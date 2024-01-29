Якби українським військам з самого початку дозволили без обмежень використовувати західні боєприпаси, війна з Росією розвивалась би зовсім інакше. Натомість ЗСУ змушені воювати значно меншими силами, констатує в інтерв'ю Sky News командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Що потрібно, аби Росія назавжди відмовилася навіть від думки дивитися в бік України, зокрема й на морі: LIGA.net вибрала ключові тези з інтерв'ю віцеадмірала.

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Морська війна має дві цілі. Перша – позбавити російський флот можливості напасти на Україну. Друга – забезпечити доступ кораблів до українських портів, переказує видання слова Неїжпапи.

ВМС України проводять операції в стилі "Давид проти Голіафа". Так вдалося знищити російські кораблі, інфраструктуру і навіть підводний човен. Затоплення крейсера "Москва" досягло військової мети, але і політичної також. "Тоді в Україні зрозуміли, що Москву можна перемогти", – каже віцеадмірал.

"Наші успіхи у 2022-му та 2023 роках стали результатом складних, але новаторських рішень, яких раніше не було", — наголошує Неїжпапа.

Ці методи можуть більше не спрацювати. "Ворог пристосовується, і ми повинні теж. Сучасна війна – це війна технологій. Хто виграє в технологічному сенсі, той і переможе", – сказав він.

Потрібен дозвіл стріляти британською зброєю по Росії. "Чим швидше Збройні сили матимуть необхідні бойові спроможності та певні можливості для знищення об'єктів інфраструктури противника, тим швидше ми переможемо", – зазначив Неїжпапа.

"Ворог знає бойові можливості Збройних сил [України] і відповідно реагує на наші дії. Тому, звісно, якби у нас були безмежні можливості, повірте, війна розгорталась би зовсім інакше, – наголошує командувач. – Якби Україна мала ті чи інші види далекобійної зброї, які можна використовувати глибше на території ворога, ворог поводився б по-іншому, зокрема й на полі бою".

Без кораблів – немає флоту. ВМС України із задоволенням візьмуть під свою опіку два британські військові кораблі, які мають бути достроково виведені через нестачу моряків.

"Нам потрібні можливості для того, щоб Росія назавжди відмовилася від думки навіть дивитися в бік України, зокрема й на морі, – каже віце-адмірал. – Звичайно, флоту потрібні військові кораблі, ми розуміємо, що без кораблів немає флоту. Якщо це рішення щодо передання двох фрегатів ВМС ухвалять, ми будемо щасливі".

Путін поводиться, як гангстер, який уникає бійки. "Путін, як дрібний гангстер, який знає, що якщо йому відповідатимуть удар за ударом, то він не почне бійку. Якщо він зрозуміє, що Україна може дати відсіч та змусити його по-справжньому відчути біль, звичайно, він все це припинить", — переконаний Неїжпапа.