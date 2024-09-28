"Выборы в США окажут огромное влияние на поддержку, которую получает Украина. Есть два сценария, по которым они могут состояться, и избрание Дональда Трампа не выглядит невероятным", – сказал американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма во время 20-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

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Это точно окажет негативное влияние на войну. В случае победы Трампа, США перестанут оказывать какую-либо военную помощь Украине, убеждает Фукуяма LIGA.net в кулуарах форума YES. И к такому сценарию тоже нужно готовиться.

У нас была возможность задать Фукуяме шесть коротких вопросов. О победе Украины, сосуществовании с Россией и значении американских выборов – в блиц-интервью LIGA.net.

– При каких условиях Россия может стать безопасным соседом для Украины?

– Россия никогда не будет безопасным соседом, пока Путин у власти. Его правление не будет продолжаться вечно. Что-то может произойти внутри самого Кремля – мы не знаем.

Если Путин остается у власти, то, я думаю, вам нужен способ оказывать на Россию гораздо большее давление, чем сейчас. Вам необходима гарантия НАТО или эквивалент гарантии НАТО. Считаю это единственным действенным долгосрочным вариантом, при котором вы сможете добиться прекращения огня и по крайней мере снизить уровень конфликта.

О мирном договоре речь не идет. Пока Путин президент России – это не в планах.

"Россия превратилась в фашистскую диктатуру. Это погружает во множество навыков и национализма, и ультранационализма. Таким образом Путин гарантирует себе поддержку следующего поколения. Гитлер делал то же – у него был гитлерюгенд".

– Вы говорили, что сейчас будущее Украины определяется на выборах в США. Что изменится в стратегии США относительно поддержки Украины после победы каждого кандидата?

– Если на этих выборах победит Трамп – это конец. Я имею в виду, что он прекратит поддержку Украины и может вывести Соединенные Штаты из НАТО.

Так что президент Трамп – это будет катастрофа, которую сложно представить.

Если победит Харрис – мы точно не знаем, что будет. Она приняла много политик Байдена. Будет ли это среди прочего включать ограничения на применение дальнобойного оружия, которые он ввел, – спрогнозировать невозможно.

– Видите ли вы слабые места у России, на которые следует дополнительно давить?

– То, что Украина сделала, атакуя стратегические цели внутри самой России, – это важно. Наступление на Курскую область стало хорошей демонстрацией уязвимости России. Уверен, что у Путина есть и другие слабые места, но более эффективной в их выявлении будет Украина.

Фрэнсис Фукуяма в Киеве (Фото: Ялтинская европейская стратегия)

– Как за последний год изменилось восприятие этой войны на Западе?

– Год назад многие еще надеялись, что украинское контрнаступление все-таки приведет к значительному прорыву на поле боя. Этого не случилось. Мы должны были переоценить военные возможности несколько более реалистично. Думаю, это главное изменение.

Произошло кардинальное изменение технологий на поле боя. В настоящее время радиус действия вооружения имеет решающее значение. Возрастает также роль новых систем вооружения.

– Какие инструменты могут лишить Россию возможности продолжать войну?

– У России на войну есть много денег. Думаю, решить эту проблему поможет усиление санкционного давления и вторичные санкции. Есть много вещей, которые можно сделать. Но я недостаточно свободно ориентируюсь в санкционных политиках.

– Как для вас выглядят перспективы Украины?

– Это все еще война, которую Украина может выиграть. На мой взгляд, очень важно не останавливаться. Важно, чтобы люди в Украине не сдались, и чтобы западные партнеры тоже не сдались в поддержке Украины. Я буду продолжать настаивать на этом.