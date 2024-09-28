"Вибори у США матимуть величезний вплив на підтримку, яку здобуває Україна. Є два сценарії, за якими вони можуть відбутися, й обрання Дональда Трампа не виглядає неймовірним", – сказав американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма під час 20-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Це точно матиме негативний вплив на війну. У разі перемоги Трампа, США припинять надавати будь-яку військову допомогу Україні, переконує Фукуяма LIGA.net у кулуарах форуму YES. І до такого сценарію також потрібно готуватись.

Ми мали змогу поставити Фукуямі шість коротких запитань. Про перемогу України, співіснування з Росією та значення американських виборів – у бліцінтерв'ю LIGA.net.

– За яких умов Росія може стати безпечним сусідом для України?

– Росія ніколи не буде безпечним сусідом, поки Путін при владі. Його правління не триватиме вічно. Щось може відбутися всередині самого Кремля – ми не знаємо.

Якщо Путін залишається при владі, то, я думаю, вам потрібен спосіб чинити на Росію набагато більший тиск, аніж зараз. Вам потрібна гарантія НАТО або еквівалент гарантії НАТО. Вважаю це єдиним дієвим довгостроковим варіантом, за якого ви зможете досягти припинення вогню та принаймні знизити рівень конфлікту.

Про мирний договір не йдеться. Доки Путін є президентом Росії – це не в планах.

"Росія перетворилася на фашистську диктатуру. Це занурює у велику кількість навичок і націоналізму, й ультранаціоналізму. У такий спосіб Путін гарантує собі підтримку наступного покоління. Гітлер робив те саме – у нього був гітлерюгенд".

– Ви казали, що зараз майбутнє України визначається на виборах у США. Що зміниться у стратегії США з підтримки України після перемоги кожного кандидата?

– Якщо на цих виборах переможе Трамп – це кінець. Я маю на увазі, що він припинить підтримку України й може вивести Сполучені Штати зі складу НАТО.

Тож президент Трамп – це буде катастрофа, яку складно уявити.

Якщо переможе Гарріс – ми насправді точно не знаємо, що буде. Вона прийняла багато політик Байдена. Чи буде серед іншого це включати обмеження на застосування далекобійної зброї, які він запровадив, – спрогнозувати неможливо.

– Чи бачите ви слабкі місця у Росії, на які варто додатково тиснути?

– Те, що Україна зробила, атакуючи стратегічні цілі всередині самої Росії, – це важливо. Наступ на Курську область став гарною демонстрацією уразливості Росії. Впевнений, що у Путіна є й інші слабкі місця, але ефективнішою у їх викритті буде Україна.

Френсіс Фукуяма в Києві (Фото: Ялтинська європейська стратегія)

– Як за останній рік змінилося сприйняття цієї війни на Заході?

– Рік тому багато хто ще сподівався, що український контрнаступ все-таки приведе до значного прориву на полі бою. Цього не сталось. Ми мали переоцінити військові можливості дещо більш реалістично. Думаю, це головна зміна.

Відбулася кардинальна зміна технологій на полі бою. Зараз радіус дії озброєння має вирішальне значення. Зростає також роль нових систем озброєння.

– Які інструменти можуть позбавити Росію можливості продовжувати війну?

– Росія має на війну багато грошей. Думаю, розв'язати цю проблему допоможе посилення санкційного тиску та вторинні санкції. Є багато речей, які ще можна зробити. Але я недостатньо вільно орієнтуюсь у санкційних політиках.

– Як для вас виглядають перспективи України?

– Це все ще війна, яку Україна може виграти. На мою думку, дуже важливо не зупинятися. Важливо, щоб люди в Україні не здалися, і щоб західні партнери також не здалися у підтримці України. Я буду продовжувати наполягати на цьому.