Подкаст
Чи готова Україна до 1000 "шахедів" на день – і як дати Росії технологічну відсіч
"Київ може стати найнезахищенішим містом.Люди не хочуть цього чути… Але це реальність", – каже Валерій Боровик, військовий та виробник дронів.
У новому подкасті Liga.Defense – відверта розмова про те, як Росія готується масштабувати удари до 1000 шахедів на день, і чи зможе Україна відповісти асиметрично. Дрони-перехоплювачі, лазерна зброя, підводні дрони та роботи на полі бою – що вже працює, а що гальмує через державну неефективність?
Повне відео – для підписників сайту LIGA.net.
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