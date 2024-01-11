Российские войска активизировали обстрелы Харьковской области, а западные СМИ пишут о возможном наступлении на Харьков уже 15 января.

"На Купянском направлении сейчас большие группировки российских войск. В активные недели штурмовых действий наши воины отражают 15-20 атак", – говорит в интервью LIGA.net Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации.

Какая ситуация в регионе, действительно ли россияне готовятся к новому наступлению и обстреливают Харьковскую область северокорейскими ракетами, — в интервью Синегубова для LIGA.net.

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О наступлении России в Харьковскую область. "Со стороны Белгорода сейчас нет группировок для проведения штурмовых действий. Они накапливают там силы, часть из них идет на Купянское направление".

О боях на Купянском направлении. "На Купянском направлении сейчас большие группировки российских войск. В активные недели штурмовых действий наши воины отражают 15-20 атак. В одной атаке принимают участие 10-20 единиц бронированной техники: танки, БТРы и 300 человек личного состава".

О ракетах из Северной Кореи. "Я не хочу называть страну сейчас, однако, по убеждению наших военных экспертов, это не производство Российской Федерации. Очень высока вероятность, что это Северная Корея. Скорость этих ракет 7500 метров в секунду".

Олег Синегубов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Об эвакуации. "Мы почти все население эвакуировали из тех населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия. К примеру, в Синьковке уже людей нет полностью, ну и Синьковки уже фактически нет".

О НДФЛ. "В 2022-2023 годах НДФЛ от наполнения бюджета у нас составляет 80%. Это основной источник наполнения бюджета. От того, что НДФЛ сейчас напрямую поднимается на Киев, мы просчитали, что область потеряла примерно 40% своего бюджета".

О работе предприятий в Харьковской области. "Приблизительно 70% предприятий находятся либо в простое, либо уничтожены, либо получили повреждения. 250 предприятий у нас выехало из области, половина из них возобновила работу в других областях. Сейчас у нас работает ориентировочно 12 000 предприятий".

Олег Синегубов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

О брусчатке во время войны. "И фонтаны, и брусчатка, и кое-где ремонты улиц — все это подождет. Один раз нужно поехать в город Купянска, чтобы понять, какие у нас должны быть приоритеты. Война не где-то там, поверьте, война — непосредственно на нашей территории".

О начале войны. "С 24 февраля в течение месяца в Харькове из двухмиллионного города осталось 200 000-300 000 человек. Харьков это был город-призрак, на улице никого нет, по городу ездит два десятка местных машин. Люди проживали в подвалах, хранилищах. В метро проживало более 100 000 человек".

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