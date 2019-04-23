"Экзамен для власти". Интервью Гройсмана и Парубия - за минуту

В понедельник, 22 апреля, премьер-министр Владимир Гройсман и спикер парламента Андрей Парубий стали гостями программы Свобода слова на телеканале ICTV. Получится ли наладить сотрудничество с новоизбранным президентом, когда состоятся парламентские выборы и с кем они на них пойдут: самое важное из интервью Гройсмана и Парубия - коротко.

АНДРЕЙ ПАРУБИЙ

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Все будет хорошо, потому что центром решений будет Рада. "Я хочу всех успокоить – все будет хорошо. ЕС и НАТО, армия и гуманитарная сфера – здесь ключевые решения принимает Верховная Рада. Парламент является центром принятия решений в украинском государстве".

Досрочные выборы уже три года назначаются. "С первого дня, как я был избран председателем, я услышал, что досрочные выборы будут или весной, или осенью. Я с этим живу три года".

Даже видел проект указа о роспуске. "У меня есть информация, что готовится схема (роспуска парламента через решение суда об отсутствии коалиции – ред.). Я даже имел возможность видеть проект указа на основе подобных предостережений".

Но оснований для роспуска парламента сейчас нет. "Роспуск парламента - это не чья-то прихоть. Это исключительно по мотивам, которые прописаны в Конституции…27 мая даже теоретическая возможность исчезает".

Выступает за принятие закона о президенте. "Мне больше нравится подход Оксаны Сыроид, которая предложила закон о президенте, где не только тема импичмента, а шире. Хозяйственными функциями должно заниматься правительство. Там (в законопроекте Сыроид – ред.) упорядочиваются взаимоотношения между ветвями власти".

ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН

Разговаривал с Зеленским. "Я имел телефонный разговор с избранным президентом Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой. Я считаю, что вызовы стоят достаточно серьезные и нужно сделать все для того, чтобы их преодолеть".

Уверен, что будет стабильность. "В нашей стране все будет нормально и стабильно. Нам нужны более быстрые изменения. И мы должны их совместно делать. За это ответственна вся власть и по-другому быть не может. У каждого есть своя ответственность и компетенция… Это будет новый экзамен для всей власти".

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Но проблемы никуда не делись. "После этих выборов жизнь не заканчивается. Перед страной стоят огромные задачи и вызовы. Никуда не делись внешние долги, которые мы должны выплачивать в этом году – это более 417 млрд гривень. Россия продолжает против нас военную операцию на востоке страны, а также экономическую войну".

В частности, нужно менять избирательную систему. "Нужно изменить избирательную систему. Если мы ее изменим, то новый парламент, который будет избран на старой системе, через два-три месяца будет нашим самым большим разочарованием".

На парламентские выборы сформирует силу единомышленников. "Я готов к любым выборам, и я буду принимать в них участие. Однозначно, это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне. Я хочу быть активным, я хочу бороться за идеи, я хочу их имплементировать. Поэтому будет сформирована сила единомышленников, с которыми мы пойдем на выборы и будем просить мандат доверия у людей".

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Грозится привлечь Нафтогаз к ответственности. "Первый раз было с контрактом, когда я сказал, что его не подпишу, пока не будет уменьшена зарплата. Они пошли на это. Второй раз было, когда они начали манипулировать ценой на газ. Я хочу сегодня сказать Нафтогазу и всем его руководителям: третьего раза не будет. Я не буду ставить ультиматумы. Я на следующий день предложу правительству привлечь их к ответственности. Хватит манипулировать своим монопольным положением".

Обещает не признавать российские паспорта жителей ЛНР/ДНР. "Очевидно, мы будем задействовать все решения, которые будут зависеть от правительства с точки зрения консолидации международных организаций и непризнания каких-либо гражданств для граждан, которые могут получать такие паспорта на оккупированной территории. Прямых действий, которыми мы бы это запретили, нет".

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