российские войска. 22 февраля Резников общался с министром обороны Беларуси, и тот уверял: даже не думайте, у нас просто учения. 23 февраля наш главный пограничник генерал Дейнеко общался с главным пограничником Беларуси, тот говорил: Сергей Васильевич, даже не думайте. Через неделю у нас были учения на границе, беларусы прислали наблюдателя. Вот это для нас было неприятно, когда со стороны Беларуси шли войска.

"ЧАСТЬ ОЛИГАРХОВ ПОМОГАЮТ УКРАИНЕ"

– СНБО планировал определить первых олигархов в мае. Но сейчас глава НАПК Александр Новиков считает, что создание реестра олигархов уже утратило актуальность. Вы согласны?

– Господин Новиков – профессиональный человек, но он немного ошибается. У нас есть законодательство, согласно которому в мае мы должны были утвердить на заседании СНБО положение о реестре олигархов. Такое заседание состоялось, СНБО проголосовал за положение. Думаю, в ближайшее время появится указ президента на этот счет. И этот реестр будет непременно. Другое дело: кто в нем будет, как это будет происходить и есть ли у нас сегодня время уделять этому вопросу максимальное внимание. Но мы должны действовать по закону.

Меня беспокоит, чтобы там не появились новые олигархи, потому что сейчас идет мощная волна нарративов о продвижении сюда российских олигархов. Почему-то считается, что российские олигархи будут для нас большой победой. С какого перепуга? Люди, всю жизнь помогавшие Путину и финансировавшие российскую армию, хотят перекраситься? Кто-то говорит о деньгах. Вы не можете говорить о деньгах, когда эти подонки убили 383 ребенка. Всем тем, кто говорит о российских олигархах, нужно поставить фото этих детей, чтобы они ежедневно на них смотрели, а затем вели какие-то переговоры с российскими олигархами.

СПРАВКА. Вероятно, речь идет о российском олигархе украинского происхождения Михаиле Фридмане, который, по словам главы НАПК Новикова, рассматривает возможность получения украинского гражданства. Новиков заявил, что Фридман консультируется с украинскими властями о перерегистрации активов в Украине. Среди активов Фридмана есть Альфа-банк, доля в немецкой нефтегазовой компании Wintershall DEA, телекоммуникационная компания VEON, российская торговая компания X5 Retail Group.

– Вы не считаете, что война провела определенную деолигархизацию? Потому что те же Ахметов, Фирташ теряют активы?

– Мы сможем об этом говорить, только когда закончится война. Сейчас слишком рано. Люди, которых можно считать олигархами, по-разному себя ведут. Кто-то остался в стране, а кто-то сбежал. Кто-то помогает максимально армии, хотя не делает селфи, не рассказывает о каждом автомобиле за 20 000 евро, что сам его привез…

– Вы на Порошенко намекаете?

– Это вы называете фамилии. Но оно смешно смотрится. Равно как и когда начали фотографироваться с автоматами – я таких называю "селфистами". Очень раздражает, когда из войны начинают делать политический кич. И таких, к сожалению, много. Это ведь не только тот человек, о котором упомянули.

– Ахметов, Коломойский, Пинчук – кто-то из олигархов предлагал государству помощь на период войны? Или, наоборот, предал?

– Не хочу говорить по фамилиям. Могу точно сказать, что часть – помогает, и очень активно. Пройдет время – будут факты. Единственное, что могу сказать об одном из названных вами людей.

"26 февраля, в 22:30, звонит мне руководитель военного предприятия и говорит: большая проблема, закрылся завод, принадлежащий такому-то олигарху, он очень важен в цепи снабжения. Я сразу позвонил (олигарху. – Ред.), пообщался. Через день все уже работало".

"КОГДА ЗЕЛЕНСКИЙ СОБИРАЕТ СТАВКУ, ОБ ЭТОМ НИКТО НЕ ЗНАЕТ"

– Украина ввела санкции против Путина и окружения только на прошлой неделе. Почему так медлили? ЕС уже шесть пакетов согласовал.

– Не могу сказать, что долго. Есть процедуры прохождения. Там большой список. Каждую фамилию нужно было тщательно проверить – в одном институте, втором, третьем, чтобы не было проблем или ошибок. Сейчас этот перечень уже в действии. Это не окончательное решение, есть много новых. Очень большую работу провел именно Александр Новиков – по подготовке большого перечня физических и юридических лиц, он в процессе.

– В каком режиме работает СНБО? До большой войны все почти привыкли к вечерам "остросюжетных новостей" каждую пятницу…

– Вот вы говорите: вечер остросюжетных новостей. А на самом деле это были вечера подготовки к войне. 90% решений СНБО, если вы сейчас внимательно проанализируете их, касались именно этого вопроса. Надо было убрать влияние Российской Федерации по многим направлениям, иногда публично называть некоторые фамилии. Помните, как появилась фамилия одного из будущих гауляйтеров, когда нам через наши каналы английская разведка сделала обратную связь?

– Это вы о Мураеве?

– Я не знаю. И таких было очень много.

– А вы знаете, где он сейчас?

– Он может находиться в двух городах. Либо в Вене, либо в Москве. Вена стала еще одной столицей для укрывательства российской агентуры. Их там просто кишмя кишит. Так исторически сложилось.

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– То есть формат СНБО сохранился и так же востребован?

– СНБО работает. Собираться всем вместе сейчас – очень опасная история. Поэтому когда у нас проходят заседания ставки верховного главнокомандующего, об этом никто не знает. Президент может дать мне команду: через полтора часа – ставка. И я должен собрать всех, 21 человека. Но вы точно ни разу даже не слышали, что у нас проходило такое заседание. Все – в закрытом режиме.

Что касается СНБО, то мы перешли в режим письменного голосования. Служба предоставляет членам СНБО документы, и они персонально голосуют: ставят пометку в одном или втором окне, подпись. Так и положение об олигархах голосовали, и санкции.

– Вы в фейсбуке эмоционально предупреждали об информационных ДРГ и "медийных гауляйтерах" Путина, которые сейчас перекрасились и пытаются влиять на информационное пространство Украины…

– Мне непонятно, почему журналистское сообщество в Украине этого не понимает. Они на самом деле как на ладони.

– Мы как раз понимаем. Но почему при этом в эфире координируемого властями телемарафона до сих пор работают люди с каналов Медведчука, ведущие шоу "Тхне Соросом". Вас это не триггерит?

– Меня многое триггерит. Но я не могу публично триггериться, потому что занимаю определенную должность. Единственное – каждый должен соблюдать медийную гигиену.

"Есть определенный список журналистов, с которыми я не общаюсь; в меня будут стрелять, но я не дам им интервью. До 24 февраля он был не такой уж большой, теперь увеличился. Если каждый будет поддерживать такую гигиену, эти люди перестанут быть журналистами".

"А ЧТО ВАС ТАК ИНТЕРЕСУЕТ НЕВЗОРОВ?"

– В этом контексте нельзя не вспомнить историю с российским журналистом Невзоровым. Поставьте точку. Невзоров на сегодняшний день получил украинское гражданство? Или нет?

– А что вас так интересует Невзоров? Давайте так. Будет ли у него паспорт, есть ли у него паспорт гражданина Украины с нашим трезубцем? Не знаю. Там должна быть процедура.

– Вы не видите проблемы в том, что Невзоров может получить (или даже уже получил) украинское гражданство?

– Надо ли, на мой взгляд, давать человеку вроде Невзорова гражданство? Я бы очень осторожно относился к таким вещам. У нас есть общество. С нашим обществом очень сложно договариваться. Почти невозможно. Это я объяснял, особенно немцам, считающим, что мы один народ с русскими. Русские – это азиаты, рабы, привыкшие поклоняться царю. У нас никогда не было царя. У нас вольница.

– Бензин – реально ли решить проблему в условиях войны? И как?

– Думаю, этот вопрос скорее экономичный, чем технологический. Полагаю, через определенный промежуток времени он будет решен. Но надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если по всему миру цена за бензин, условно, два евро за литр, то как у нас может быть один евро?

– Где вы заправляетесь и как? У вас безлимит?

– Я лично не заправляюсь, поэтому не переживаю. У меня был автомобиль до начала большой войны. Бронированная машина. 24 февраля я ее отдал нашим военным. У нас где-то есть фото, что под Мощуном разбили мою машину. Все. Где-то неделю она продержалась. И кому-то жизнь спасла, наверное.

– Как вы относитесь к идее, чтобы желающие уехать за границу мужчины 18-60 лет могли это сделать за Х тысяч долларов?

– Это вопрос в моральной плоскости, а не финансовой. Такие вещи нужно делать заранее, а не во время войны. Если бы мы ввели такое правило раньше – что если ты не хочешь служить, то [заплати] определенную сумму денег. Но этот реестр должен быть полностью публичным.

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