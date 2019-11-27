Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.11.2019, 19:41

"Коломойский забирает мою работу. Я ревную". Интервью Мендель – за минуту

Юлия Мендель (фото - скриншот видео)

Как Мендель попала на работу в Офис президента, сколько зарабатывает и почему Зеленскому хотят запретить сидеть в соцсетях

27 ноября на Youtube-канале журналистки Натальи Влащенко вышло интервью с Юлией Мендель – пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского. Как Мендель попала на работу в Офис президента, сколько зарабатывает и почему Зеленскому хотят запретить сидеть в соцсетях: LIGA.net выбрала восемь самых интересных тезисов с ее интервью.

Как стала пресс-секретарем. "С Владимиром Александровичем я не была знакома, я увиделась с ним как представитель New York Times, мы проводили групповое интервью. Последнее собеседование в субботу длилось минут 40 было, было 7-8 человек, говорили обо всем. Богдан (глава Офиса президента, - ред.) задал вопрос об английском.

Сколько зарабатывает. "25 (тысяч гривень – ред.), чуть больше. 15 плюс надбавки за язык, за диссертацию, иногда летаю и там тоже (добавляют – ред.) $100-200, где-то так".

Читайте также: Схемы показали полное видео инцидента с Мендель

Знает, когда промолчать. "Графика нет, вчера мы приехали в 02:50 ночи. Нужно быть готовым ко всему, нужно понимать, как и что сказать в любую секунду, а где лучше промолчать. Как начинается мой день? Я читаю два издания: Украинская правда и Новое время, это обязательно для меня. Собираюсь я очень быстро, 10-15 минут, в машине я крашусь. Да, мне выделили рабочий автомобиль, пожалуй, это все, что мне выделили".

Зеленский, говорит, устает. "Президент в 9-10 вечера уезжает домой. Он не сова и не жаворонок, он все подряд. Я не знаю, где он берет это количество энергии, но иногда видно, что он уставший".

Читайте также
Пресс-секретарь Зеленского: У СН будет еще много "зашкваров" 27.11.2019Пресс-секретарь Зеленского озвучила уровень своей зарплаты: видео 27.11.2019ОП: Государственные дела с Коломойским не обсуждаются 15.11.2019

Президенту хотят запретить сидеть в соцсетях. "На самом деле президент знает больше, чем кто-либо. Во-первых, он сам все читает. Есть люди, которые говорят, что надо запретить этот Facebook и интернет, чтобы он не читал. Но он все читает. Его аргументация такая - как я буду знать, что думают люди".

Ревнует к Коломойскому. "Не знакома с ним, но я ревную. Он превратился в неофициального спикера, забирает у меня функции. Стать популярнее его будет сложно – я не умею выходить с такими манипулятивными месседжами".

Читайте также: Зеленский о скандале с Мендель: Девочку буду защищать

У Слуги народа будет много зашкваров. "У Слуги народа много зашкваров, потому что это колоссальное монобольшинство. Их много, поэтому и зашкваров будет много. Зашквары – потому что это разные люди. Это вторая сторона демократии. Прошло несколько месяцев, пора уже и зашкварам быть".

Пресс-секретарь Порошенко никогда ей не отвечал. "Святослав Цеголко вообще ни на какие звонки не отвечал. Ни как журналистке 112 Украина, ни как Интера, ни как сотруднице Всемирного банка и New York Times, это вообще было "анриал".

Пост о Тимошенко Зеленский придумал сам. "Во многих случаях посты в Facebook пишет сам президент, а иногда мы предлагаем свои идеи... Пост о "сладеньком" написал он. Там же чувствуется".

Читайте также: "Слугу народа пытаются разорвать". Интервью Корниенко - за минуту

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, юлия мендель, интервью за минуту, Офис президента Украины
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Эволюция торговли: 10 фактов от обмена ракушками до онлайн-продаж
Технологии Эволюция торговли: 10 фактов от обмена ракушками до онлайн-продаж
Технологии
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 