Момент нажатия кнопки пуска помогает физически унять ярость, рассказывает LIGA.net зенитчик, Герой Украины, подполковник Артем Шарков.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Когда он был командиром зенитно-ракетного дивизиона малой дальности, на счету его подразделения было 168 уничтоженных воздушных целей – от российских ноунейм-беспилотников и "шахедов" до ракет разного типа базирования. В декабре 2022 года только за один бой удалось сбить три ракеты "Калибр" – менее чем за четыре минуты.

23 февраля 2023 года подполковник Артем Шарков был удостоен звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Подполковник Артем Шарков (Фото предоставлено пресс-офицерами Воздушных сил)

О работе украинской ПВО, тактике российских воздушных атак и ярости, которую унимает сбивание вражеских целей, Артем Шарков рассказал LIGA.net. Дальше – прямая речь.

"Россия коварно убила наших друзей". О начале вторжения

Полномасштабное вторжение я встретил в Киеве – учился в Национальном университете обороны. Мы проснулись во время взрывов. Все поняли, что это – война. Забрал сопроводительные документы, поехал в свою часть в Харьков.

Это был едва ли не последний эвакуационный экспресс, почти пустой. Пока ехал – объявили военное положение, ввели комендантский час. Поезд прибыл в Харьков в 23:20, так что до утра пришлось ждать в метро Южного вокзала.

Я тогда там увидел, как гражданские ночуют в метро. Люди – богатые, бедные, всех возрастов, с животными, с маленькими детьми – просто лежали на холодном полу, на каких-то пледиках, на верхней одежде. Когда вышел – по улицам города уже ехали танки.

Ярость потом была лучшей мотивацией для всех.

Еще в первые часы россияне нанесли удар по территории нашей части в Харькове. Там погибли наши друзья. Россия их коварно убила. Она убивает тысячи украинцев. Есть четкое понимание, что каждая пораженная враждебная цель означает меньше смертей и разрушений.

Офицеры даже спорили, кто будет нажимать кнопку пуска.

Когда я прибыл в Харьков, возможности добраться до своей части уже не было. Первые боевые задачи выполнял в составе факультета зенитных ракетных войск Харьковского университета Воздушных сил. На его базе сформировали стрелковый батальон, он работал в интересах одной из оборонявших Харьков бригад.

Батальон состоял из офицеров университета и сержантского колледжа. Также были выпускники – только добровольцы, четвертый-пятый курс. Все – бывшие контрактники с опытом боевых действий. У меня был опыт стрельбы из РПГ-7, и я был командиром одного из гранатометных отделений. Так под Харьковом мы пробыли до середины марта. Затем наш дивизион собрали и отправили на восстановление в Днепр.

"Напряжение безумное". О работе с западными комплексами

После обновления мы получили на вооружение от партнеров один из зенитно-ракетных комплексов малой дальности. Одними из первых прошли обучение за границей. Очень коротко, но насыщенно. Западные инструкторы не ограничивали свое рабочее время. Сказали: хотите – будем заниматься без выходных, от рассвета до полуночи.

Когда учения завершились, было видно, что они понимают: мы уезжаем на войну со страшным врагом. Некоторые мужчины даже плакали. Наши офицеры тоже ездили к ним тренироваться. Когда западные партнеры узнали, сколько целей наши офицеры сбили на этом комплексе, – уже наши ребята выступали в роли практических инструкторов.

После учебы нас отправили прикрывать Кременчуг (мы приехали уже после попадания в "Амстор"), а дальше нам приказали занять позицию для ведения противовоздушных боев в Николаевской области. Туда мы совершили ночной марш.

"Сидишь и ждешь первого удара. На тебя летят группы целей, растянутые, где-то 60 км одна от другой. Ждешь, пока приблизятся. Попадешь ли, сойдёт ли ракета, или может прямо в тебя сейчас прилетит что-то? Напряжение безумное, и оно передавалось на весь личный состав. Но паники ни у кого не было.

Осенью 2022 года противник использовал одновременно и по 100 ракет, и по 70 ракет. Большая часть тогда заходила именно с юга. Через нас россияне также запускали стаи беспилотников на предельно малых высотах. Мы решили работать из засады.

В перехватах слышали, что россияне не понимают, почему в нашем районе исчезают целые их стаи. А мы в тесном взаимодействии с подразделением радиотехнических войск их заранее обнаруживали. Я докладывал командованию, что цель сопровождаю, жду, пока она войдет ко мне в зону и буду ее уничтожать до появления в общей системе оповещения.

"Коварный и хитрый противник". О тактике обстрелов россиян

Так мы уничтожили очень много целей. Потом россияне сменили тактику, наверняка поняли, что есть зенитная засада, и начали нас облетать. Покинуть этот район мы не могли – один из наших городов остался бы совсем не прикрытым. Но мы совершили перемещение и сменили позиционный район. Там уже смогли полностью реализовать свои боевые возможности.

"Россияне – коварный и хитрый противник. Но во многом они поступают так же, как поступали бы и мы: запускают цели в руслах рек, между холмами, используют свойства местности и особенности тех или иных ракет".

Они постоянно изменяют тактику. Но один-два противовоздушных боя – и все снова становится понятным: откуда будут лететь их беспилотники, с какой позиции самолеты будут пускать ракеты. Мы уже догадываемся, по каким объектам могут бить. И готовы отбивать атаки.

Нашей особенностью был наш комплекс. В Украине до 2022 года он не применялся. Эту установку наши партнеры никогда не использовали по-настоящему. Мы – использовали. Это было совсем по-другому и в других условиях.

Были моменты, когда мы открывали новые ее возможности. Мы работали на таких высотах и на таких дальностях, что это давало чрезвычайный результат, который даже наших партнеров поразил. Особенно, учитывая условия работы.

Бывало, что я ограничивал количество стрельб: не двумя ракетами, как требуется в руководящих документах, а одной. Оценивал результаты, вторую ракету пускал в другие цели, а не просто так. Бывало, что беспилотник выныривал в нескольких километрах от нас и приходилось с ходу стрелять, только запустилась техника – ракета на подготовку и сразу пуск.

У зенитчиков есть шутка: главное, чтобы ты не обстрелял стаи птиц. Потому что иногда на экране такая жирная отметка, а в реальных боевых условиях обманка. Поэтому все проверяешь, проверяешь и еще раз проверяешь, прежде чем выпустить в эту стаю драгоценную ракету.

Мы первые начали с очень высокой эффективностью уничтожать дроны Shahed. Затем – "Орланы". На счету дивизиона, когда я выходил из него на повышение, было 168 уничтоженных воздушных целей: 13 ракет разного базирования, беспилотники типа "Орион", всякие "Залы" и "Ланцеты". Суперкамы попадались. Было несколько беспилотников-этажерок, которые используют для вскрытия системы ПВО, разные БпЛА неустановленного типа.

Так дивизион обозначал сбитые цели (Фото предоставлено пресс-офицерами Воздушных сил)

В какой-то момент у меня ребята из стартовой обслуги забыли, как это – разряжать пусковую установку. Они настолько привыкли все эти ракеты лишь быстро заряжать из транспортно-заряжающей машины, что когда ее нужно было разрядить, у них был ступор.

"Идут очень низко". О сбивании "Калибров"

Больше всего мне запомнилось 29 декабря 2022 года. Это был мой день рожденья. Мы заранее получили информацию, что в воздухе и стратегическая, и тактическая авиация врага.

Еще объясню: был определенный период, когда нам не удавалось обстрелять скоростную цель. Если другие комплексы их успешно уничтожали, нам из-за специфических тактико-технических характеристик комплекса это не удавалось без своей станции разведки. Мы долго тренировались, рассчитывали и, наконец, поняли, что можем попробовать.

Когда на нас летела группа "Калибров", мы уже знали, в каком направлении развернуть станцию наведения. Из этой группы ракет три сбили за очень короткий промежуток времени. Где-то до четырех минут. Одна из ракет шла или просто на нас, или над нами – мы сбили ее на дальности 7-8 километров. И взрыв слышали, и наша камера все это зафиксировала.

Сбитая ракета "Калибр" (Фото предоставлено пресс-офицерами Воздушных сил)

После этого боя мы поверили в себя. Начали сбивать "Калибры", летевшие с подлодок. С одной подлодки россияне выпускают четыре крылатые ракеты. Мы всегда успевали сбить одну, остальные уничтожали наши соседи.

Особенность применения "Калибров" – они над морем идут очень низко. Россияне часто запускают их в шторм, чтобы волны создали эффект отражающей поверхности и помешали нашим радиолокационным средствам их обнаружить.

Смотрите также видео пусков "Калибров" по территории Украины в июле 2024 года:

На Х-101 они почти всегда используют постановщики помех, от которых на экране сплошное молоко – он засвечен, и невозможно увидеть цель. Но, используя разные методы наведения, определенные настройки техники, можно от этого отстроиться и найти цель.

Далее – докладываешь командиру бригады о цели, получаешь команду уничтожить ее при вхождении в зону поражения. Когда офицер наводки сообщает, что цель уже в зоне – снимаешь предохранитель и нажимаешь на кнопку пуска.

"Этот момент – нажатия кнопки пуска – помогает физически унять ярость. Нажимаешь. Чувствуешь, как импульс пошел по технике на ракету. Слышишь хлопок и понимаешь, что ракета уже поразит вражескую цель. Видишь в телевизионный прицел далекую вспышку. Скорость и высота цели изменяются, уходят в нулевую отметку. Затем она исчезает с радаров.

Но это период такого напряжения, что после боевой работы выходишь из машины весь мокрый от истощения. Адреналин такой, что нельзя передать.

Весной 2023 года у нас был период, когда мы не совершили ни одного пуска. Так мы в шутку в дивизионе его прозвали "черный май".

Каждая сбитая цель вдохновляет. Сбил одну – выбираешь следующую. Еще пуск. И так далее. Оно все исчезает, исчезает, исчезает. Когда офицер наведения уже захватил цель, она никуда не денется. Пилотируемое средство нападения еще может совершить противоракетный маневр, чтобы убежать. Ракета или беспилотник – нет: попался – иди сюда, сейчас ты будешь уничтожен.

О звании Героя Украины

Я узнал, что меня удостоили звания Героя Украины, когда я был на очередной сессии в Национальном университете обороны. Мне позвонили, пригласили на торжества, где мне будут вручать какую-то государственную награду. Какую именно – узнал уже на репетиции награждения. Это было приятно, но очень неожиданно. Вообще за всю свою военную карьеру все, что я мечтал получить, – наградной пистолет.

Я до сих пор очень скучаю по своему дивизиону. Меня сейчас переназначили на более высокую, административную должность. Она важна, но мне не хватает боевой работы, эмоций и людей. Я очень благодарен за то, что они меня выдерживали. А больше всего – срочникам. Никто не хотел возвращаться в пункты постоянной дислокации, выполнять функции патруля. Для них это была какая-то каторга. Они все хотели быть нужными.

Думаю, Золотая Звезда – это награда не лично мне, а всему моему дивизиону. В нашей работе ты один ничего не сделаешь. Это награда для всех моих обслуг и подчиненных.