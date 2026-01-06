Удар США по Венесуэле ознаменовал ренессанс вертолетов как класса оружия. Мировые медиа заполонили видео американских ударных вертолетов AH-1Z Viper, которые наносят удары и маневрируют над городом без видимого сопротивления.

Именно эти вертолеты Украина готовится закупать у США для обновления авиапарка. Американская корпорация Bell Flight готова интегрировать Украину в цепь поставок вертолетов, пораженная украинским потенциалом. Руководитель отдела международных продаж и стратегии компании Bell Flight Фил Файкс, объясняет LIGA.net, что это означает.