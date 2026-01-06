Удар США по Венесуелі ознаменував ренесанс вертольотів як класу зброї. Світові медіа заповнили відео американських ударних гелікоптерів AH-1Z Viper, що завдають ударів та маневрують над містом без видимого опору.

Саме ці вертольоти Україна готується закупати у США для оновлення авіапарку. Американська корпорація Bell Flight готова інтегрувати Україну в ланцюг постачань вертольотів, вражена українським потенціалом. Керівник відділу міжнародних продажів і стратегії компанії Bell Flight Філ Файкс, пояснює LIGA.net, що це означає.