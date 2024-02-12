Содержание:
  1. "Три месяца переговоров по Украине выброшены напрасно"
  2. "Трамп – самый яркий противник помощи"
  3. "2025 год может стать переломным в войне"
  4. "ЕС не заместит оружие США. Нет мощностей"
  5. "Украина будет в НАТО. Главное – пережить Путина"

Украина должна больше полагаться на производство оружия и боеприпасов у себя и в соседних странах. Главное – пережить 2024 год.

Чем ближе к выборам в США, тем меньше шансов, что Конгресс одобрит важную для Украины помощь на $61 млрд. Если проект примут, то не позже марта, говорит LIGA.net руководитель Чикагского совета по глобальным вопросам Иво Даалдер (СШA). Он – бывший посол США в НАТО (2009-2013), работал в командах президентов-демократов Билла Клинтона, Барака Обамы и Джо Байдена.

"Это другая война, нового уровня угроз, к которым следует готовиться, менять тактику. Февраль 2024 года по вызовам – не 2023 год. Надо снова адаптироваться. Ужасная ситуация", – уверен он.

Не существует способов обойти Конгресс и выделить Украине существенную помощь, убежден он. Единственный вариант – если другие страны Европы сами будут покупать оружие у производителей США.

Как Украине пройти 2024 и что дальше: в интервью Иво Даалдера LIGA.net.

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