Украина должна больше полагаться на производство оружия и боеприпасов у себя и в соседних странах. Главное – пережить 2024 год.



Чем ближе к выборам в США, тем меньше шансов, что Конгресс одобрит важную для Украины помощь на $61 млрд. Если проект примут, то не позже марта, говорит LIGA.net руководитель Чикагского совета по глобальным вопросам Иво Даалдер (СШA). Он – бывший посол США в НАТО (2009-2013), работал в командах президентов-демократов Билла Клинтона, Барака Обамы и Джо Байдена.



"Это другая война, нового уровня угроз, к которым следует готовиться, менять тактику. Февраль 2024 года по вызовам – не 2023 год. Надо снова адаптироваться. Ужасная ситуация", – уверен он.

Не существует способов обойти Конгресс и выделить Украине существенную помощь, убежден он. Единственный вариант – если другие страны Европы сами будут покупать оружие у производителей США.



Как Украине пройти 2024 и что дальше: в интервью Иво Даалдера LIGA.net.