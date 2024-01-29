Если бы украинским войскам с самого начала позволили без ограничений использовать западные боеприпасы, война с Россией развивалась бы совсем по-другому. Вместо этого ВСУ вынуждены воевать значительно меньшими силами, констатирует в интервью Sky News командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.

Что нужно, чтобы Россия навсегда отказалась даже от мысли смотреть в сторону Украины, в том числе на море: LIGA.net выбрала ключевые тезисы из интервью вице-адмирала.

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Морская война имеет две цели. Первая – лишить российский флот возможности напасть на Украину. Вторая – обеспечить доступ кораблей к украинским портам, передает издание слова Неижпапы.

ВМС Украины проводят операции в стиле "Давид против Голиафа". Так удалось уничтожить российские корабли, инфраструктуру и даже подлодку. Затопление крейсера "Москва" достигло военной цели, но и политической тоже. "Тогда в Украине поняли, что Москву можно победить", – говорит вице-адмирал.

"Наши успехи в 2022-м и 2023 годах стали результатом сложных, но новаторских решений, которых раньше не было", – отмечает Неижпапа.

Эти методы могут больше не сработать. "Враг приспосабливается, и мы должны тоже. Современная война – это война технологий. Кто выиграет в технологическом смысле, тот и победит", – сказал он.

Нужно разрешение стрелять британским оружием по России. "Чем быстрее Вооруженные силы будут иметь необходимые боевые способности и определенные возможности для уничтожения объектов инфраструктуры противника, тем быстрее мы победим", – отметил Неижпапа.

"Враг знает боевые возможности Вооруженных сил [Украины] и соответственно реагирует на наши действия. Поэтому, конечно, будь у нас безграничные возможности, поверьте, война бы разворачивалась совсем иначе, – отмечает командующий. – Если бы Украина имела те или иные виды дальнобойного оружия, которые можно использовать глубже на территории врага, враг вел бы себя по-другому, в том числе и на поле боя".

Без кораблей – нет флота. ВМС Украины с удовольствием возьмут под свою опеку два британских военных корабля, которые должны быть досрочно выведены из-за нехватки моряков.

"Нам нужны возможности для того, чтобы Россия навсегда отказалась от мысли даже смотреть в сторону Украины, в том числе на море, – говорит вице-адмирал. – Конечно, флоту нужны военные корабли, мы понимаем, что без кораблей нет флота. Если это решение по передаче двух фрегатов ВМС примут, мы будем счастливы".

Путин ведет себя, как гангстер, избегающий драки. "Путин, как мелкий гангстер, знающий, что если ему будут отвечать удар за ударом, то он не начнет драку. Если он поймет, что Украина может дать отпор и заставить его по-настоящему почувствовать боль, конечно, он все это прекратит", — убежден Неижпапа.

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