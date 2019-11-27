"Коломойский забирает мою работу. Я ревную". Интервью Мендель – за минуту

27 ноября на Youtube-канале журналистки Натальи Влащенко вышло интервью с Юлией Мендель – пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского. Как Мендель попала на работу в Офис президента, сколько зарабатывает и почему Зеленскому хотят запретить сидеть в соцсетях: LIGA.net выбрала восемь самых интересных тезисов с ее интервью.

Как стала пресс-секретарем. "С Владимиром Александровичем я не была знакома, я увиделась с ним как представитель New York Times, мы проводили групповое интервью. Последнее собеседование в субботу длилось минут 40 было, было 7-8 человек, говорили обо всем. Богдан (глава Офиса президента, - ред.) задал вопрос об английском.

Сколько зарабатывает. "25 (тысяч гривень – ред.), чуть больше. 15 плюс надбавки за язык, за диссертацию, иногда летаю и там тоже (добавляют – ред.) $100-200, где-то так".

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Знает, когда промолчать. "Графика нет, вчера мы приехали в 02:50 ночи. Нужно быть готовым ко всему, нужно понимать, как и что сказать в любую секунду, а где лучше промолчать. Как начинается мой день? Я читаю два издания: Украинская правда и Новое время, это обязательно для меня. Собираюсь я очень быстро, 10-15 минут, в машине я крашусь. Да, мне выделили рабочий автомобиль, пожалуй, это все, что мне выделили".

Зеленский, говорит, устает. "Президент в 9-10 вечера уезжает домой. Он не сова и не жаворонок, он все подряд. Я не знаю, где он берет это количество энергии, но иногда видно, что он уставший".

Президенту хотят запретить сидеть в соцсетях. "На самом деле президент знает больше, чем кто-либо. Во-первых, он сам все читает. Есть люди, которые говорят, что надо запретить этот Facebook и интернет, чтобы он не читал. Но он все читает. Его аргументация такая - как я буду знать, что думают люди".

Ревнует к Коломойскому. "Не знакома с ним, но я ревную. Он превратился в неофициального спикера, забирает у меня функции. Стать популярнее его будет сложно – я не умею выходить с такими манипулятивными месседжами".

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У Слуги народа будет много зашкваров. "У Слуги народа много зашкваров, потому что это колоссальное монобольшинство. Их много, поэтому и зашкваров будет много. Зашквары – потому что это разные люди. Это вторая сторона демократии. Прошло несколько месяцев, пора уже и зашкварам быть".

Пресс-секретарь Порошенко никогда ей не отвечал. "Святослав Цеголко вообще ни на какие звонки не отвечал. Ни как журналистке 112 Украина, ни как Интера, ни как сотруднице Всемирного банка и New York Times, это вообще было "анриал".

Пост о Тимошенко Зеленский придумал сам. "Во многих случаях посты в Facebook пишет сам президент, а иногда мы предлагаем свои идеи... Пост о "сладеньком" написал он. Там же чувствуется".

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