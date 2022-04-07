Глава Харьковской ОВА Синегубов: Битву за Харьков россияне уже проиграли

Харьковская область продолжает подвергаться постоянным обстрелам российских оккупантов. Но на эвакуации из Харькова и большинства области власти не настаивают. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов считает, что большими силами россияне на Харьковщину идти не будут. Ведь попытка оккупации Харькова может стоить России реализации планов по Донбассу.

Чем сейчас живет Харьковская область, удается ли оккупантам прорвать изюмское направление, где Добкин и много ли коллаборантов "всплыло" за время войны, – в интервью Синегубова LIGA.net.

– Какова общая оперативная ситуация в области?

– По Харькову, к сожалению, получаем обстрелы по крайним жилым районам. Это Салтовка, Пятихатки, район ХТЗ. Абсолютно хаотические обстрелы из артиллерии, систем реактивного залпового огня "Град" и "Смерч". Поскольку они не прогнозируемы, то у нас достаточно большое количество пострадавших среди мирного населения. К примеру, несколько дней назад в Слобожанский район попала ракета и мы получили 34 раненых и 7 погибших. Трое детей находятся в больнице. Каждый день мы фиксируем пострадавших.

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Однако наши вооруженные силы держат свои позиции и двигают врага в сторону России по дергачевскому и роганскому направлениям, освобождая наши населенные пункты. Мы можем с уверенностью говорить, что армия укрепляется, в том числе и техникой.

– Где сейчас горячее всего?

– Тяжелейшей точкой остается изюмское направление, где враг ежедневно ведет активные боевые действия. Наши вооруженные силы продолжают уничтожать его, ежедневно мы фиксируем потери среди вражеской авиации, живой силы и бронированной техники. Например, сегодня ночью (интервью записывалось 6 апреля вечером. – Ред.) была уничтожена колонна танков, что значительно замедлило их передвижение в сторону Донецкой и Луганской областей.

– Насколько россияне близки к прорыву на Донбасс? Ведь сейчас для них это стратегическая цель.

– На этом направлении они концентрируют большое количество своей силы. Они заходят через Волчанск и Купянск, пытаются пройти по железнодорожным путям, однако им это не удается. Мы держим свои позиции и там сейчас идут упорные бои каждый день. Пока враг далек от того, чтобы продвигаться в Донецкую и Луганскую области теми силами, которыми он планирует.

– Насколько увеличилось военное присутствие РФ на территории области с момента отвода войск оккупанта с киевского и черниговского направлений?

– Мы понимаем, что враг не потерял надежды в отношении Харькова. Поэтому мы поминутно следим за оперативной ситуацией. По северным направлениям области – дергачевскому, циркуновскому – увеличения присутствия врага мы не наблюдаем. На волчанском направлении присутствие есть, но оно постоянно, и мы это наблюдаем в течение 42 дней. Они двигаются также в сторону Купянска и идут по изюмскому направлению. Но мы не наблюдаем увеличения сил на территории Харьковщины в связи с выходом российких войск из Киевской, Черниговской и частично Сумской областей.

– Есть ли участки границы, контролируемые украинскими войсками?

– Я отвечу очень коротко. Есть.

– Как давно мы дошли до них?

– Понимаю ваш вопрос, но не могу на него сейчас ответить. Это часть военной операции и даже если мы какой-нибудь участок взяли под контроль час назад, то нужно сделать много работы для закрепления. Однако поверьте, что мы в этом направлении очень серьезно продвигаемся.

– Мы видели заявление Минобороны, что РФ может попытаться захватить Харьков. Центральные и местные власти уверяют, что Кремлю это не удастся. Однако тот же Арестович говорит, что обстрелы будут продолжаться. Какой уровень угрозы для харьковчан сейчас и каким может быть в ближайшие дни?

– 42 дня мы находимся в обороне Харькова и своих позиций не сдаем. Наши вооруженные силы сделают все возможное, чтобы этого не произошло при любых обстоятельствах. Все, что они сейчас делают с Харьковом, шокирует цивилизованный мир. Это уничтожение, это не "освобождение", как они называют свою так называемую спецоперацию. Мы понимаем, что враг так просто не отступит. Но все попытки ВСУ оперативно блокируют. Мы готовы защищать, пока не выгоним оккупантов туда, откуда они пришли. Наши ВСУ показывают впечатляющие результаты.

Что касается безопасности, то мы сейчас приводим город в порядок, круглосуточно работая над восстановлением критической инфраструктуры. Повреждены электросети, водо– и газопроводы. Коммунальщики фактически работают под обстрелами.

Я не могу сказать, что все харьковчане находятся в безопасности, учитывая непрогнозируемые обстрелы оккупанта. И они не направлены на уничтожение военной инфраструктуры. Это исключительно против мирного населения, чтобы люди были деморализованы.

– На фоне этих новостей многие харьковчане колеблются – уезжать из города или нет. Что вы им посоветуете?

– Если людям есть где проживать, есть коммуникации и укрытия, где можно спрятаться на случай воздушной опасности – я бы советовал оставаться на месте и работать. Если это малый и средний бизнес, то работать не только волонтерском направлении, но и открываться в бизнес-плане. Это важно для Харьковщины, чтобы держать крепкий тыл и оборону.

Но мы фиксируем, что довольно многие уже возвращаются в Харьков. И они возвращаются не только для того, чтобы проверить свое имущество, но и вернуться к нормальной жизни даже в таких обстоятельствах.

При этом угроза обстрелов не миновала. Враг хаотично атакует город и пригородные населенные пункты. Опасна и сама дорога в Харьков.

"Поэтому, если есть возможность быть в более безопасном месте – лучше остаться там. Если же такой возможности нет – люди, конечно, возвращаются и мы делаем все, чтобы создать для горожан условия".

– А относительно области в целом? Кому вы рекомендуете эвакуироваться?

– Я советую прислушаться к сообщениям органов местной власти. Уже сейчас мы проводим эвакуацию в населенных пунктах Барвенково и Лозовая, потому что прогнозируем смещение театра боевых действий на эти территории.

– Сколько по состоянию на сейчас людей выехали из области?

– В первые дни из Харькова по железной дороге выехало около 700 000 человек. Где-то 200 000-300 000 уехало на собственном автотранспорте. Если брать города, которые сейчас эвакуируем, то уже выехало около 17 000 человек.

В целом за все время полномасштабного вторжения России мы можем говорить о 1,2-1,3 млн человек. Но сегодня эти данные не корректны, поскольку многие люди возвращаются и к нам идут полностью заполненные поезда из Львова.

– Видите ли вы желание РФ захватить Харьков условно до 9 мая? Или Путин просто держит город в напряжении, пока войска оккупанта перемещаются на Донбасс и пытаются прорвать Изюм?

– Учитывая их первоначальные планы, мы не можем говорить, что они отчаялись взять Харьков.

"В то же время мы констатируем, что битву за Харьков они уже проиграли. Они понесли здесь достаточно большие потери и понимают: даже если они большими силами попытаются не то что взять, а хотя бы оккупировать Харьков – они потерпят серьезные потери. И это может поставить под сомнение их дальнейшие планы по продвижению по территории Донбасса".

Я думаю, что большими силами в Харьковскую область они идти не будут. Однако мы к этому варианту тоже готовы.

– Сколько процентов области оккупировано?

– Трудно сказать. Например – город Чугуев, который фактически ни дня и не был под оккупацией. Враг его уничтожал на дальних подходах или непосредственно в самом городе. Поэтому говорить, что Чугуев находился под оккупацией, довольно сложно.

Под временной оккупацией сейчас липецкое, волчанское, купянское и изюмское направления.

– Какая у россиян тактика в оккупированных городах? Они располагаются непосредственно в городах и пытаются назначить гауляйтеров? Или установили блокпосты в окрестностях и контролируют местных жителей без захода в города?

– В Купянске им не нужно было назначать гауляйтера. Мэр города оказался предателем. Это первый человек на территории Харьковской области, которому сообщили о подозрении в госизмене. В Липцах они назначали гауляйтера.

Их цель – деморализовать местное население и производить фильтрационные коридоры с выходом на территорию России. Они доводят людей до отчаяния, не пропускают гуманитарную помощь, не разрешают эвакуацию. И после этого говорят, что спасение – только фильтрационные коридоры в Россию.

Но люди держатся. У нас постоянно идет контакт с оккупированными территориями. Некоторые даже пытаются проводить весенне-полевые работы, потому что верят, что урожай будет собирать именно Украина для наших людей.

– Есть ли у вас понимание, сколько людей было фактически депортировано через эти фильтрационные коридоры?

– У нас только приблизительные данные от наших источников на оккупированных территориях. После принудительной депортации связаться с людьми почти невозможно. Они забирают мобильные телефоны и контролируют дальнейшее пребывание людей в РФ.

– Глава Донецкой ОВА несколько дней назад говорил нам о 30 000 принудительно депортированных из Мариуполя. Хотя бы ориентировочно можете сказать, о какой цифре идет речь в Харьковской области?

– По разным данным – около тысячи. Но не больше. Массового выезда людей у нас нет.

– Вы уже упомянули об изменниках. Многие ли коллаборанты "всплыли" за это время в области?

– У нас объявлено подозрение мэру Купянска (Геннадию Мацегоре – ред.). Объявлено подозрение депутату Изюмского горсовета, показывающему оккупантам, как им лучше проходить по городу.

"Идет производство по главе города Балаклея. Ему еще подозрение не вручили, но он уже уехал в Россию со своей семьей. На прошлой неделе он начал сотрудничать с оккупантами".

Есть около пяти уголовных производств. Поверьте, ни одна измена не останется без ответа правоохранительных органов.

– Вам известно, где находятся Михаил Добкин и Евгений Мураев?

– По моей неподтвержденной информации, Добкин в Харькове. Информация о Мураеве мне неизвестна.

– А Добкин помогает армии или волонтерит?

– Из-за областной администрации никакой помощи мы от него не получили. Дальше – это слухи.

– О Купянске. Город оккупирован чуть ли не с первых дней вторжения и это большой железнодорожный узел, который может быть логистическим хабом для оккупантов. Какая там ситуация? Ведут ли украинские силы действия на купянском направлении?

– Да, действительно, из Валуек на Купянск переправляется техника, которую враг пытается отправить в изюмском направлении. В Харьковском направлении мы не фиксируем перенаправления. Наши вооруженные силы проводят работу в этом направлении. Какое именно – не могу сейчас сказать.

Под оккупацией находиться тяжело, однако у нас есть возможность там на месте раздавать гуманитарную помощь. По поводу зарплат и соцзащиты мы понимаем, что они должны получать это. Есть одно условие – не получать зарплату, которую им пытается навязать враг. Это касается экстренной скорой помощи и подразделений ГСЧС.

– Что в Купянске с людьми, не происходит ли там "вторая Буча"?

– Я очень надеюсь, что истории Бучи у нас не повторится. Однако мы, когда освобождалы Ольховку и Малую Рогань, также фиксировали потери среди гражданского населения. У нас были сообщения об изнасиловании. А наши волонтеры сутки провели в плену, когда пытались по согласованному зеленому коридору доставить гуманитарный груз в Волчанск. У них конфисковали технику и над ними издевались. И им удалось кое-что увидеть там на месте.

Правоохранительные органы проверяют обстоятельства, после чего обязательно уведомляют общество.

– Сколько погибших гражданских было найдено за время войны?

– По нашим данным, 438 человек. Почти 30 из них – дети. Но это не окончательные данные. Потерь, к сожалению, больше. Если мы говорим о здании ОГА, которое было разрушено в начале марта, то почти месяц доставали тела.

90% погибли от ударов авиации, "градов" и "смерчей", ракетных, минометных, артиллерийских ударов.

– Достаточно ли Харьковская область была готова к моменту вторжения РФ?

– Давайте говорить о последствиях. Мы удержали Харьков. Мы фактически держим область. Есть военная стратегия, которую мы комментировать сейчас не имеем права. Но мы каждый день делаем все, чтобы приблизить нашу общую победу. Поэтому я убежден, что к тому времени мы сделали все возможное. После завершения боевых действий будем делать выводы.

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