Момент натиску кнопки пуску допомагає фізично вгамувати лють, розповідає LIGA.net зенітник, Герой України, підполковник Артем Шарков.

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Коли він був командиром зенітно-ракетного дивізіону малої дальності, на рахунку його підрозділу було 168 знищених повітряних цілей – від російських ноунейм-безпілотників та "шахедів" до ракет різного типу базування. У грудні 2022 року лише за один бій вдалося збити три ракети "Калібр" – менше ніж за чотири хвилини.

23 лютого 2023 року підполковник Артем Шарков був удостоєний звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

Підполковник Артем Шарков (Фото надане пресофіцерами Повітряних сил)

Про роботу української ППО, тактики російських повітряних атак та лють, яку вгамовує збиття ворожих цілей, Артем Шарков розповів LIGA.net. Далі – пряма мова.

"Росія підступно вбила наших друзів". Про початок вторгнення

Повномасштабне вторгнення я зустрів у Києві – навчався в Національному університеті оборони. Ми прокинулись під час вибухів. Всі зрозуміли, що це – війна. Забрав супроводжувальні документи, поїхав до своєї частини у Харків.

Це був ледь не останній евакуаційний експрес, майже пустий. Поки їхав – оголосили воєнний стан, ввели комендантську годину. Потяг прибув у Харків о 23:20, тож до ранку довелось чекати в метро Південного вокзалу.

Я тоді там побачив, як цивільні ночують у метро. Люди – багаті, бідні, різного віку, з тваринами, з малими дітьми – просто лежали на холодній підлозі, на якихось пледиках, на верхньому одязі. Коли вийшов – вулицями міста вже їхали танки.

Лють потім була найкращою мотивацією для всіх.

Ще в перші години росіяни завдали удару по території нашої частини в Харкові. Там загинули наші друзі. Росія їх підступно вбила. Вона вбиває тисячі українців. Є чітке розуміння, що кожна вражена ворожа ціль означає менше смертей та руйнувань.

Офіцери навіть сперечалися між собою, хто натискатиме кнопку пуску.

Коли я прибув у Харків, можливості дістатися своєї частини вже не було. Перші бойові завдання я виконував у складі факультету зенітних ракетних військ Харківського університету Повітряних сил. На його базі сформували стрілецький батальйон, він працював в інтересах однієї з бригад, яка обороняла Харків.

Батальйон складався з офіцерів університету і сержантського коледжу. Також були випускники – суто добровольці, четвертий-п'ятий курс. Всі – колишні контрактники з досвідом бойових дій. Я мав досвід стрільби з РПГ-7 і був командиром одного з гранатометних відділень. Отак під Харковом ми пробули до середини березня. Потім наш дивізіон зібрали й відправили на відновлення в Дніпро.

"Напруження шалене". Про роботу із західними комплексами

Після відновлення ми отримали на озброєння від партнерів один з зенітно-ракетних комплексів малої дальності. Одними з перших пройшли навчання за кордоном. Дуже коротко, але насичено. Західні інструктори не обмежували свій робочий час. Сказали: хочете – будемо займатися без вихідних, від світанку до опівночі.

Коли навчання завершились, було видно, що вони розуміють: ми виїжджаємо на війну зі страшним ворогом. Деякі чоловіки навіть плакали. Наші офіцери теж їздили до них тренуватись. Коли ж західні партнери дізнались, скільки цілей наші офіцери збили на цьому комплексі, – вже наші хлопці виступали в ролі практичних інструкторів.

Після навчання нас відправили прикривати Кременчук (ми приїхали вже після влучання в "Амстор"), а далі нам дали наказ зайняти позицію для ведення протиповітряних боїв в Миколаївській області. Туди ми здійснили нічний марш.

"Сидиш і чекаєш першого удару. На тебе летять групи цілей, розтягнуті, десь 60 км одна від іншої. Чекаєш, поки наблизяться. Чи попадеш, чи зійде ракета, чи може просто в тебе зараз прилетить щось? Напруження шалене, і воно передавалось на весь особовий склад. Але паніки ні в кого не було".

Восени 2022 року противник використовував одночасно і по 100 ракет, і по 70 ракет. Більша частина тоді заходила саме з півдня. Через нас росіяни також запускали зграї безпілотників на гранично малих висотах. Ми вирішили працювати із засідки.

В перехопленнях чули, що росіяни не розуміють, чому в нашому районі зникають цілі їхні зграї. А ми у тісній взаємодії з підрозділом радіотехнічних військ їх завчасно виявляли. Я доповідав командуванню, що ціль супроводжую, чекаю, поки вона увійде до мене в зону, і буду її знищувати до появи в загальній системі оповіщення.

"Підступний і хитрий противник". Про тактику обстрілів росіян

Так ми знищили дуже багато цілей. Потім росіяни змінили тактику, напевно зрозуміли, що є зенітна засідка, і почали нас облітати. Покинути цей район ми не могли – одне з наших міст лишилось би зовсім не прикритим. Але ми здійснили переміщення і змінили позиційний район. Там вже змогли повністю реалізовувати свої бойові можливості.

"Росіяни – підступний і хитрий противник. Але багато в чому вони роблять так само, як робили б і ми: запускають цілі в руслах річок, поміж пагорбами, використовують властивості місцевості та особливості тих чи інших ракет".

Вони постійно змінюють тактику. Та один-два протиповітряні бої – і все знов стає зрозумілим: звідки летітимуть їхні безпілотники, з якої позиції літаки пускатимуть ракети. Ми вже здогадуємось, по яких об'єктах можуть бити. І готові відбивати атаки.

Нашою особливістю був наш комплекс. В Україні до 2022 року він не застосовувався. Цю установку наші партнери ніколи не використовували по-справжньому. Ми – використали. Це було зовсім по-іншому і в інших умовах.

Були моменти, коли ми відкривали у нього нові можливості. Ми працювали на таких висотах і на таких дальностях, що це давало надзвичайний результат, який навіть наших партнерів вразив. Особливо, зважаючи на умови роботи.

Бувало, що я обмежував кількість стрільб: не двома ракетами, як потребують керівні документи, а однією. Оцінював результати, другу ракету пускав в інші цілі, а не просто так. Бувало, що безпілотник виринав за кілька кілометрів від нас і доводилось з ходу стріляти, тільки запустилась техніка – ракета на підготовку й одразу пуск.

У зенітників є жарт: головне, щоб ти не обстріляв зграї птахів. Бо іноді на екрані така жирна відмітка, а в реальних бойових умовах – обманка. Тому все перевіряєш, перевіряєш і ще раз перевіряєш, перш ніж випустити в це стадо дорогоцінну ракету.

Ми перші почали з дуже високою ефективністю знищувати дрони Shahed. Потім – "Орлани". На рахунку дивізіону, коли я виходив з нього на підвищення, було 168 знищених повітряних цілей: 13 ракет різного базування, безпілотники типу "Оріон", всякі "Зали" і "Ланцети". Суперками попадались. Було кілька безпілотників-етажерок, які використовують для викриття системи ППО, різні БпЛА невстановленого типу.

Так дивізіон позначав збиті цілі (Фото надане пресофіцерами Повітряних сил)

В якийсь момент у мене хлопці зі стартової обслуги забули, як це – розряджати пускову установку. Вони настільки звикли ці всі ракети лише швидко заряджати з транспортно-заряджальної машини, що коли її треба було розрядити, у них був ступор.

"Йдуть дуже низько". Про збиття "Калібрів"

Найбільше мені запам’яталось 29 грудня 2022 року. Це був мій день народження. Ми заздалегідь отримали інформацію, що у повітрі і стратегічна, і тактична авіація ворога.

Ще поясню: був певний період, що нам не вдавалося обстріляти швидкісну ціль. Якщо інші комплекси їх успішно знищували, нам, через специфічні тактико-технічні характеристики комплексу, це не вдавалось без своєї станції розвідки. Ми довго тренувалися, розраховували і, зрештою, зрозуміли, що можемо спробувати.

Коли на нас летіла група "Калібрів", ми вже знали, в якому напрямку розвернути станцію наведення. З цієї групи ракет три збили за дуже короткий проміжок часу. Десь до чотирьох хвилин. Одна з ракет йшла чи просто на нас, чи над нами, – ми збили її на дальності 7-8 кілометрів. І вибух чули, і наша камера це все зафіксувала.

Збита ракета "Калібр" (Фото надане пресофіцерами Повітряних сил)

Після цього бою ми повірили у себе. Почали збивати "Калібри", які летіли з підводних човнів. З одного підводного човна росіяни випускають чотири крилаті ракети. Ми завжди встигали збити одну, решту знищували наші сусіди.

Особливість застосування "Калібрів" – вони над морем йдуть дуже низько. Росіяни часто їх запускають в шторм, щоб хвилі створили ефект відбиваючої поверхні і завадили нашим радіолокаційним засобам їх виявити.

Дивіться також відео пусків "Калібрів" по території України у липні 2024 року:

На Х-101 вони майже завжди використовують постановники завад, від яких на екрані суцільне "молоко" – він засвічений, і неможливо побачити ціль. Але, використовуючи різні методи наведення, певні налаштування техніки, можна від цього відстроїтися і знайти ціль.

Далі – доповідаєш командиру бригади про ціль, отримуєш команду знищити її у разі входженні в зону ураження. Коли офіцер наведення доповідає, що ціль уже в зоні – знімаєш запобіжник і натискаєш на кнопку пуску.

"Оцей момент – натиску кнопки пуску – допомагає фізично вгамувати лють. Натискаєш. Відчуваєш, як імпульс пішов по техніці на ракету. Чуєш хлопок і розумієш, що ракета вже вразить ворожу ціль. Бачиш по телевізійному прицілу далекий спалах. Швидкість і висота цілі змінюються, йдуть в нульову відмітку. Потім вона зникає з радарів. Це все займає секунди".

Але це період такого напруження, що після бойової роботи виходиш з машини весь мокрий від виснаження. Адреналін такий, що це не можна передати.

Навесні 2023 року у нас був період, коли ми не зробили жодного пуску. То ми жартома в дивізіоні його прозвали "чорний травень".

Кожна збита ціль надихає. Збив одну – вибираєш наступну. Ще пуск. І так далі. Воно все зникає, зникає, зникає. Коли офіцер наведення вже захопив ціль, вона нікуди не дінеться. Пілотований засіб нападу ще може зробити протиракетний маневр, щоб утекти. Ракета чи безпілотник – ні: попався – іди сюди, зараз ти будеш знищений.

Про звання Героя України

Я дізнався, що мене удостоїли звання Героя України, коли був на черговій сесії в Національному університеті оборони. Мені зателефонували, запросили на урочистості, де мені вручатимуть якусь державну нагороду. Яку саме – дізнався вже на репетиції нагородження. Це було приємно, але дуже неочікувано. Взагалі, за всю свою військову кар’єру все, що я мріяв отримати, – нагородний пістолет.

Я досі дуже сумую за своїм дивізіоном. Мене зараз перепризначили на вищу, адміністративну посаду. Вона важлива, але мені бракує бойової роботи, емоцій та людей. Я дуже вдячний, що вони мене витримували. А найбільше – строковикам. Ніхто не хотів повертатися в пункти постійної дислокації, виконувати функції якогось патруля. Для них це була якась каторга. Вони всі хотіли бути потрібними.

Думаю, Золота Зірка – це нагорода не особисто мені, а всьому моєму дивізіону. В нашій роботі один ти нічого не зробиш. Це – відзнака для всіх моїх обслуг та підлеглих.