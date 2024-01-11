Російські війська активізували обстріли Харківської області, а західні ЗМІ пишуть про ймовірний наступ на Харків вже 15 січня.

"На Куп'янському напрямку наразі великі угруповання російських військ. В активні тижні штурмових дій наші воїни відбивають 15-20 атак", – каже в інтерв'ю LIGA.net Олег Синєгубов, очільник Харківської обласної військової адміністрації.

Яка ситуація в регіоні, чи справді росіяни готуються до нового наступу та обстрілюють Харківщину північнокорейськими ракетами — в інтерв'ю Синєгубова для LIGA.net.

Це дуже скорочена текстова версія розмови, радимо переглянути повне відео на YouTube-каналі LIGA.net. І обов'язково підписатися на канал та залишити коментар. Це важливо для підтримки незалежної журналістики.

Про наступ Росії на Харківщину. "Зі сторони Бєлгорода зараз немає угруповань для проведення штурмових дій. Вони накопичують там сили, частина з них іде на Куп'янський напрямок".

Про бої на Куп'янському напрямку. "На Куп'янському напрямку наразі великі угруповання російських військ. В активні тижні штурмових дій наші воїни відбивають 15-20 атак. В одній атаці беруть участь 10-20 одиниць броньованої техніки: танки, БТРи та 300 осіб особового складу".

Про ракети з Північної Кореї. "Я не хочу називати країну наразі, однак, на переконання наших військових експертів, це не виробництво Російської Федерації. Дуже висока ймовірність, що це Північна Корея. Швидкість цих ракет 7500 метрів на секунду".

Олег Синєгубов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Про евакуацію. "Ми майже все населення евакуювали з тих населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Наприклад, у Синьківці вже людей немає повністю, ну і Синьківки вже фактично немає".

Про ПДФО. "У 2022-2023 роках ПДФО від наповнення бюджету у нас складає 80%. Це основне джерело наповнення бюджету. Від того, що ПДФО наразі напряму підіймається на Київ, ми прорахували, що область втратила приблизно 40% свого бюджету".

Про роботу підприємств на Харківщині. "Приблизно 70% підприємств знаходяться або в простої, або знищені, або отримали пошкодження. 250 підприємств у нас виїхало з області, половина з них відновили роботу в інших областях. Наразі у нас працює орієнтовно 12 000 підприємств".

Олег Синєгубов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Про бруківку під час війни. "І фонтани, і бруківка, і подекуди ремонти вулиць — все це почекає. Один раз треба поїхати до міста Куп'янська, щоб зрозуміти, які у нас мають бути пріоритети. Війна не десь там, повірте, війна — безпосередньо на нашій території".

Про початок війни. "З 24 лютого протягом місяця у Харкові з двохмільйонного міста лишилося 200 000-300 000 людей. Харків — це було місто-привид, на вулиці нікого немає, по місту їздить два десятки машин місцевих. Люди проживали у підвалах, сховищах. У метро проживало понад 100 000 людей".