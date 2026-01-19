Мнение
Европа, не отступай: почему попытка "умиротворить" Трампа ничего не даст
Фрэнсис Фукуяма
американский философ и политический эксперт
В минувшие выходные Дональд Трамп объявил о введении с 1 февраля 10% тарифов в отношении восьми европейских стран, которые согласились направить своих военных в Гренландию. Он также заявил, что к 1 июня тарифы вырастут до 25%, если эти страны не поддержат продажу острова Соединенным Штатам.
В последние пару месяцев велись споры о том, всерьез ли Трамп намерен забрать Гренландию себе или просто "троллит" европейцев. Судя по его действиям, он настроен предельно серьезно.
Как американец, я хочу сказать своим многочисленным европейским друзьям только одно: не отступайте в этом противостоянии.
