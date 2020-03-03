"Ловим сигналы: пришли лохи, можно ничего наверх не носить". Интервью Арахамии - за минуту

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия дал интервью Интерфакс-Украина. Как некоторые депутаты большинства заигрались в самостоятельность, зачем перезагружать Кабмин, будет ли роспуск Рады и что происходит с турборежимом: все интервью - коротко.

Рейтинг падает. Это нормально. "За высокими рейтингами стоят популистские решения, которые зачастую невозможно выполнить... Главное делать правильные вещи, которые со временем дадут результат, и тогда рейтинг будет подниматься. Допустим, у вас есть акции, курс временно падает, но вы же не собираетесь продавать их сегодня. Главное вести корабль так, чтобы, когда придет время их продавать, курс акций вырос".

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Депутаты забывают, что они - бренд. "80% депутатов... избраны просто потому, что у них был бренд Слуги народа. Это я оптимистично говорю".

И строят из себя больших политиков. "Но это быстро забылось: все стали большими личностями в политике... Я являюсь защитником императивного мандата... Не все с этим соглашаются. "Вот партийная дисциплина, значит, я должен плясать под партийную дудку?", - спрашивают они. Да, ты должен плясать под партийную дудку, потому что ты с партийным флагом и партийным значком пришел в депутаты".

Негатив несут 5% слуг. "У нас процентов пять людей выглядят негативно, а 95 – просто люди работают, их не видно. Видно скандалистов, видно людей, которые попали в какие-то "зашквары". И по ним судят и создают лицо нашей фракции. Это плохо".

Но роспуск рады стремится к нулю. "Почему? Первое: потому, что мы не получим уже такого представительства (Слуги народа) в Раде. А второе: все-таки мы научились сосуществовать друг с другом. Так или иначе, у нас последние все собрания мирно проходят. Есть дискуссии, но это рабочие дискуссии. Нет уже таких "живых" дискуссий, как были, когда притирались. Мы получили работоспособную модель фракции".

Отставка Богдана ничего не изменила. "Я в основном общаюсь напрямую с президентом. А с Ермаком (главой Офиса президента) общаюсь по необходимости. Сейчас... мало было общения. Только мы выйдем из "земли" (законопроекта о рынке земли), и начнется план наших законодательных инициатив, я думаю, этот процесс сильно интенсифицируется. С Ермаком у меня хорошие отношения".

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Кабмин перезагрузят. "Четыре-пять человек... Еще идут консультации (интервью записано в прошлый четверг - ред). Но я думаю, что на данном этапе радикальной перезагрузки Кабмина не будет... Назовем это усилением Кабмина... Мы вообще должны очень быстро идентифицировать, что эти менеджеры пошли не туда, и быстро их менять. Существует временной лаг, когда новый человек входит в должность - это два-три месяца. Условно, у нас есть право их поменять за период нашей каденции три-четыре раза... До тех пор, пока не получится идеальный состав".

Кандидатов не озвучит. "Уже многое решено. Мы не хотим анонсировать пока. Это человечно по отношению к возможным кандидатам, ведь как только кандидат попадает в этот шорт-лист, его начинают так сильно мочить в Интернете".

А вот Шмыгаль - это находка. "У нас есть уже вице-премьер Денис Шмыгаль по региональной политике (сейчас его называют вероятным кандидатом Зеленского на кресло премьера - ред). Это лучшая находка в Кабмине за последние три-четыре месяца".

Возможно, будет вице-премьер по обороне. "У нас есть министр обороны. Есть еще оборонный комплекс Укроборонпром, есть частный оборонный сектор. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне. Вообще эта мысль давно ходит, еще со старых времен. Если найдется хороший человек, который выполнит эту интегральную функцию, это было бы, на мой взгляд, усилением".

Оборонзаказ надо рассекретить. "Это создает поле для манипуляций, коррупции. Мы идем к тому, чтобы его на 70% рассекретить, чтобы журналисты, активисты, все заинтересованные стороны могли его видеть. На самом деле он условно секретный, фактически игроки рынка прекрасно знают, что есть в государственном оборонном заказе, еще до того, как он пришел к нам в комитет на согласование".

Турборежим на паузе. "Мы же пробежали спринтерским темпом. Теперь мы хотим понять: надо ли было бежать с такой скоростью, получили ли мы тот результат, который ожидали, повлиял ли он на такую же скорость имплементации законов, которые мы приняли. Нас же во многом подгонял Кабмин. А если потом окажется, и такие одинокие случаи мы видим, что мы все приняли, о чем нас просили, а продолжения, например, в виде постановлений Кабмина, до сих пор нет. Ну, тогда извините, зачем мы так бежали?"

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Рынок земли будет. "Это вообще сакральный закон для страны, который покажет себя через три-четыре года. Вот смотрите, уже через три месяца после того, как мы примем этот законопроект, уже никто не будет помнить об этих баталиях, ведь фактически рынок земли итак существует... Теневой рынок земли был и есть - откройте сайт OLX, там полно объявлений".

Новые полномочия СБУ - в работе. "Наша цель - в течение трех месяцев вынести его (законопроект) на первое чтение... Его ждут многие, как украинцы, бизнесмены в первую очередь, которых СБУ по-прежнему там "подкошмаривает" - сейчас вроде меньше, так и международные партнеры. В итоге СБУ станет не правоохранительным органом, а спецслужбой, как и должно было быть".

Нужна политическая воля. "Всем эта дорожная карта понятна, нужна просто политическая воля: взять и сделать. И вот здесь мы активно работаем. Там дьявол в мелочах, как всегда... По каждому кейсу много коллизий. Мы хотим, чтобы был баланс сдерживания и противовесов между различными службами и при этом надо законодательно отрезать поле для манипуляций. Это действительно сложная задача".

Весна пришла. Сажать будем? "Постоянно ловим эти сигналы снизу. Они даже там радуются, говорят: "Пришли лохи и можно ничего наверх не носить" и продолжать делать свои дела. Вот так примерно сейчас выглядит наша реальность. Мы периодически ловим. Но я ж говорю, что здесь нужна сильная и скоординированная работа правоохранителей. ГБР, МВД, всех… Нужно на какой-то кратковременный период ужесточить эту систему, а сделку со следствием облегчить. Чтобы это была настоящая сделка - если ты сдаешь своего босса, мы тебя отпускаем".

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