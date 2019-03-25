"Коломойский от Зеленского офигел". Интервью Лещенко - за минуту

Народный депутат Сергей Лещенко, который в феврале вышел из фракции БПП и примкнул к команде кандидата в президенты Владимира Зеленского, дал интервью российской Новой газете. Почему олигарх Игорь Коломойский поставил на Зеленского, кто выйдет во второй тур президентских выборов и куда, по мнению нардепа, сбежит Порошенко: вот самое интересное из интервью.

Всем олигархам при Порошенко хорошо. "Ахметов... чувствует себя лучше, чем при старом боссе... Они придумали формулу, по которой уголь завозится в Украину из Роттердама. Хотя на самом деле он завозится с украинских шахт и с оккупированных территорий, в том числе через Россию... Схема действовала два года и принесла полтора миллиарда долларов дополнительного заработка своим бенефициарам".

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Кроме Коломойского. "Мотивацию Коломойский имеет простую - убрать Порошенко, которого он воспринимает как личного врага... Последние годы идут атаки на него, но при этом взлетел Ахметов, а Медведчук вернулся не просто в игру, а получил доступ к огромным активам. А Коломойский чувствует себя жертвой двойных стандартов: одни олигархи жируют, а его прессуют, его мотивация понятна".

Поставил на Зеленского и сам офигел. "Зеленский - амбициозный молодой человек... То есть да, Коломойский поддерживает". "Коломойский - активный участник этих выборов, который изначально поддерживал не Зеленского, а Тимошенко. Но думаю, когда он увидел рейтинги в январе-феврале этого года, то сам офигел. Не рассчитывал на такое".

У Зеленского - четыре отца. "Это Порошенко, с которым связаны нереализованные надежды страны. Это Вакарчук, который не пошел на выборы и не отнял голоса. Это сам Зеленский, стопроцентно узнаваемая личность... Как герой сериала "Слуга народа" олицетворяет ожидания по поводу того, как должен вести себя президент. И четвертый - это, конечно, Коломойский, который помогает ему медийно".

Он как Трамп, только лучше. "Аналогия Зеленского с Трампом - поверхностная, как если сравнивать Памеллу Андерсон и Ким Бессинджер. Ну и еще можно сказать, что Трамп ломает в США хорошую систему, а Зеленский будет ломать в Украине плохую".

Берет эмоциональным интеллектом. "Это больше, чем харизма... Порошенко или Тимошенко харизматичнее его. Но когда Порошенко говорит с тобой - это разговор сверху вниз. Когда Тимошенко - это попытка опуститься на уровень собеседника, которая легко читается. Когда говорит Зеленский - это как мы сейчас с тобой разговариваем друг с другом".

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Во втором туре встретится с ЮВТ. "Очень возможно, что во второй тур с Зеленским выйдет именно она... Ее слабость в том, что она одержима властью, и для нее ничего другого нет, кроме политики... С другой стороны, она - лидер, мощный политик с огромным опытом... Есть риск, что она опять окружит себя старыми политическими соратниками, которые не соответствуют вызовам времени".

Дальше нужно убрать Коломойского. "У него нет другого выхода, кроме как сломать статус-кво и найти способ, как лишить влияния и Ахметова, и Коломойского, и прочих". "В случае победы будет дилемма для Зеленского и всей команды - признавать ли векселя прошлого или сказать: на этом точка, теперь я должен только одному субъекту - гражданам Украины... Зеленский декларирует и публично говорит, что он идет на один срок. А если ты не избираешься на второй срок, у тебя другая мотивация поведения, не нужно копить кассу".

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Лещенко при Зеленском - советник. "Я вхожу только в группу советников из четырех человек. Помимо меня, это бывший министр экономики Айварас Абромавичус, экс-министр финансов Данилюк, это бывший член Агентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапка. У нас нет статуса, нет кабинета и договоренностей о креслах, списках, министерствах. И это правильно - не обсуждать такие вещи до выборов".

А к Порошенко больше ни ногой. "Мы разошлись еще в начале 2016 года... В январе 2016 года... у нас была последняя встреча на Банковой. Порошенко сказал тогда такую фразу: «Ты разоблачаешь коррупцию - молодец. Но разоблачай-ка ты ее лучше подальше от меня... А если хочешь что-то написать или выступить, или в чем-то обвинить Кононенко или генпрокурора Шокина (то есть близких ему людей), то приди ко мне и посоветуйся». После такого разговора говорить мне с ним, конечно, было больше не о чем".

Запрещал есть оливье. "Ведь что сделал Порошенко с людьми? Он начал вторгаться в частную жизнь, формируя повестку дня - есть оливье на праздник или не есть, какими соцсетями пользоваться, какие фильмы смотреть на праздники, в какую церковь ходить. И я не считаю, что запрет поезда Киев–Москва — верная инициатива. Люди едут в Россию не от хорошей жизни, а их называют предателями. Ты сначала сделай так, чтобы люди могли в своей стране зарабатывать, как ты можешь запрещать".

И ВКонтакте тоже запретил. "Начиная оскорблять и унижать тех, кто смотрит "Иронию судьбы". Или тех, кто пользуется в ВКонтакте, называют предателями, ватниками и т.д. Черта была перейдена, и, мне кажется, это одна из причин его будущего фиаско… Запретом в ВКонтакте ты с ней не сможешь побороться. Потому что ты ставишь VPN и получаешь доступ ко всему, что хочешь. Люди так и сидят в ВК, и он входит в топ-10 популярных в стране площадок… Значит, надо не запрещать, а создавать свой конкурентноспособный продукт".

После выборов Порошенко сбежит. "На горизонте маячит уголовное преследование. И бежать ему, скорее всего, придется в Марбелью. Испания, к сожалению, исторически лояльна к сомнительным деньгам, да и сколько там имела дел русская мафия. У Порошенко тоже, скорее всего, есть вид на жительство. Другой вариант для бегства - Молдова, потому что ее контролирует его старый бизнес-партнер Плахотнюк".

Новый президент должен ехать на Донбасс. "У моей жены там родственники, и я вижу, насколько велико там воздействие российской пропаганды. А украинская власть часто при Порошенко эти страхи лишь усиливала... Вот я сейчас спонтанно подумал, сидя тут за столом, что следующий президент на волне популярности мог бы посетить оккупированные территории. Вот это был бы ход, это был бы сигнал!"

Но землями мы - не разбрасываемся. "Новые лидеры будут находиться в рамках запроса общества, а оно позицию не изменит: украинскими землями мы не разбрасываемся. Поэтому русским не стоит ждать в Киеве марионетки. Для этого есть Медведчук".

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