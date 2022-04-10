Мэр Александр Сенкевич: Ракеты до нас долетают за три минуты. Под прицелом весь Николаев

Российские оккупанты пытались атаковать Николаев дважды за полтора месяца: через этот город открывается путь на Одессу. Но ВСУ успешно отбросили захватчиков сначала от города, а затем – к границе области.

По данным Генштаба на 10 апреля, сейчас оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Николаевском направлении. Кроме обстрелов из РСЗО, продолжаются авианалеты: сегодня зенитное подразделение Воздушных сил ВСУ сбило Су-34, который должен был атаковать Николаев. Британская разведка ожидает, что россияне сфокусируют усилия на Николаеве и Донбассе, поэтому ракетные удары могут увеличиваться.

Как российские войска обстреливают город, что будут делать с разрушенным зданием Николаевской ОГА и есть ли угроза оккупации: в интервью LIGA.net рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

– Какая сейчас ситуация в Николаеве? Как Россия обстреливает город?

- Сейчас в окрестностях города проходят бои (разговор состоялся 9 апреля. – Ред.). Хотя последние два дня у нас относительно тихо, город не обстреливается ракетными системами залпового огня. Они как-то притихли. До этого происходили постоянные обстрелы по два-три раза в день кассетными снарядами со шрапнелью. Практически весь Николаев.

У нас довольно большой город, 260 квадратных километров. Но они попадают по всем районам. В начале недели был обстрел, под которым погибли 10 человек. Прилетело на остановку общественного транспорта. И утром обстреляли спальный район, в котором нет не только военных баз, но и даже производственных предприятий или каких-то цехов.

– Это запугивание мирных граждан?

– Да. Во-первых, хотят напугать людей тем, что наступают. В своих пророссийских Telegram-пабликах они пишут: если люди не хотят, чтобы с Николаевом сделали то же, что с Мариуполем, нужно сдаться. Во-вторых, они обстреливают, потому что не преуспевают в наземной операции. Как ссыкуны обстреливают, чтобы хоть как-то сделать плохо.

- Что касается ракетных обстрелов – откуда в основном летят ракеты?

– Из Херсонской области. Они выезжают из Херсона, там есть такой поселок Зеленовка, и оттуда шмаляют по нам. Ракета долетает в среднем через три минуты и разрывается над Николаевом.

– И вы не успеваете часто даже дать воздушную тревогу?

- Именно так. Выпуск ракеты, пока заметят, дадут – уже разорвалась.

"Это системы "Ураган". Ракету выпускают в 07:01, а уже в 07:04 она разрывается в небе над Николаевом, и потом сыплются маленькие снаряды. Они разрываются, и шрапнелью убивает всех вокруг".

Такие снаряды сделаны, чтобы убивать живую силу. Они бронированной технике ничего значительного не сделают, но авто и людей уничтожают.

- Здание ОГА разрушено крылатой ракетой.

- Управляемой крылатой ракетой. Она заходила с моря по реке. Потом повернула и залетела через площадь в здание, в кабинет главы ОГА.

– Какие разрушения? Есть ли у оккупантов приоритетные цели или идут скорее хаотичные обстрелы?

– Сейчас хаотичные. До этого в первые дни войны разбомбили нефтебазы и два аэропорта: военный и гражданский. Хотя гражданский дольше не обстреливали, видимо, планировали быстренько захватить Николаев и использовать аэропорт как базу для переброски.

В марте оккупанты почти взяли город в окружение. Николаев стоит на двух реках – Южный Буг и Ингул. Они в Ингуле навели переправу и переправились, дошли до Буга. Но там наши ребята оттеснили их, а потом максимально выдавили в Херсонскую область.

На сегодняшний день у нас остается Снегиревка оккупированной (60 км от Николаева. – Ред.), там стоят российские войска. А мы ее "шмалить" не можем, потому что там наши люди. Ничего не могли с этим поделать.

– Еще из транспортных узлов пострадали ж/д вокзал и морпорт?

- Морпорт периодически обстреливают. Там стоят "банки" с зерном, и они по ним били. Может, решили, что это нефтебаза. Хотя, думаю, у них работают разведка и корректировщики, они знали, что там ничего нет. Просто лупят по инфраструктуре. По ж/д вокзалу – в начале войны они разбомбили железнодорожные пути. Сейчас наш вокзал не работает.

– В какую сумму Николаев оценивает разрушения сейчас?

– Мы пока не считаем. У нас 3300 многоэтажек. 400 частично разрушены, около 60 – тотально, не подлежат восстановлению. Большая часть – это одно-двухэтажные дома. В центре разрушены ОГА, одна из гостиниц и многоквартирный дом, ракета прилетела прямо внутрь.

- Что делать со зданием ОГА – уже обсуждалось?

- Не ко времени. Сейчас оставили как есть. Разгребли завалы, проверили, что нет больше людей (под завалами погибли 37 человек. — Ред.). Дальше что-то будем делать - уже после окончания войны.

Ремонт там невозможен, потому что здание уничтожено. Его нужно будет просто сносить и строить новое.

- Военно-политическое руководство убеждено, что оккупанты концентрируются на Донбассе и юге. Британская разведка утверждает, что россияне продолжают фокусироваться на Николаеве и Донбассе. Но глава Николаевской ОГА Виталий Ким убежден, что у РФ нет намерения захватить Николаев. Что вы думаете?

– Я стараюсь не комментировать военные действия. Чтобы не сказать что-нибудь неосторожное, чего-то лишнего.

С другой стороны, я объясняю всем жителям, что в Николаеве сегодня небезопасно. У нас есть эти ежедневные обстрелы. Каждый может погибнуть в любое время и в любом районе Николаева.

"Мы знаем, что оккупанты накапливают войска. Есть много информации в соцсетях, что большое количество военной техники перемещается из Крыма в Херсонскую область. А оттуда можно пойти только на Николаев. Поэтому мы ожидаем увеличения российского контингента и готовимся к этому".

В городе сегодня проходит эвакуация. Она добровольная. Люди уезжают на своих машинах. Также мы задействуем автобусы, курсировавшие на городских маршрутах. Ими вывозим людей в Одессу, и оттуда они уже едут поездом. В Паланку также возим, к границе с Молдовой. Там уже люди при желании могут покинуть территорию Украины.

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– Многие люди эвакуируются?

– Только нашими автобусами эвакуировано около 7500 человек. Вообще, количество мы не можем определить. Но по вывозу мусора и потреблению воды – около 35-40% людей покинули город Николаев.

– Какая гуманитарная ситуация? Есть ли запасы на случай блокады?

- После того, как россиян оттеснили в Херсонскую область, у нас освободились пути на Кировоградское и Криворожское направление и Одессу (хотя Одесса у нас была и раньше). Сегодня в городе гуманитарной катастрофы нет. Регулярно подвозятся необходимые продукты, средства гигиены, медикаменты.

Мы накапливаем неприкосновенный запас. Готовимся к возможному вторжению в Николаевскую область.

– Вы в конце марта призывали предпринимателей начинать работать, чтобы поддержать экономику города. Призыв сработал?

– Не очень, честно говоря. У нас то тишина, то потом идут обстрелы. Продуктовые магазины, аптеки работают. Некоторые салоны красоты людей стригут. Но тотальное открытие не состоялось. Люди боятся за свою жизнь, безопасность работников. Так что поступления в бюджет очень небольшие. Это будет проблемой. У нас есть люди на бюджете. С этого месяца будем вынуждены снижать им зарплаты, чтобы иметь возможность хотя бы до конца года выплачивать.

– Как изменилось в городе отношение к России? В Николаевском горсовете самая большая фракция – у ОПЗЖ, плюс Шарий своих депутатов завел, а это такой себе маркер.

– До 2015 года, реформы децентрализации, в Николаеве было 90 депутатов, из них 60 – от Партии регионов. Две трети. Во время моей первой победы на выборах (в 2015 году Сенкевич выиграл выборы у ставленника Новинского Игоря Дятлова – ред ) депутатов из Оппоблока было 26 из 54-х. То есть еще один – и половина. На последних выборах фракция ОПЗЖ получила 17 голосов. Это треть. Сами по себе пророссийские настроения уменьшались.

А после того, как первые бомбы упали на Николаев, мне кажется, все окончательно изменилось для большинства людей.

Россию здесь никто не ждет. Сейчас депутатов ОПЗЖ и не видно. Некоторые из них принимают участие в гуманитарной помощи. Остальные просто исчезли. Хотя фракцию не распустили.

- Во многих городах депутаты и мэры от ОПЗЖ стали предателями.

– В Николаеве такого нет. У нас на этой неделе приняли одного из региональных прокуроров, который общался, передавал важную информацию, возможно для артиллерии. Я уверен, что есть много таких людей. Но они латентны, их не видно и не слышно.

Наши спецслужбы работают. Думаю, они делают свое дело хорошо.

- Прокомментируйте ситуацию с генералом-майором Марченко, руководившим обороной Николаева. На днях он был "переведен на другой участок".

– Я не думаю, что это зрада. Фронты смещаются. Меняется управление фронтом. Изменяется у россиян, меняется и у нас. Я думаю, есть большая потребность его в другом месте, поэтому его направили туда.

- Вы с Виталием Кимом – команда или автономные единицы?

- Виталий Ким за последние годы – первый глава ОГА, который сам из Николаева. Не приезжий. Кроме того, он еще и избран депутатом горсовета. То есть он на сессиях присутствует как депутат. У нас с первого дня сложились нормальные отношения, мы знакомы еще раньше.

Вот сейчас стою на улице, с вами договорю – и захожу к нему.

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