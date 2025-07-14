"Киев может стать самым незащищенным городом.Люди не хотят этого слышать… Но это реальность", – говорит Валерий Боровик, военный и производитель дронов.

В новом подкасте Liga.Defense – откровенный разговор о том, как Россия готовится масштабировать удары до 1000 шахедов в день, и сможет ли Украина ответить асимметрично. Дроны-перехватчики, лазерное оружие, подводные дроны и роботы на поле боя – что уже работает, а что тормозит из-за государственной неэффективности?

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