"Миша - это тест для Зеленского". Интервью Деканоидзе - за минуту

Экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе дала интервью радио Новое время. Почему с Грузией - беда, а в Украине - демократические выборы, что должен быстро сделать Владимир Зеленский и может ли вернуться Саакашвили: самое важное - коротко.

Грузией правит олигарх. "Неформально страной правит олигарх Иванишвили. Он не занимает никакой должности, однако владеет системой. Я бы назвала это режимом... Демократии в Грузии вообще нет, абсолютно... Идет откат реформ... Грузия в беде".

Избирателей купили обещаниями. "(Президент) Саломе Зурабишвили позиционировала себя как независимый кандидат... Но нельзя назвать второй тур выборами... Потому что вышел Иванишвили и сказал, что он аннулирует все кредиты населения, а это около 600 тысяч человек... Обещал. Конечно, не выполнил, но обещал".

Зурабишвили отрицает агрессию России. "Саломе Зурабишвили - это человек, который сказал, что Грузия начала войну 2008 года. И который обвинил Грузию... в том, что Грузия, грузинские солдаты, артиллерия бомбили Цхинвали. Это неприемлемо".

Но выборы в Украине - это другое. "Выборы были очень демократическими, это факт... Но я думаю, что из 75% голосов господина Зеленского очень много - против Порошенко. Не за политическую платформу нового президента, а против платформы старого. Это чувствуется".

Люди поверили Зеленскому. "Такая тенденция во всем мире: люди не хотят видеть старый эстеблишмент, хотят новые лица. Когда я только приехала в Украину, говорила, что самая большая проблема - нет нового политического класса. Все люди, которые тогда были президентом, премьер-министром, министрами, главами партий, они же все представители старой элиты. Люди проголосовали за новых, и я это понимаю".

Теперь важно, что дальше. "Пора уже говорить о конкретике. Когда я слушала его советника, его людей из штаба: да, были правильные направления, но ничего конкретного... В первую очередь, какой будет его кадровая политика... Кого он представит на пост генерального прокурора... Как он видит политику независимости судебной системы. Антикоррупционная платформа: как сделать ее более эффективной".

Потому что обрушить рейтинг просто. "После выборов, когда рейтинги высокие, они потом быстро падают. Я не люблю давать советы... Но мне реально хочется, чтобы страна как можно скорее оторвалась от совковой системы".

Нужна великолепная пятерка. "Покойный Каха Бендукидзе (известный грузинский реформатор и политик) в Киеве сказал, что для серьезных изменений и реальных реформ нужна великолепная пятерка. Это президент, премьер-министр, министр внутренних дел, генеральный прокурор и министр финансов. Так что посмотрим, кто будет эта великолепная пятерка".

С Зеленским не встречалась. "Знала только по 95 кварталу. Первый раз посмотрела, когда была пародия на новых полицейских в Украине".

С Аваковым отношения - никакие. "Я уехала из Украины, сейчас очень много путешествую. Я жила и работала над реформой полиции в Молдове. Моя семья живет в Тбилиси, так что я очень часто в Грузии... Я преподаю, консультирую страны, и не только постсоветские, по реформе полиции... Так что я очень редко бываю в Киеве, к сожалению. Я очень скучаю".

В Украину не вернулась: она проездом. "Конечно, мне интересно, что происходит в Украине. Я считаю себя частью Украины, потому что была частью реформ, и горжусь этим". "Я еще не думала, так скажем, работать на госслужбе, или вернуться в систему. В Национальную полицию - пожалуй, нет. Но если понадобится мой опыт, советы или профессионализм... Я не говорю, что я the most bright person ever (самая умная), но это моя работа, так что я с удовольствием бы еще раз стала частью изменений".

В чем ошиблась - знает. "Самая большая моя ошибка (на посту главы Нацполиции Украины): я думаю, нужно было поменять всех абсолютно, от среднего звена до топов... Но по закону я не имела сама права уволить начальника области... Если придет новый министр, пожелание... - надо поменять всех людей, которые принимали до этого решения, и назначить новых".

Саакашвили - тест для Зеленского. "Гражданства его лишили незаконно... Якобы на него открыты дела в Грузии... Я их очень хорошо знаю и читала, - это политические дела, потому что Иванишвили не хочет, чтобы Миша вернулся в Грузию". "Михаил сейчас без гражданства. У него было только единственное гражданство Украины, его аннулировали. Зачем тогда дали?"

И вообще, не стоит бояться Мишу. "Сильные люди не боятся сильных людей. Если (Зеленский) - лидер сильный, если он будет делать реформы, играть по двойным стандартам, если не будет договорняков, как до сих пор, если он поменяет людей и старую политическую элиту, то зачем бояться Мишу?"

