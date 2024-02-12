Україна має більше покладатися на виготовлення зброї і боєприпасів у себе та в сусідніх країнах. Головне – пережити 2024 рік.



Що ближче до виборів у США, то менше шансів, що Конгрес схвалить важливу для України допомогу на $61 млрд. Якщо проєкт ухвалять, то не пізніше березня, каже LIGA.net керівник Чиказької ради з глобальних питань Іво Даалдер (СШA). Він – колишній посол США в НАТО (2009-2013), працював у командах президентів-демократів Білла Клінтона, Барака Обами і Джо Байдена.



"Це інша війна, нового рівня загроз, до яких слід готуватися, змінювати тактику. Лютий 2024 року щодо викликів – не 2023 рік. Треба знову адаптуватися. Жахлива ситуація", – переконаний він.

Не існує способів оминути Конгрес і виділити Україні суттєву допомогу, переконаний він. Єдиний варіант – якщо інші країни Європи самі купуватимуть зброю у виробників США.



Як Україні пройти 2024 і що далі: в інтерв'ю Іво Даалдера LIGA.net.