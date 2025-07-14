"Київ може стати найнезахищенішим містом.Люди не хочуть цього чути… Але це реальність", – каже Валерій Боровик, військовий та виробник дронів.

У новому подкасті Liga.Defense – відверта розмова про те, як Росія готується масштабувати удари до 1000 шахедів на день, і чи зможе Україна відповісти асиметрично. Дрони-перехоплювачі, лазерна зброя, підводні дрони та роботи на полі бою – що вже працює, а що гальмує через державну неефективність?

Повне відео – для підписників сайту LIGA.net.