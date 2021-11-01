"Коломойский не сможет вести бизнес. А Ахметов ищет баланс". Интервью Подоляка – за минуту

Кто и как пишет нардепам "тезисы" для выступлений в прямых эфирах и могут ли олигархи отказать ОП в размещении контента на своих телеканалах

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк дал интервью Бабелю. На Банковой он отвечает за коммуникации со СМИ и информационную подготовку нардепов от Слуги народа к прямым эфирам: что и как им нужно говорить. Почему телеканалы олигархов помогают власти, есть ли у ОП сеть ЛОМов и почему Разумков ходит на каналы Ахметова: пересказываем интервью коротко.

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Да, слуг народа готовят к эфирам. "Там есть целая линейка тренеров, которые готовят депутатов... У нас есть группы людей, которые тематически и психологически готовят депутатов... к эфирам".

"Рена Назарова работает старшим консультантом в аппарате ВР... Она работает с депутатами и может экспертно сказать гостевым редакторам разных программ, какие спикеры для каких тем подойдут лучше. Лариончева работает у нас в информационном директорате и модерирует участие представителей Офиса президента в эфирах".

Им даже пишут тезисы. Раньше их получали все нардепы СН, теперь 30-40. "Я считаю, что должна быть определенная линейка наиболее психологически подготовленных спикеров. Есть депутаты, которые ходят на дневные эфиры, – они там начинают обкатываться. У них могут быть более простые тезисы. Но это не темники, это брифование депутатов".

Один из авторов – журналист Литвин. "Дмитрий Литвин работает в нашей группе, конечно. (А вообще тезисы пишут – ред) четыре-пять человек".

Блогеров не нанимали. Это они искренне. "Конечно, есть блогеры, которые поддерживают президента... У меня нет сети. Вы идете в парадигме господина Порошенко, что нужно создать реестровую сеть ЛОМов, которые будут кого нужно "валить" и работать за зарплату. Но общество быстро понимает, что они пишут ложь. Идти по этому пути – зачем?"

Лещенко верит в то, что пишет. "Это его позиция и его мировоззрение, он об этом публично говорит... Он сюда (в ОП) заходит периодически. Наверное, разговаривает с кем-то по Укрзалізниці... Что касается его мировоззренческих вещей, я понимаю ваш скепсис". "Я не сомневаюсь ни на минуту, что он искренне разделяет ценности президента".

Никто не заставляет каналы брать контент от ОП. "Можете – поставьте... Кто-то ставит, кто-то нет... А почему власть не имеет права промоутировать свою деятельность? Смотрите, мы имеем право обратиться как власть. Крупные телегруппы могут взять, а могут отказаться. Какими они при этом мотивациями руководствуются – это их проблемы".

У олигархов нет выбора? Вперед – в реестр. "Зарегистрируйтесь в реестре олигархов, подумайте, как разделить медийный и профильный бизнес. Уйдите из политических кампаний, и будет очень просто принимать решения. Медийная группа станет просто медийной группой".

"Мы надеемся, что реестр будет влиять на репутацию того или иного человека на внешних и внутренних рынках".

"Мы хотим, чтобы человек, который попадает в реестр, задумался: либо он занимается политикой, либо медиа, либо конкретной отраслью. Он должен будет выбрать, и тогда он выпадет из реестра".

Коломойскому тоже будет больно. "Не думаю, что Игорь Валерьевич хочет провести всю оставшуюся жизнь в Украине и не развивать бизнесы, которые у него есть в целом ряде стран. Да, в Украине все еще можно вести серый бизнес, но мы хотим это поменять, и тогда тихой гавани у Игоря Валерьевича тут не будет. Он и здесь не сможет заниматься бизнесом".

Ахметов пытается быть полезным. "Ринат Леонидович пытается нащупать реальную пользу, которую он может оказывать государству Украина. Именно государству. Ахметов хочет найти баланс, который позволит ему быть одновременно крупным бизнесменом и помогать гуманитарным инициативам государства, как это принято в развитых странах".

Но бизнес-интересы на первом месте. "И эти бизнесмены, не только Ринат Леонидович, считают, что прямое шантажное давление через те или иные информационные продукты эффективно".

Разумков на канале Ахметова – это не шантаж. "Что касается его постоянного появления на каналах Медиа Группы Украина (медиа-проекты SCM – ред), то там, как правило, собираются все непассионарные, нехаризматичные ретрополитики в молодежных одеждах. Они собираются в совокупную группу, электоральный вес которой не более пяти процентов. Они по сути все непроходные. Он – один из них".

Реальных перспектив у Разумкова нет. "Сейчас есть спекулятивный компонент человека, который только перестал быть спикером. Но через месяц-полтора этот спекулятивный компонент умрет. Он не будет ярким. Он не пассионарен и не харизматичен, он хоть и молодой, но ретрополитик".

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