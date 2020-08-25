Кравчук о вине Порошенко, стараниях Зеленского и Ермака, роли Фокина и встрече с Медведчуком

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук дал интервью Дмитрию Гордону. Первый президент Украины рассказал о перспективах минских переговоров, в чем винит Петра Порошенко и почему жители ОРДЛО хотят автономии в составе Украины. LIGA.net отобрала 12 главных тезисов из интервью Кравчука.

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Пришел на интервью с "маской" от коронавируса. "Это маска от коронавируса. Это сделали американцы. Она работает от батареек, заряжается и озон, воздух постоянно идет оттуда, и убивает микробы. Я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил микробы. Я так надеюсь".

Порошенко хотел самоутвердиться за счет минских переговоров. "Для Порошенко главное было не добиться успехов. У него было два главных вопроса: минские переговоры зиждутся на мирном плане Порошенко. И все, что делается в Минске, это по поручению или предложению лично Петра Алексеевича".

И усложнил Украине жизнь. "Петр Алексеевич создал такую ситуацию, когда подписанный документ ставит Украину в чрезвычайно сложное положение. Этот документ дал возможность той же России сказать: "А вы не выполняете минское решение".

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А Зеленский и Ермак искренне желают мира на Донбассе. "Зеленский искренне желает, чтобы процесс достижения мира продолжался каждый день, шаг за шагом. Почему с ним работает сейчас Ермак? Потому что он тоже этого хочет".

Если Путин введет войска в Беларусь – переговоров в Минске не будет. "Лукашенко обратился к Путину за военной помощью…Если это будет военная помощь и введут войска, то это уже не государство. Это оккупированная территория. Поэтому там нам делать нечего".

Фокин будет организовывать круглые столы для жителей Донбасса. "Пока мы хотим вести переговоры только с гражданским обществом…Мы организуем круглый стол для всех и модераторами там не будет должностные лица, а кто-то авторитетный: или священник, или ученый, не задействованный в каких-то схемах…Фокин как раз будет этим заниматься. Это может быть конференция врачей".

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Большинство жителей Донбасса хотят быть в Украине как автономия. "Большинство – нет (не хотят обратно в состав Украины – ред.). Это не мое ощущение, это я знаю. Но они хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме. То есть нельзя сказать, что совсем не хотят жить на этой земле. Они хотят жить на этой земле, пользоваться законами Украины, той ситуацией, которая есть в Украине, но и иметь возможность общаться с Россией".

Но Украина готова дать Донбассу только экономическую свободу. "Мы предлагаем свободную экономическую зону всей Луганской и Донецкой областям. В этой системе совершенно по-разному работают управление, доходы и инвестиции".

Выборов в ОРДЛО в октябре не будет. Но требование России выполнить можно. "В принятом законе (на самом деле Рада приняла постановление – ред.) о местных выборах есть пункт, где сказано, что "выборы провести кроме отдельных районов". Они (Россия – ред.) хотят убрать этот пункт. Убрав этот пункт, мы не говорим о том, что пройдут и там выборы. Но мы откроем им форточку, что к выборам надо готовиться. Мы не успеем до 25 октября подготовить там выборы. Речи о переносе местных выборов не идет".

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Миротворцы на Донбассе – нереально и опасно. "Я думаю, что для нас эта задача невыполнимая. Только сейчас мы имеем 400 с чем-то километров границы. А надо брать всю границу. А это надо десятки тысяч людей. Россия говорит, что можно поставить только на линии разграничения. А если РФ против, то она будет поднимать внутреннюю оппозицию в тех районах. И это становится опасно".

Хочет встретиться с Медведчуком и задать ему один вопрос. "По телефону я с ним недавно говорил. Говорил, что собираюсь с ним встретиться… У меня будет к нему один вопрос: "Ты имеешь пророссийскую политику – это твое дело. Но ты собираешься жить в Украине? Ты хочешь, чтобы Украина была лучше или тебя устраивает то, что есть?" Он скажет "Да". Тогда давай делать это. Кому ты служишь, кого ты любишь, с кем ты общаешься – меня не касается. Но служи Украине. Прислуживать можешь любому".

Уважает пропагандистку Скабееву. "Сама Скабеева – она мне не противник, она журналист. Я их очень уважаю. Я знаю, какая это сложная работа. Они как разведчики ходят по лезвию, и за ними всегда миллионы. Эти миллионы делятся или туда, или туда… Она энергичная, эмоциональная, напористая. Мне было приятно слушать, как она говорит".

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